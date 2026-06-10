L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 giugno 2026 evidenzia giornate dense di importanti sviluppi astrologici per molti segni. I transiti della Luna portano al massimo splendore il Cancro, segno al vertice della classifica, mentre il Sagittario si difende bene con ottime energie quotidiane. Al contrario, i Gemelli faticano a trovare il giusto ritmo a causa di geometrie planetarie decisamente complesse. Le configurazioni celesti modificano gli equilibri per molti elementi dello zodiaco, spingendo verso riflessioni e cambiamenti necessari per superare le sfide settimanali d'inizio dell'estate.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. Il periodo impone una gestione oculata delle energie e una riflessione profonda prima di compiere passi importanti. La prima parte della settimana scorre senza intoppi, permettendo di pianificare le attività e di risolvere alcune pendenze accumulate nei giorni precedenti. Tuttavia, la parte centrale richiede maggiore prudenza e calma, specialmente nelle relazioni interpersonali, dove possono nascere malintesi dovuti a una comunicazione poco chiara. È importante mantenere la serenità e non forzare gli eventi. Le stelle consigliano di dedicare il fine settimana al riposo e al benessere personale, evitando discussioni superflue.

Un approccio pragmatico aiuta a superare ogni piccolo ostacolo. Le relazioni stabili trovano un punto di equilibrio, mentre i cuori solitari preferiscono riflettere sul futuro prima di impegnarsi in nuove avventure sentimentali.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 15 e martedì 16;

★★★★ mercoledì 17, sabato 28 e domenica 29;

★★★ giovedì 18 giugno;

★★ venerdì 19 giugno.

♉ Toro: voto 6. La settimana si sviluppa in modo altalenante, alternando momenti di grande lucidità a fasi di stanchezza. L'inizio della settimana si presenta rallentato, richiedendo uno sforzo supplementare per mantenere alta l'attenzione. Fortunatamente, la situazione migliora nettamente a partire da giovedì, quando si aprono ottime opportunità per chiarire situazioni rimaste in sospeso e per ritrovare una buona armonia generale.

Il dialogo diventa fluido e costruttivo, favorendo gli incontri e lo scambio di idee proficue. Anche il fine settimana promette bene, offrendo occasioni di svago e momenti di serenità in famiglia o con le persone più care. Le stelle suggeriscono di non avere fretta e di seguire i ritmi naturali delle cose, poiché ogni tassello trova il giusto posto. La stabilità emotiva rimane il pilastro fondamentale per affrontare al meglio ogni evenienza.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ giovedì 18 e sabato 20;

★★★★ mercoledì 17, venerdì 19 e domenica 21;

★★★ martedì 16 giugno;

★★ lunedì 15 giugno.

♊ Gemelli: voto 5. Il cielo di questi giorni richiede massima prudenza e una gestione attenta delle risorse personali.

Si avverte una diffusa sensazione di stanchezza che influisce sull'andamento delle giornate, specialmente nella parte centrale del periodo. Diventa essenziale evitare i conflitti e non reagire d'impulso alle provocazioni esterne. Un atteggiamento diplomatico si rivela la scelta vincente per superare i momenti di tensione. Anche se i risultati tardano ad arrivare, è necessario mantenere la calma e agire con pazienza, evitando mosse azzardate. La giornata di venerdì 19 giugno regala un po' di sollievo, portando una ventata di ottimismo e la possibilità di staccare la spina dalla routine quotidiana. Riflettere attentamente sulle priorità aiuta a focalizzare l'attenzione su ciò che conta davvero, escludendo le distrazioni inutili.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ domenica 21 giugno;

★★★★ lunedì 15, martedì 16, venerdì 19 e sabato 20;

★★★ mercoledì 17 giugno;

★★ giovedì 18 giugno.

♋ Cancro: voto 10. Una settimana straordinaria si apre sotto i migliori auspici grazie al transito della Luna nel segno, che lunedì 15 giugno regala intuito e grande forza interiore. Questo passaggio planetario amplifica la sensibilità e favorisce la realizzazione di progetti ambiziosi. L'intero periodo è caratterizzato da una grande armonia, con giornate brillanti che permettono di consolidare i successi e di stringere legami profondi. La capacità di comprendere le esigenze altrui rende le relazioni stabili e serene. Ogni iniziativa intrapresa in questi giorni gode di una protezione celeste speciale, facilitando il superamento di qualsiasi ostacolo con grazia ed efficacia.

