L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio prevede giornate intense e dai forti contrasti. Per molti segni zodiacali il calore estivo non sarà sinonimo di riposo immediato, bensì un banco di prova per affrontare nodi rimasti in sospeso, revisioni economiche o piccoli momenti di smarrimento interiore. Le configurazioni planetarie di questi giorni spingono a guardarsi dentro, a non dare nulla per scontato e a tagliare i rami secchi, sia nel lavoro sia nei rapporti interpersonali. Mentre qualcuno dovrà raccogliere le forze per superare un ostacolo improvviso o gestire una stanchezza accumulata nei mesi scorsi, altri troveranno proprio in queste giornate la spinta ideale per accendere la passione, chiarire vecchi malintesi e aprirsi a una nuova e meritata leggerezza.

Secondo le stelle, questo periodo favorisce grossomodo il segno del Cancro.

Previsioni dell'oroscopo della settimana fino al 12 luglio 2026

⭐⭐Capricorno. Si prospetta un periodo non privo di ostacoli, in cui potreste trovarvi a gestire alcune turbolenze, specialmente sul fronte economico e finanziario. Forse i progetti legati all'amore, alla gestione familiare o alla sfera professionale non stanno procedendo esattamente secondo i piani che avevate stabilito tempo fa. Questa settimana, tuttavia, non va intesa come un blocco, ma come un'opportunità preziosa per apportare modifiche strutturali e introdurre i necessari miglioramenti alla vostra quotidianità. Anche se non tutti i tentativi vanno subito a buon fine, l'importante è non smettere di provarci.

Fortunatamente, molti nati sotto questo segno riusciranno finalmente a saldare pendenze o a chiudere capitoli rimasti aperti, lasciandosi alle spalle i disagi recenti. Ottime notizie per i legami storici: i rapporti di coppia di lunga data vivranno una vera e propria rinascita emotiva, e non si esclude che entro la fine dell'autunno la famiglia possa allargarsi con un lieto evento.

⭐⭐⭐Scorpione. Se avete in mente un viaggio o uno spostamento importante, le stelle suggeriscono di muovervi con estrema prudenza e attenzione. Qualora non possiate rimandare, le giornate centrali della settimana, in particolare tra mercoledì e venerdì, si riveleranno le più protette, mentre è decisamente sconsigliato mettersi in marcia nel fine settimana o nei primi due giorni della settimana, previsti come i più caotici.

In ogni caso, evitate di spingervi oltre i vostri limiti fisici ed emotivi. L'ambiente familiare potrebbe risentire di qualche freddezza o della sensazione che qualcuno stia parlando alle vostre spalle in modo poco chiaro; anche sul fronte delle amicizie, siate selettivi, poiché non tutti si dimostreranno sinceri. Di solito fate della furbizia e della tenacia le vostre armi migliori, ma nei prossimi giorni rischierete di peccare di ingenuità. Sfruttate questo periodo per staccare la spina e allontanarvi dal solito tran-tran stressante. L'amore richiederà un pizzico di inventiva per non scivolare nella monotonia.

⭐⭐⭐Ariete. Alcuni nati del segno si sono trovati di recente a fare i conti con una notizia poco gradita o con un imprevisto difficile da digerire.

La vita ha una natura imprevedibile, ma questo non è un buon motivo per scoraggiarsi o gettare la spugna prima del tempo. Considerate questa situazione come un guanto di sfida lanciato dal destino e affrontatelo con tutta l'energia di cui disponete, sapendo che l'affetto e la vicinanza dei vostri cari saranno un punto di riferimento costante. Qualcuno potrebbe dover affrontare un controllo medico, un esame o un piccolo intervento, un pensiero che rischierà di generare ansia e disturbare il riposo notturno. Nonostante le preoccupazioni pratiche, il romanticismo aleggerà nell'aria: qualcuno nutre un interesse sincero per voi e sta valutando una dichiarazione. Se siete già impegnati o sposati, però, evitate di lanciare segnali ambigui che potrebbero creare malintesi.

