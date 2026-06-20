L'osservazione dei corpi celesti consente di farsi un'idea di come i pianeti influenzeranno la quotidianità dei dodici segni zodiacali. Nell'oroscopo di domenica 21 giugno, verrà data massima attenzione alla vita sentimentale e sociale.

Il Leone e il Capricorno ricopriranno il partner d'amore, mentre il Cancro e i Pesci si renderanno conto di dover ampliare il loro gruppo di amici.

Oroscopo di domenica 21 giugno: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avrete bisogno di un momento di pausa. Userete questa giornata per rilassarvi un po' e per dare spazio alle persone care.

Cercherete di non pensare agli imminenti impegni lavorativi e di modificare la lista delle vostre priorità. Vi sentirete subito meglio.

Toro: cambierete idea piuttosto spesso. Qualcuno potrebbe provare a farvi sentire in colpa per questo, ma voi non darete adito alle critiche. Al contrario, le rimanderete al mittente con una tranquillità unica nel suo genere. Gli altri potranno solo ammirarvi.

Gemelli: comincerete già a pianificare gli impegni della prossima settimana. Avrete una scaletta ben precisa da seguire. Sarete certi che, così facendo, non vi troverete affatto in difficoltà. Verrete guidati principalmente dall'istinto e dalla curiosità.

Cancro: la solitudine comincerà a farsi sentire.

Non si tratterà di un sentimento incontrollabile, ma la sua presenza vi spingerà a mettervi alla ricerca di nuovi amici. Per fortuna, vi basterà uno sguardo per conquistare le persone che vi staranno attorno.

Leone: il partner ricoprirà un ruolo fondamentale nel vostro cuore. Non potrete fare a meno di coinvolgerlo in tutte le attività che svolgerete. Insieme le cose assumeranno un valore decisamente diverso. Non avrete alcun ripensamento in questo caso.

Vergine: deciderete di abbandonare un po' la mania per il controllo. Vorrete permettere agli eventi di scorrere senza alcun limite. Sarete certi di poter trovare la vostra strada. Tenderete a includere la famiglia in tutto questo. La sua presenza vi rassicurerà.

Bilancia: non reagirete bene di fronte a eventuali critiche. Le troverete ingiuste e risponderete a tono. In questi casi, non prenderete in considerazione i sentimenti degli altri. Le reazioni saranno piuttosto variegate. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non mettere in un angolo l'empatia.

Scorpione: dovrete affrontare qualche piccolo problema dal punto di vista sentimentale. Farete fatica a lasciarvi andare e la persona amata non sembrerà molto comprensiva. Al contrario, le sue parole potrebbero ferirvi, lasciando un segno indelebile.

Sagittario: la fortuna sarà dalla vostra parte. Vivrete una giornata emozionante, dove sarà la semplicità a prevalere. Ne approfitterete per trascorrere il tempo con il partner, la famiglia e gli amici.

Tutti saranno felicissimi di poter stare con voi.

Capricorno: sarete dei grandi romanticoni. Ogni vostro gesto verrà compiuto nel rispetto della persona amata. La ricoprirete di affetto e di parole giuste. La sua reazione non si farà attendere. I suoi occhi appariranno luminosi e il sorriso smagliante.

Acquario: non vi alzerete con il piede giusto ma, con il passare delle ore, le cose cominceranno a migliorare. Dovrete solo credere in voi stessi e prendere le decisioni giuste. Seguire il cuore non si rivelerà una scelta sbagliata. Al contrario, aprirà nuove possibilità.

Pesci: adorerete i vostri amici storici ma avvertirete anche la necessità di conoscere nuove persone. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a svolgere attività diverse dal solito e di sfruttare i vostri hobby. Potreste restare davvero sorpresi dal risultato.