La forma psicofisica è eccellente e consente di affrontare ogni impegno con entusiasmo contagioso. È il momento ideale per accogliere le novità e per muoversi con assoluta fiducia verso i traguardi desiderati.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno lunedì 15 giugno (Luna in Cancro);

★★★★★ martedì 16, venerdì 19 e domenica 21;

★★★★ mercoledì 17, giovedì 18 e sabato 20.

♌ Leone: voto 8. Le stelle promettono un periodo molto dinamico e ricco di soddisfazioni. Il momento centrale della settimana è illuminato dal transito della Luna nel segno, che mercoledì 17 giugno porta una straordinaria energia e un forte carisma. Questa configurazione favorisce i contatti e permette di esprimere le proprie idee con grande efficacia e chiarezza.

Anche le giornate di lunedì e giovedì si rivelano estremamente produttive, ideali per avviare nuovi percorsi o per consolidare la propria posizione. Solo la giornata di domenica richiede un piccolo calo di ritmo per ricaricare le batterie e per evitare un eccessivo affaticamento accumulato durante la settimana. Le relazioni affettive vivono una fase di grande calore e complicità, regalando momenti di intensa condivisione che rafforzano l'intesa con le persone vicine.

La valutazione della settimana:

Top del giorno mercoledì 17 giugno (Luna in Leone);

★★★★★ lunedì 15 e giovedì 18;

★★★★ martedì 16, venerdì 19 e sabato 20;

★★★ domenica 21 giugno.

♍ Vergine: voto 9. Si prospettano giornate eccellenti e piene di concretezza per l'elemento terra.

Il culmine del benessere si raggiunge venerdì 19 giugno grazie al transito favorevole della Luna nel segno, un passaggio che esalta la precisione e dona una lucidità mentale fuori dal comune. L'organizzazione impeccabile permette di risolvere questioni complesse con estrema facilità. Anche le giornate di mercoledì e sabato offrono ottimi spunti, ideali per stabilire accordi duraturi e per godere di una piacevole armonia familiare. La comunicazione scorre fluida e priva di fraintendimenti, facilitando i rapporti con l'ambiente circostante. L'attenzione ai dettagli si rivela ancora una volta l'arma vincente per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il fine settimana offre lo spazio necessario per coltivare gli interessi personali in totale tranquillità e relax.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno venerdì 19 giugno (Luna in Vergine);

★★★★★ mercoledì 17 e sabato 20;

★★★★ lunedì 15, martedì 16, giovedì 18 e domenica 21.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 8. Il periodo si rivela molto promettente e ricco di armonia. La settimana culmina splendidamente domenica 21 giugno, giornata impreziosita dal transito della Luna nel segno, che regala un fascino magnetico e una profonda pace interiore. Le giornate di giovedì e sabato, secondo l'oroscopo, offrono ottime occasioni per socializzare e per consolidare i rapporti affettivi, creando un clima di grande collaborazione. Anche se la giornata di mercoledì richiede maggiore pazienza a causa di piccoli contrattempi, il bilancio complessivo rimane ampiamente positivo.

La capacità di mediare e di trovare sempre il giusto equilibrio permette di superare ogni tensione con estrema diplomazia. Le stelle invitano ad accogliere con ottimismo le novità, mantenendo una visione chiara e serena del futuro e valorizzando i legami più autentici.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno domenica 21 giugno (Luna in Bilancia);

★★★★★ giovedì 18 e sabato 20;

★★★★ lunedì 15, martedì 16 e venerdì 19;

★★★ mercoledì 17 giugno.

♏ Scorpione: voto 6. La settimana richiede stabilità e una gestione attenta delle emozioni per evitare tensioni inutili. L'inizio del periodo si presenta molto favorevole, consentendo di muoversi con sicurezza e di risolvere questioni pratiche.

Tuttavia, la parte centrale della settimana, in particolare le giornate di giovedì e venerdì, presenta qualche insidia e consiglia di mantenere un profilo basso. È preferibile evitare discussioni animate e non prendere decisioni affrettate sotto l'impulso del momento. Fortunatamente, la giornata di domenica 21 giugno offre la possibilità di recuperare la serenità e di trascorrere ore piacevoli in compagnia delle persone care. Concentrarsi sul benessere personale e concedersi spazi di riflessione aiuta a mantenere il perfetto equilibrio interiore, permettendo di superare i piccoli ostacoli quotidiani con grande determinazione.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 15 e domenica 21;

★★★★ martedì 16, mercoledì 17 e sabato 20;

★★★ giovedì 18 giugno;

★★ venerdì 19 giugno.

