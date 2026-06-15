L'oroscopo dal 22 al 28 giugno accoglie quella che è la prima settimana dell'estate 2026. Saranno giornate all'insegna del cambiamento e della concretezza. Con il Sole ormai stabile nel Cancro, l'atmosfera astrologica spinge molti segni a tracciare un bilancio realistico della propria vita, affrontando nodi finanziari, scadenze burocratiche o chiarimenti familiari rimandati troppo a lungo. L'astrologia favorisce il Cancro. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo settimana 22-28 giugno 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Acquario. Vi attende una settimana all'insegna dell'irrequietezza e dell'impazienza.

Vi sentirete costantemente sulle spine, probabilmente a causa di una risposta importante che tarda ad arrivare o di un'entrata finanziaria che sembra non sbloccarsi mai. Anche sul fronte professionale l'ambiente rischia di farsi pesante: l'astio e l'invidia di qualche collega potrebbero darvi del filo da torcere. Il consiglio delle stelle è di non cedere alle provocazioni e di lasciarvi scivolare addosso le piccolezze per preservare la vostra serenità. Per fortuna, l'amore di coppia si rivelerà un porto sicuro e appagante; i partner più giovani si ritroveranno a pianificare progetti importanti. Guardate avanti con fiducia: entro l'autunno una potente ondata di rinnovamento rivoluzionerà la vostra vita.

1️⃣1️⃣- Gemelli. I prossimi giorni si preannunciano decisamente frenetici e un po' stressanti, in particolare a causa di scadenze fiscali, tasse lavorative o bollette arretrate da saldare. Questo intenso movimento di denaro rischia di innervosirvi, ma cercate di non riversare la vostra frustrazione su chi vi circonda. Sfruttate piuttosto la vostra naturale simpatia per ampliare la rete di contatti utili: ricordate che nella vita, per ricevere, bisogna prima saper dare. Il passato potrebbe tornare a bussare alla vostra porta sotto forma di un vecchio amore; prima di cedere alla nostalgia, interrogatevi su cosa desiderate davvero. Scenario decisamente più sereno e lineare per le coppie fresche, pronte a scoprirsi complici giorno dopo giorno.

1️⃣0️⃣- Bilancia. I nodi stanno finalmente per venire al pettine in una settimana che si preannuncia decisamente risolutiva. Il settore lavorativo ed economico vi vedrà assoluti protagonisti: ci saranno contratti da siglare, esami importanti da superare o proposte professionali imperdibili da accettare. Tuttavia, l'umore potrebbe subire una battuta d'arresto per colpa di qualche esborso imprevisto, come multe, tasse o bollette da pagare, che vi lascerà un pizzico di amaro in bocca. Niente paura, perché l'amore si trasformerà nel vostro farmaco migliore: la complicità del partner saprà restituirvi il sorriso, portandovi a vivere un fine settimana da veri trionfatori.

9️⃣- Sagittario. Dopo mesi caratterizzati da tensioni e ritmi serrati, le stelle vi traghettano verso una settimana all'insegna della normalità e del recupero.

Sentirete un forte desiderio di spensieratezza, sognando il mare, le uscite con gli amici e i primi aperitivi estivi. Fate attenzione però a non muovervi con troppa distrazione: la foga dell'estate appena iniziata potrebbe confondervi le idee e portarvi a commettere passi falsi. Anche per voi il portafoglio subirà un piccolo scossone a causa di alcune spese necessarie. Ciononostante, una bellissima novità vi farà ritrovare l'entusiasmo, spingendovi a investire le vostre energie in un progetto entusiasmante, come un viaggio tanto desiderato o il restyling della vostra abitazione.

8️⃣- Ariete. La settimana in arrivo vi regalerà giornate complessivamente piacevoli e molto produttive, soprattutto sul fronte lavorativo, dove vi mostrerete instancabili e determinati.

Tuttavia, se fate parte di quella schiera di Ariete che ogni tanto si lascia sopraffare dalla spossatezza o dall'apatia, potreste avvertire una transitoria sensazione di vulnerabilità; non allarmatevi, si tratta solo di un calo passeggero. Se la vita di coppia brillerà grazie a un'intesa di coppia invidiabile e romantica, in famiglia sarà necessario mettere in conto qualche piccola discussione dovuta a vedute divergenti. Prestate un occhio di riguardo in più ai figli minorenni: un ascolto attento vi aiuterà a cogliere eventuali piccoli disagi.

7️⃣- Capricorno. I prossimi giorni, specialmente in prossimità del fine settimana, si riveleranno ideali per concludere affari vantaggiosi e stringere nuovi accordi professionali.

