Castiglione del Lago si prepara ad accogliere l’Umbria Balloon Festival 2026, l'appuntamento principale del cartellone estivo dedicato alla valorizzazione turistica della regione tramite il volo in mongolfiera. Dal 24 al 26 luglio, il borgo sul Lago Trasimeno ospiterà la tappa centrale del festival. Il quartier generale sarà l’aeroporto Eleuteri, dove equipaggi internazionali e mongolfiere coloreranno il cielo, creando scenari suggestivi. L'evento offrirà voli liberi (venerdì 24 luglio alle 5.45 e durante le tre giornate) e vincolati (dalle 20.30 alle 23), con iscrizioni tramite il sito ufficiale.

L'apertura vedrà la presenza di autorità locali e regionali.

Eventi serali e il Trasimeno Night Glow

Tra gli appuntamenti più attesi figura il Trasimeno Night Glow, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio alle 21.30 all’aeroporto Eleuteri. Sarà uno spettacolo suggestivo con mongolfiere illuminate a terra a ritmo di musica. Dalle 18.30 fino a tarda notte, l’area ospiterà musica dal vivo, dj set, street food e degustazioni di eccellenze enogastronomiche locali, offrendo un’occasione di aggregazione e scoperta del territorio.

Il festival proseguirà con tappe regionali: al Parco Acquarossa (28-30 luglio) per voli individuali e a Todi (31 luglio-2 agosto) con il volo conclusivo e il Todi Night Glow.

L’Umbria Balloon Festival, patrocinato dall’Aero Club d’Italia e promosso da enti locali, si inserisce in un progetto di turismo diffuso, lento e sostenibile che si sviluppa per tutta la stagione estiva.

Sostegno istituzionale e promozione dell'avioturismo

L’Umbria Balloon Festival mira a promuovere il territorio regionale attraverso l’avioturismo, valorizzando paesaggi e prodotti locali. La Regione Umbria sostiene l'iniziativa, riconoscendo nell’avioturismo un elemento qualificante dell’offerta turistica umbra, e lavora per includerlo nel nuovo Testo Unico del Turismo. Il presidente dell’Aero Club d’Italia, Stefano Arcifa, ha evidenziato la qualità progettuale e il format innovativo del festival, confermando la volontà di ospitare in Umbria il Raduno aereo nazionale anche per i prossimi tre anni.

Il format “Il gusto di volare” promuoverà l’enogastronomia locale durante gli eventi serali. L’Umbria Balloon Festival si conferma un riferimento internazionale per gli appassionati del volo e un’occasione per scoprire il territorio e le sue eccellenze.