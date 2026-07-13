L'oroscopo dei rituali della Luna Nuova del 14 luglio 2026 consiglia all'Acquario di preparare un pasto sano, mentre all'Ariete di accendere una candela bianca e di pulire uno specchio e infine ai Gemelli di prendere una moneta e tenerla per sé.

Rituali della Luna Nuova del 14/07

Ariete (Casa & Radici): accendete una candela bianca in un angolo buio di casa. Spostate un mobile o pulite uno specchio: state liberando l'energia familiare bloccata.

Toro (Parole & Legami): scrivete su un foglio il nome della persona con cui dovete riconciliarvi. Bruciatelo con cura e spargete le ceneri in un vaso di fiori: state trasformando il conflitto in nutrimento.

Gemelli (Valore & Denaro): prendete una moneta che tenete sempre con voi. Lavatela con acqua e sale, tenendola stretta nel pugno mentre dichiarate il vostro valore. Tenetela nel portafoglio per tutto il ciclo lunare.

Cancro (Rinascita Intima): immergetevi in un bagno di acqua con sale grosso. Mentre siete immersi, visualizzate il passato che si scioglie come ghiaccio. Siete il segno protagonista: purificatevi.

Leone (Solitudine & Luce): spegnete ogni luce elettrica per 15 minuti. Restate nel buio totale e respirate. È lì, nel silenzio, che rinascerà la vostra luce per la prossima stagione.

Vergine (Amicizie & Progetti): preparate una bevanda e offritela a qualcuno che vi sta a cuore. È un gesto di cura che riapre i canali energetici interrotti.

Bilancia (Immagine & Carriera): aggiornate il vostro profilo o cambiate il vostro biglietto da visita (o firma). Date al mondo una versione più pulita e chiara di chi siete oggi.

Scorpione (Orizzonti & Ricerca): aprite un libro a caso. La prima frase che leggerete è il messaggio che l'Universo vi manda per guidare la vostra ricerca spirituale. Trascrivetela.

Sagittario (Trasformazione): prendete un oggetto che rappresenta un debito o una promessa non mantenuta. Riponetelo in una scatola e chiudetela: state dichiarando di non essere più schiavi di quel passato.

Capricorno (Relazioni): scrivete su un foglio le tre cose che vorreste sentirvi dire dal partner (o da un collaboratore). Leggetele ad alta voce davanti a uno specchio: state attirando la sincerità.

Acquario (Equilibrio & Salute): preparate un pasto sano, cucinato con intenzione. Mentre lo preparate, dedicate ogni ingrediente a una parte del vostro corpo che avete trascurato.

Pesci (Cuore & Creatività): prendete un foglio bianco e disegnate qualcosa senza pensare. Non deve essere bello, deve essere vostro. È il seme della vostra prossima creazione.