Se vi lasciate alle spalle una separazione dolorosa o una delusione sentimentale, il cielo vi invita a voltar pagina una volta per tutte e a rimettervi in gioco: a volte, il classico rimedio del "chiodo scaccia chiodo" può fare miracoli. Evitate di rivangare costantemente il passato se volete davvero godervi le gioie del presente. Se sul lavoro vivrete emozioni contrastanti, in famiglia l'imperativo sarà la prudenza: bandite dai pranzi parentali i discorsi legati a denaro, eredità o beni immobili per evitare inutili tensioni.

6️⃣- Scorpione. Vi attende una settimana importante, vissuta sul filo di un'altalena emotiva ma decisamente liberatoria. Un evento inaspettato scuoterà le vostre certezze, aiutandovi a comprendere molte cose e a scrollarvi di dosso l'ansia e le pressioni degli ultimi tempi.

Anche il vostro umore ne trarrà un enorme beneficio. Sul fronte economico si profilano movimenti finanziari di rilievo che vi permetteranno di sanare vecchi problemi, a patto che manteniate un atteggiamento ottimista. Sarà anche la settimana ideale per piccoli investimenti personali o cure personali (come una visita dal dentista o un cambio di look). Nel lavoro sarà richiesto il massimo impegno, ma la Luna sarà al vostro fianco per aiutarvi a superare ogni eventuale ostacolo.

5️⃣- Toro. Splendide notizie in arrivo per i single del segno: le stelle d'inizio estate promettono una settimana ricca di avventure stimolanti e incontri ravvicinati. Anche se il vostro obiettivo finale resta una storia stabile, non abbiate fretta di accasarvi per evitare di prendere abbagli clamorosi.

Se nell'ultimo periodo il settore professionale ha attraversato una fase buia o di stallo, la bella stagione vi offrirà gli strumenti ideali per superare la crisi. Un piccolo contrattempo a metà settimana rischierà di farvi perdere del tempo prezioso, ma il weekend saprà ampiamente ripagarvi con sorprese e novità del tutto inaspettate.

4️⃣- Vergine. Il cielo vi riserva occasioni d'oro da sfruttare senza esitazioni: venerdì e sabato saranno le giornate perfette per calare i vostri assi vincenti. La passione e l'amore toccheranno picchi stellari, regalando alle coppie un'intesa intima travolgente e permettendo ai single più audaci di fare strage di cuori. Nel corso della settimana si presenterà un'opportunità d'oro capace di incrementare le vostre entrate economiche o di svoltare radicalmente la vostra quotidianità.

L'unico accorgimento? Non permettete a qualche transitorio malumore causato dalla Luna in Cancro di rovinare i grandi progressi che avete fatto finora.

3️⃣- Leone. Il periodo compreso tra il 22 e il 28 giugno segnerà una vera e propria presa di coscienza. È tempo di svegliarsi dal torpore e dichiarare ufficialmente concluso il vostro letargo emotivo. Il calore dell'estate riscalderà anche i cuori più timidi e introversi, spingendovi a divertirvi e a rimettervi in pista con audacia. Un vecchio amore potrebbe fare un tentativo per tornare nella vostra vita: prima di dire di sì, analizzate la situazione con lucidità, ricordando che ciò che si è rotto una volta può rompersi ancora. Qualcuno o qualcosa vi aprirà finalmente gli occhi sul vostro futuro.

Mercoledì sarà una giornata da incorniciare, ma tenetevi pronti alle grandi novità del weekend.

2️⃣- Pesci. Le stelle annunciano una settimana cruciale, una di quelle fasi decisive in cui dentro o fuori, senza mezze misure. Sarete animati da un entusiasmo travolgente e da una determinazione ferrea che vi spingeranno a lottare per un traguardo a cui tenete moltissimo, contagiando positivamente chiunque vi sia vicino. Voi che passate la vita ad ascoltare e spronare gli altri, nei prossimi giorni troverete finalmente il modo di aprirvi e sfogarvi tra le braccia di una persona speciale. Per i single si prevedono incontri ad altissimo tasso erotico: mettete da parte la timidezza e passate all'attacco.

Sul lavoro, il momento è propizio per osare e avanzare richieste di aumenti o promozioni.

1️⃣- Cancro. L'oroscopo settimanale vi incorona re e regine dello zodiaco con giornate straordinariamente promettenti e significative. Avete raggiunto una maturità interiore tale da permettervi di fare un bilancio lucido della vostra esistenza, senza rimpianti. La determinazione e l'ispirazione non vi mancheranno, rendendo questo il momento perfetto per lanciare un nuovo progetto o rispolverarne uno vecchio. Il vostro fascino sarà magnetico e la forma fisica sarà semplicemente eccellente. L'amore tornerà a dominare le vostre serate, che si preannunciano intense e ricche di romanticismo. In ambito familiare regnerà una totale armonia tra genitori e figli. Sfruttate questa magica scia astrale per pianificare il vostro futuro a lungo termine.