♐ Sagittario: voto 7.

Il cammino settimanale si sviluppa sotto il segno della dinamicità e dell'ottimismo. La giornata di martedì si annuncia come la migliore del periodo, ideale per prendere l'iniziativa e per mostrare la propria determinazione. Ottime energie sostengono anche le giornate di lunedì e mercoledì, favorendo i contatti e lo sviluppo di nuove idee. Verso la fine della settimana si avverte un progressivo calo di forze, che consiglia di rallentare i ritmi e di evitare sforzi eccessivi, specialmente nella giornata di domenica. Le stelle suggeriscono di dedicare il tempo libero alla cura del corpo e dello spirito, rimandando le scelte importanti a momenti più favorevoli. Una gestione saggia delle energie fisiche permette di mantenere alta la qualità della vita quotidiana e delle relazioni interpersonali.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno martedì 16 giugno;

★★★★★ lunedì 15 e mercoledì 17;

★★★★ giovedì 18 e venerdì 19;

★★★ sabato 20 giugno;

★★ domenica 21 giugno.

♑ Capricorno: voto 7. Si apre una settimana in crescendo, che richiede pazienza nei primi giorni per poi regalare ottime soddisfazioni. L'inizio del periodo appare rallentato e faticoso, con un martedì che consiglia la massima cautela in ogni azione. La situazione cambia radicalmente a partire da giovedì, giornata eccellente che segna l'inizio di una fase molto produttiva e fortunata. Anche il fine settimana si presenta di alto livello, offrendo l'occasione per realizzare piccoli progetti personali e per godere di una piacevole stabilità affettiva. La costanza e la determinazione tipiche del segno permettono di superare brillantemente i momenti meno brillanti, portando a casa risultati concreti e duraturi. Le relazioni familiari beneficiano di questo clima costruttivo, favorendo un dialogo sincero e aperto con le persone vicine.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno giovedì 18 giugno;

★★★★★ venerdì 19 e sabato 20;

★★★★ mercoledì 17 e domenica 21;

★★★ lunedì 15 giugno;

★★ martedì 16 giugno.

♒ Acquario: voto 7. Il percorso della settimana offre diversi spunti interessanti, richiedendo flessibilità e spirito di adattamento. La giornata di sabato si preannuncia splendida, ricca di intuizioni felici e di momenti gratificanti da condividere. Ottime risposte arrivano anche venerdì e domenica, giornate che favoriscono i contatti sociali e il relax. Al contrario, la parte centrale della settimana, in particolare mercoledì, richiede prudenza e invita a non forzare la mano in situazioni complesse. Mantenere la calma e agire con intelligenza permette di superare agevolmente i piccoli intoppi della routine quotidiana. Le stelle consigliano di ascoltare i consigli delle persone di fiducia e di coltivare gli affetti con dedizione, poiché la sfera emotiva rappresenta una solida ancora di salvezza di fronte alle oscillazioni del periodo.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno sabato 20 giugno;

★★★★★ venerdì 19 e domenica 21;

★★★★ lunedì 15 e giovedì 18;

★★★ martedì 16 giugno;

★★ mercoledì 17 giugno.

♓ Pesci: voto 6. La settimana propone un andamento lineare, con picchi positivi concentrati soprattutto nei primi giorni. Martedì e mercoledì si rivelano le giornate più armoniche del periodo, ideali per coltivare i rapporti interpersonali e per godere di una buona serenità interiore. La seconda parte della settimana richiede invece una gestione più attenta delle energie, poiché la stanchezza potrebbe farsi sentire, specialmente nella giornata di sabato. È importante non sovraccaricarsi di impegni e selezionare con cura le attività a cui dedicarsi. Un atteggiamento rilassato aiuta a superare i momenti di minore lucidità senza accumulare stress. Le relazioni affettive offrono un valido sostegno, regalando calore e comprensione nei momenti in cui la vitalità appare meno intensa, garantendo la stabilità emotiva necessaria.

La graduatoria settimanale con le stelle: