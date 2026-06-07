L'oroscopo dell'estate 2026 con classifica dei rovina vacanze premia con la medaglia d'oro il Cancro, poi con quella d'argento la Vergine e con quella di bronzo I Gemelli per i loro cambi di programma

Classifica dei rovina vacanze dell'estate 2026

(Medaglia d'Oro) – Cancro: I sovrani del "muso lungo"

Sono i vincitori assoluti di questa estate. Sotto l'influenza di Marte nel segno, i nati sotto il segno del Cancro in viaggio diventano delle vere e proprie bombe a orologeria passivo-aggressive. Non dite mai chiaramente cosa non vada bene, ma punite l'intero gruppo con silenzi glaciali, sguardi di rimprovero a tavola e musi lunghi che rovinano l'atmosfera a tutti.

Quando rispondete col classico "tutto bene, niente", costringono gli altri a camminare sulle uova.

° (Medaglia d'Argento) – Vergine: Gli ispettori sanitari del lido

I nati sotto il segno della Vergine in vacanza si trasformano in critici spietati. Spinti da un bisogno ossessivo di controllo, passate le giornate a recensire negativamente ogni cosa: la pulizia dell'appartamento, il prezzo dei lettini o il menù del ristorante. Se ricevete la gestione della cassa comune o dell'itinerario, finite per costringere la comitiva a seguire un rigido foglio Excel anche solo per decidere a che ora fare il bagno.

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(Medaglia di Bronzo) – Gemelli: I re dell'inaffidabilità

I Gemelli si dimostrano sempre l'anima della festa e i più divertenti sotto l'ombrellone, ma presentano un conto salatissimo: la totale e assoluta inaffidabilità estiva.

Spinti da impulsi passeggeri e da un pizzico di egoismo, siete capaci di cambiare programma all'ultimo secondo, lasciando la comitiva a piedi per seguire una conoscenza dell'ultima ora o una festa privata. Con loro i compagni siete ad avere sempre un piano B.

4° posto – Capricorno: i "Generali" stanchi

I Capricorno non sanno cosa significhi la parola "relax". I transiti estivi vi rendono particolarmente tesi e inclini al risentimento, spingendoli a comportarsi in vacanza come se fossero ancora in ufficio. Controllate gli orari in modo ossessivo, vi lamentate continuamente dei soldi spesi e criticate aspramente chiunque voglia semplicemente poltrire sul lettino senza fare nulla.

5°poosto – Pesci: i malinconici lunatici

I nati sotto il segno dei Pesci si rivelano compagni di viaggio sognatori e tendenzialmente tranquilli, ma scontano una forte instabilità emotiva.

Se vi svegliate con la luna storta, tendete ad assorbire ogni minima tensione circostante e passano l'intera giornata malinconici a guardare il mare in silenzio, contagiando il gruppo con il loro umore cupo.

6° Posto – Ariete: gli iperattivi spossanti

Gli Ariete viaggiano carichi di troppa energia. Non create problemi, ma pretendete di imporre i propri ritmi serrati alla comitiva, costringendo tutti a svegliarsi all'alba per fare escursioni, gite o sport acquatici. Alla lunga, la loro incapacità di stare fermi risulta profondamente stancante per chi cerca solo un po' di riposo.

7° posto – Acquario: i fuggiaschi solitari

Gli Acquario si dimostrano ottimi compagni di avventure, ma soffrono terribilmente la troppa vicinanza e la condivisione degli spazi per molti giorni di fila.

Quando vi sentite soffocare dalle dinamiche di gruppo, sparite all'improvviso per i fatti loro senza dare spiegazioni, costringendo gli amici a cercarvi o a modificare i piani all'ultimo minuto.

8° posto – Scorpione: gli osservatori sarcastici

I nati sotto lo Scorpione restano per lo più silenziosi e osservatori. Non rovinate la vacanza in modo attivo, a meno che non percepiate di essere stati esclusi o presi in giro da qualche membro della comitiva. In quel caso, sfoderate un sarcasmo così tagliente e freddo da riuscire a raggelare l'atmosfera dell'intera spiaggia.

9° posto – Leone: leader generosi

I Leone si muovono con l'unico obiettivo di divertirsi e fare foto spettacolari da pubblicare sui social network.

Vi dimostrate generosi, trascinatori e pronti a pagare da bere per tutti, a patto che la comitiva riconosca il vostro ruolo di capogruppo e lasciate decidere a loro i locali più alla moda della serata.

10° posto– Toro: goderecci pacifici

I nati sotto il segno del Toro hanno un piano d'azione chiarissimo per i mesi caldi: mangiare bene, bere ottimi cocktail e dormire il più possibile. Finché i compagni di viaggio non disturbano i vostri sacri momenti di relax o i loro pasti, vi confermate una presenza pacifica, simpatica e decisamente godereccia.

11° posto – Bilancia: diplomatici salvavita

I Bilancia odiano profondamente i conflitti e le discussioni. Piuttosto che creare tensioni o rovinare l'atmosfera della vacanza alla comitiva, accettate di buon grado qualsiasi decisione presa dagli altri, che si tratti della scelta del ristorante economico o dello stabilimento balneare più affollato.

12° posto– Sagittario: i compagni di viaggio ideali

I nati sotto il segno del Sagittario si confermano i migliori in assoluto da avere in comitiva. Vi adattate a qualunque situazione, proponete mete avventurose e mantenete sempre un ottimismo contagioso. Non vi arrabbiate mai, nemmeno di fronte a un volo cancellato o a una prenotazione alberghiera completamente smarrita.