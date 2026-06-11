L'oroscopo del 15 giugno 2026 con classifica della Luna nuova premia con la medaglia d'oro I Gemelli che vivranno un rinnovamento, con quella d'argento la Vergine e infine con quella di bronzo il Toro.

Classifica segno per segno del 15 giugno 2026

1° posto (Medaglia d'oro) – Gemelli: questa è la vostra luna nuova! Si profila per voi un rinnovamento totale. La luna, il sole e Urano nel vostro segno creano un triplo richiamo alla reinvenzione più assoluta. Che si tratti di un cambio di look o di un nuovo progetto personale, per voi tutto è permesso.

Sognate in grande, ma ricordatevi di restare radicati. La vostra intenzione per il novilunio è: mi reinvento con audacia e autenticità.

2° posto (Medaglia d'argento) – Vergine: vi attende una luna nuova eccezionale per la vostra carriera! Per voi è giunto il momento perfetto per lanciare un nuovo progetto professionale. Urano vi promette una svolta del tutto inaspettata o un'opportunità lavorativa atipica, mentre un contatto strategico può aprirvi le porte del successo. La vostra intenzione per il novilunio è: pianto i semi del mio prossimo successo professionale.

3° posto (Medaglia di bronzo) – Toro: vi aspetta una luna nuova potente nel vostro settore finanziario! È il momento ideale per porre le basi per un nuovo flusso di denaro.

Inoltre, Marte transita nel vostro segno e vi regala un'energia d'azione super concreta. Prendetevi il tempo stasera per elencare i vostri talenti e quanto valgono realmente. La vostra intenzione per il novilunio è: attiro l'abbondanza onorando il mio vero valore.

4° posto – Acquario: sarà una luna nuova gioiosa nella vostra casa della creatività e dell'amore! Potrete iniziare un progetto artistico o vivere una nuova, travolgente storia d'amore. Urano renderà la vostra creatività imprevedibile, quindi aspettatevi dei veri e propri lampi d'ispirazione. La vostra intenzione per il novilunio è: esprimo la mia creatività unica con gioia.

5° posto – Sagittario: la luna nuova cade proprio nel vostro asse relazionale!

Vi attendono nuove collaborazioni, la firma di un contratto o un incontro molto significativo. Urano vi promette grandi sorprese, come un improvviso colpo di fulmine o una svolta inaspettata nei rapporti. La vostra intenzione per il novilunio è: invito nella mia vita relazioni autentiche.

6° posto – Leone: sarete spinti dall'universo ad allargare la vostra tribù, inserendovi in un nuovo gruppo o in una nuova comunità. Venere nel vostro segno vi rende magnetici, mentre Urano vi promette incontri sorprendenti capaci di cambiare totalmente la vostra visione del mondo. La vostra intenzione per il novilunio è: attiro a me una comunità allineata con la mia visione.

7° posto – Bilancia: questa luna nuova attiva la vostra sete di nuovi orizzonti.

Che si tratti di pianificare un viaggio o di iscrivervi a una formazione, il campo delle possibilità vi si apre spalancato. Urano renderà ogni vostro apprendimento imprevedibile e trasformatore. La vostra intenzione per il novilunio è: aprite la vostra mente a una nuova saggezza.

8° posto – Ariete: questo novilunio cade nel vostro settore della comunicazione. È il momento ideale per lando lanciare un nuovo progetto di scrittura, una formazione o per riallacciare un dialogo. Saturno e Nettuno nel vostro segno vi spingono a strutturare i vostri sogni, ma fate attenzione in serata: non firmate nulla sull'onda dell'emozione. La vostra intenzione per il novilunio è: apro un nuovo canale di comunicazione che serve la mia verità.

9° posto – Scorpione: per voi è un momento propizio per iniziare una trasformazione profonda, come rinegoziare un credito o approfondire l'intimità con un partner. L'energia leggera dei Gemelli in questa vostra casa d'ombra crea un paradosso fertile: è ora di parlare apertamente di ciò che di solito viene taciuto. La vostra intenzione per il novilunio è: mi trasformo nel profondo.

10° posto – Pesci: la luna nuova si sviluppa nel cuore della vostra sfera domestica. Che sia un trasloco o una riconciliazione familiare, la casa è il vostro vero terreno di rinnovamento. Urano può portare un evento inaspettato legato all'abitazione: create uno spazio sacro a casa vostra. La vostra intenzione per il novilunio è: creo una casa che riflette la pace della mia anima.

11° posto – Capricorno: questa luna nuova è perfetta per riorganizzare le vostre abitudini. Dovete pensare a un nuovo programma alimentare o a una migliore organizzazione del quotidiano. Urano può portare un changement inaspettato nel vostro lavoro o nella salute, quindi vi conviene restare flessibili. La vostra intenzione per il novilunio è: costruisco una routine che nutre il mio corpo e la mia anima.

12° posto – Cancro: questo novilunio vi invita a un ritiro sacro. Prima dell'inizio della vostra stagione, l'universo vi chiede di fermarvi e fare un profondo bilancio interiore. Sogni premonitori e bisogno di solitudine: dovete ascoltare questi segnali. Non prendete decisioni di carriera oggi, perché il vostro grande rinnovamento arriverà il 21. La vostra intenzione per il novilunio è: libero tutto ciò che non mi serve più per rinascere nella mia luce.