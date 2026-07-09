A Castro Marina, nel cuore del Salento, torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate: la Festa della Cozza Castrense. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione si svolgerà dal 10 al 12 luglio, ampliandosi a tre giornate per celebrare e valorizzare la Cozza Castrense, allevata e affinata nella suggestiva baia locale. L'evento rappresenta un simbolo autentico dell'identità gastronomica e marinara del territorio, promettendo un ricco programma di gusto, musica e spettacolo.

Tradizione, sostenibilità e legame con il territorio

La Festa della Cozza Castrense è nata per esaltare un prodotto che incarna l'identità di Castro, frutto di una filiera corta e di un allevamento sostenibile.

L'iniziativa mira a rafforzare il profondo legame tra la comunità, il mare e le tradizioni locali, promuovendo una cultura del cibo fondata sulla qualità, sulla sostenibilità e sul rispetto dell'ambiente. La cozza castrense racconta la storia dei mitilicoltori locali, custodi di un sapere tramandato nel tempo, e si fa ambasciatrice di un territorio che sceglie di valorizzare le proprie eccellenze attraverso il turismo esperienziale, l'educazione alimentare e la tutela del patrimonio naturale.

Vincenzo Ciullo, Ceo di Marevivo S.r.l. e presidente della società cooperativa di pescatori La Castrense, ha dichiarato: “Tre anni fa abbiamo immaginato questa manifestazione con un obiettivo preciso: raccontare Castro attraverso il suo mare e il prodotto che più di ogni altro ne rappresenta l’identità.

Abbiamo voluto investire ancora di più su questo evento perché crediamo che rappresenti una straordinaria opportunità di promozione per il Salento e per tutte le eccellenze che il nostro territorio custodisce. Il nostro desiderio è che questa festa continui a crescere, diventando sempre più un appuntamento identitario dell’estate salentina, capace di raccontare il valore della comunità, del lavoro dei nostri pescatori, delle tradizioni marinare e dell’ospitalità che da sempre contraddistingue Castro”.

Programma e novità dell’edizione 2026

L’edizione 2026 della festa presenta diverse novità, tra cui un’area interamente dedicata ai bambini. L’offerta gastronomica è stata ampliata e include, oltre alle classiche cozze crude, anche prelibatezze come pasta con cozze, cozze pastellate, impepata, insalata di mare, fritto di calamari, le rinomate Ostriche Perla del Salento, gamberoni pastellati, un innovativo burger di pesce e una selezione di bevande artigianali locali.

Il programma culturale e musicale si aprirà il 10 luglio con l'esibizione del gruppo Alta Frequenza, accompagnata da una diretta speciale della radio locale Ciccio Riccio. La giornata di domenica sarà arricchita dallo spettacolo di teatro danza “Fiori d’Ulivo”, diretto da Pamela Blasi, che attraverso musica, danza e immagini narrerà il Salento più autentico. La manifestazione si concluderà con il concerto di Consuelo Alfieri, che reinterpreterà la tradizione salentina in chiave moderna.

Organizzato da Marevivo S.r.l. e sostenuto dalla Società Cooperativa di Pescatori La Castrense, l'evento si conferma un tributo di riconoscenza verso il mare, i pescatori e i mitilicoltori, custodi delle conoscenze e tradizioni autentiche di Castro. La Festa della Cozza Castrense si distingue per il suo carattere inclusivo e identitario, unendo ogni generazione in una celebrazione unica di gusto, musica e spettacolo.