⭐⭐⭐Sagittario. Le stelle di questa settimana disegnano uno scenario a due facce, decisamente favorevole per tutto ciò che riguarda i sentimenti, ma decisamente più instabile sul piano finanziario. In questo periodo potreste dimostrare di avere le "mani bucate", cedendo alla tentazione di spendere più del dovuto o lasciandovi convincere che anche il superfluo sia assolutamente indispensabile; un po' di autodisciplina eviterà spiacevoli sorprese a fine mese. La prima metà della settimana si preannuncia come la più complessa e faticosa, specialmente se vi trovate a dover gestire ritmi lavorativi pressanti o dinamiche familiari particolarmente delicate e faticose da scardinare. Tutto ciò che desiderate in questo momento è un po' di tempo per voi, spazio per muovervi e un sano, totale relax.

Ricordate che venite da una stagione invernale a dir poco faticosa, un periodo in cui molte delle vostre certezze storiche hanno vacillato: ora, però, il cielo vi invita a scrollarvi di dosso la stanchezza, a rialzarvi in piedi con orgoglio e a riprendervi la vostra innata gioia di vivere.

⭐⭐⭐⭐Toro. Le ultime tappe del vostro percorso avevano portato a una conquista in termini di autonomia, che tuttavia in questi giorni rischia di scivolare via se non prestate attenzione. A volte la tendenza a essere pigri o a procedere di testa propria può farvi apparire un po' capricciosi agli occhi degli altri. Per chi ha superato la soglia dei trent'anni è giunto il momento di rimboccarsi le maniche con maggiore maturità, soprattutto se si desidera un salto di qualità nelle relazioni interpersonali.

La fortuna tende ad aiutare chi osa e si dà da fare, quindi scuotetevi dal torpore. Sebbene l'affetto della famiglia non manchi, fate attenzione a non abusarne; in amore, la gelosia eccessiva potrebbe innescare fratture difficili da sanare. Cercate di andare oltre le apparenze e, quando uscite, curate il vostro aspetto: l'autostima e la possibilità di fare un bell'incontro ne trarranno grande beneficio.

⭐⭐⭐⭐Vergine. Le prossime giornate saranno quasi interamente assorbite dagli impegni professionali o da questioni legate a ristrutturazioni e gestione della casa. Il mese di giugno si è rivelato piuttosto dispendioso dal punto di vista economico, e ora vi trovate nella necessità di monitorare attentamente le uscite per sanare spese impreviste o vecchi conti in sospeso.

Chi sta organizzando un evento importante come un matrimonio dovrebbe prestare attenzione a ogni risvolto pratico e burocratico. Sul fronte privato, persiste qualche malumore o incomprensione con un parente stretto, un dettaglio che vi provoca un dispiacere profondo. Siete alla ricerca della chiave di volta per un problema complesso che appesantisce i vostri pensieri, ma il cielo indica che le grandi risposte e le prove decisive arriveranno entro la fine della stagione estiva. In amore, le coppie nate di recente dovrebbero superare le riserve e aprirsi a una maggiore trasparenza.

⭐⭐⭐⭐Gemelli. I recenti cambiamenti di scenario potrebbero lasciarvi addosso una temporanea sensazione di smarrimento o di vuoto nei prossimi giorni.

Non permettete allo sconforto di prendere il sopravvento, ma sfruttate questo momento per reinventarvi. Nelle relazioni affettive qualche malinteso o litigio passato ha creato una certa distanza; fortunatamente, questa settimana offrirà l'occasione perfetta per un chiarimento sincero e un profondo riavvicinamento. Ultimamente la vostra sensibilità è accentuata, portandovi a essere un po' permalosi e a prendervela per motivi di scarso rilievo. Evitate di alimentare equivoci inutili e sforzatevi di fare chiarezza dentro di voi. Una persona cara, probabilmente molto giovane, potrebbe attraversare un momento di fragilità che tende a nascondere: la vostra presenza e il vostro supporto si riveleranno provvidenziali.

Ottimi auspici sul fronte economico con possibili entrate finanziarie.

