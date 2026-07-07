La Civitanova-Sebenico, storica regata in barca a vela organizzata dal club vela di Civitanova, si prepara a vivere la sua venticinquesima edizione con numeri da record. L'appuntamento per lo start ufficiale è fissato per giovedì 9 luglio alle ore 12. Quest'anno, la competizione registra una partecipazione eccezionale, con ben 43 imbarcazioni iscritte, il numero più alto mai raggiunto nella storia della manifestazione. Questo dato conferma il crescente prestigio e l'attrattiva dell'evento nel panorama velico.

La regata si articola in due principali categorie.

La classe Orc vedrà impegnate ventuno imbarcazioni sul percorso tradizionale di 106 miglia, una prova valida anche per il Campionato Italiano Offshore Fiv, conferendo un'importanza agonistica di rilievo. Parallelamente, la categoria Orc Gran Crociera accoglierà ventidue barche, che affronteranno un percorso di 96 miglia dirette verso l'incantevole fiordo croato di Sebenico, combinando sfida sportiva e navigazione suggestiva.

Novità e il palmarès dell'edizione 2026

L'edizione 2026 introduce una significativa novità: il Trofeo Challenger “Adriatico”, che sarà assegnato al primo classificato in tempo reale della categoria Orc Gran Crociera. Con questa aggiunta, i trofei in palio salgono a quattro, aumentando le opportunità di premiazione.

I primi arrivi delle imbarcazioni sono attesi nella mattinata di venerdì 10 luglio. Il programma prosegue sabato con la classica regata tra le isole dell’arcipelago di Sebenico, mentre il rientro in Italia delle imbarcazioni è previsto per domenica, chiudendo un intenso fine settimana di vela.

Presenza istituzionale e rigoroso rispetto del regolamento

A conferire ulteriore prestigio istituzionale alla manifestazione sarà la presenza dell’ambasciatore d’Italia in Croazia, Paolo Trichilo, e del Console Generale Iva Palmieri, a testimonianza dei legami tra i due Paesi. La regata si svolge nel pieno rispetto del regolamento ufficiale delle regate d’altura, come dettagliato nei documenti ufficiali della manifestazione, che disciplinano scrupolosamente le modalità di iscrizione, i percorsi e le categorie di gara, garantendo trasparenza e correttezza.