⭐⭐⭐⭐Bilancia. Mentre per molti l'estate è sinonimo di svago e totale spensieratezza, per voi questo periodo si sta rivelando decisamente più faticoso, a causa di un'agenda fitta di doveri. Vi attende una settimana densa di commissioni da sbrigare e di questioni familiari che richiederanno la vostra costante presenza. All'orizzonte si profilano alcune situazioni poco stabili, perciò sarà fondamentale mantenere alta la guardia e agire con lucidità. Le giornate saranno scandite da un ritmo frenetico; prestate particolare attenzione se utilizzate i mezzi di trasporto pubblici, poiché i contrattempi, i ritardi o i piccoli imprevisti logistici potrebbero essere frequenti.

La salute mostra segnali di netto miglioramento e recupero, a patto che riusciate a tenere sotto controllo i livelli di stress.

⭐⭐⭐⭐⭐Leone. Questa fase centrale di luglio sembrerebbe scorrere via senza scossoni o eventi memorabili, regalandovi giornate caratterizzate dalla più totale normalità. Chi si trova già in vacanza potrebbe avvertire un pizzico di noia, ma non tutti i nati sotto questo segno avranno l'opportunità di riposare. La stagione richiede un impegno costante sul fronte pratico, in particolar modo se arrivate da un periodo di inattività lavorativa che ha ridotto le vostre riserve di denaro. Il consiglio delle stelle è di tenervi alla larga da discussioni spinose o polemiche sterili che avrebbero l'unico risultato di farvi perdere la calma e innervosirvi.

Prima di prendere decisioni importanti, prendetevi tutto il tempo necessario per valutare con attenzione ogni singolo pro e contro.

⭐⭐⭐⭐⭐Acquario. La settimana si aprirà sotto il segno delle verifiche e del riordino generale. Vi troverete a dover sbrigare una serie di incombenze pratiche, lavoretti domestici e scartoffie che desiderate archiviare una volta per tutte. Sarà inevitabile un momento di riflessione legato a un vecchio amore o agli eventi che hanno caratterizzato la vostra vita nell'ultimo periodo, un esercizio utile che vi permetterà di giungere a conclusioni mature e definitive. Gli astri suggeriscono la necessità di un cambiamento interiore ed esteriore, poiché forse vi siete lasciati andare un po' troppo di recente.

In amore, mantenete salda la vostra indipendenza e non permettete al partner di decidere al vostro posto. Le giornate saranno scandite da commissioni quotidiane tra uffici, negozi o commissioni bancarie; nei luoghi particolarmente affollati, cercate di non distrarvi e mantenete alta l'attenzione.

⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. A volte il vostro modo di porvi può apparire incerto o ambiguo, rischiando di disorientare chi vi circonda. Forse in passato un atteggiamento di questo tipo vi ha portato a perdere una relazione importante, ma indugiare nei rimpianti non modificherà gli eventi trascorsi; molto meglio fare tesoro degli errori commessi per correggere il tiro in vista del futuro. Dopo un lungo cammino segnato da dubbi, timori e battaglie quotidiane, ora avvertite il bisogno impellente di concedervi un po' di svago, sognando giornate intere in riva al mare o serate spensierate. Nel cercare il divertimento, evitate comportamenti imprudenti e non date mai nulla per scontato. Le emozioni e la passione torneranno a farsi intense: per chi vive in coppia l'intesa sarà eccellente, mentre i single avranno ottime carte da giocare per fare colpo su qualcuno, nonostante le frequentazioni attuali richiedano un po' di pazienza in più.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Cancro. I pianeti stanno apparecchiando scenari importanti per il vostro futuro, i cui frutti si manifesteranno in modo evidente a partire dal prossimo autunno. Per il momento, il consiglio astrologico è di sfruttare al meglio queste settimane estive per riposare l'organismo e allentare le tensioni che tendete ad accumulare con troppa facilità. Se c'è un ambiente o una situazione che vi fa sentire limitati, il desiderio di cambiamento e di esplorazione di nuovi percorsi diventerà molto forte. Nel corso della settimana assisterete a un graduale rafforzamento dell'autostima, che si rifletterà positivamente anche sulla passionalità e sui rapporti sentimentali. Per lo svolgimento delle attività più importanti o per i viaggi, prediligete la fascia che va da lunedì a giovedì, cercando di ridurre al minimo gli spostamenti durante il fine settimana. Le coppie unite da un sentimento autentico si avviano a realizzare presto un progetto di vita importante, circondate dall'affetto sincero delle persone care.