Secondo l'oroscopo di giovedì 16 luglio, i nativi del Capricorno accolgono finalmente novità positive capaci di allontanare ogni ansia, sperimentano una totale armonia nei rapporti familiari e di coppia, e possono così dedicarsi esclusivamente a ciò che amano, godendosi un momento di assoluta felicità.

I nati sotto il segno dello Scorpione sono chiamati a utilizzare la diplomazia per ottenere importanti vantaggi futuri, devono ritagliarsi spazi di benessere per ricaricare le energie lontano dai pensieri cupi, e beneficiano di un clima domestico sereno e privo di fastidiosi imprevisti.

I Pesci, infine, recuperano una forte sicurezza nelle proprie capacità che permette loro di superare i dubbi, vengono spronati a praticare attività fisica all'aperto per rigenerare il corpo, e si preparano a raccogliere i frutti delle loro intuizioni, avviando con coraggio nuovi e importanti progetti.

Previsioni astrali e pagelle del giorno 16 luglio: da Ariete a Cancro

Ariete – Vi aspetta una fase di grande energia, l'ideale per concludere i progetti in corso e passare finalmente ad altro. Tuttavia, la vostra routine quotidiana richiede un piccolo esame di coscienza: è il momento di migliorare l'alimentazione e limitare i vizi. Evitate di farvi carico di impegni che non vi appartengono solo per compiacere gli altri; rischiate soltanto stress, insuccessi e inutili discussioni.

Voto: 7

Toro – Questo cielo astrologico protegge i vostri beni e vi sprona a coltivare le vostre capacità, esplorando quelle doti che ancora non sapete di avere. Da parte vostra, state finalmente avviando una strategia di autentica rinascita. Vi state muovendo con determinazione su ogni fronte: la trasformazione è ormai una costante e la state accogliendo con grande entusiasmo. Questo è il momento in cui analizzate i vostri progetti futuri per organizzarli al meglio. Continuate a percorrere questa strada. Voto: 8

Gemelli – Vi farà davvero piacere sostenere chi vi sta vicino, scoprendo quanto possa essere prezioso il vostro supporto. Se vi sembra che le cose si stiano trascinando e vi sentite un po' sotto pressione, fate un respiro profondo e rallentate: non c'è fretta.

La vostra incredibile forza d'animo e prontezza intellettuale vi permetteranno di far sembrare semplice anche la sfida più complessa. Sicuri di voi stessi, saprete guidare i dialoghi quotidiani e conquistare tutti con le vostre intuizioni brillanti. Voto: 8,5

Cancro – Se ascoltate la vostra voce interiore, siete sulla strada giusta: abbiate piena fiducia nelle vostre capacità. Il riposo e qualche momento di svago saranno gli alleati migliori per gestire le energie e godervi al massimo questa splendida giornata. Un pizzico di distacco si rivelerà utilissimo per disinnescare i conflitti, e il vostro atteggiamento aiuterà a smorzare le tensioni in molte situazioni. Una gita in un luogo ricreativo vi farà un gran bene; sono inoltre favoriti i momenti passati insieme ai più piccoli.

Voto: 9

Astrologia dedicata alla giornata di giovedì 16 luglio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Il vostro ottimismo sta finalmente tornando a splendere; sfruttate questa carica rinnovata per rimettervi al centro delle vostre passioni. Spesso vi fate contagiare dalle troppe tensioni esterne, ed è proprio lì che si nascondono i vostri reali ostacoli. Provate invece a coltivare il silenzio e la pace interiore. In questo momento avete un quadro molto più nitido dei vostri progetti e, agendo con meno fretta del solito, riuscite a organizzare al meglio gli impegni quotidiani. C'è anche un bell'atteggiamento di apertura in voi, che oggi aiuterà a riportare armonia e complicità in famiglia. Voto: 7,5

Vergine – È giunto il momento di affrontare quel chiarimento che forse vi spaventa un po'.

Gestendo la situazione con serenità, supererete ogni ostacolo senza tensioni, ritrovando la giusta spinta per guardare al futuro con ottimismo. Evitate solo di prendere impegni che non potete mantenere. Oggi dedicatevi alle persone care: è l'occasione ideale per fare pace e archiviare i vecchi dissapori. La serenità tornerà a regnare in casa, regalandovi momenti di grande calore. Voto: 8

Bilancia – Avrete finalmente l'occasione di rimediare a uno sbaglio del passato che ancora vi tormenta, e ottime novità sono ormai all'orizzonte. Tuttavia, cercate di non rincorrere il tempo: la troppa pressione rischia di logorarvi sia sul piano mentale che su quello emotivo. Imparate a stabilire dei confini chiari per proteggervi.

Lasciate invece spazio all'immaginazione, all'allegria e al dialogo sincero. È il periodo ideale per consolidare i vostri legami e vivere attimi memorabili. Anche le intuizioni più insolite si riveleranno vincenti, conquistando chiunque vi circondi. Voto: 6,5

Scorpione – Nei prossimi giorni vi sarà richiesto un pizzico di diplomazia, una dote che si rivelerà utilissima e vi porterà ottimi vantaggi. Ritagliatevi dello spazio per ricaricare le batterie con le attività che più amate, lasciando i pensieri grigi fuori dall'uscio. Tra le mura domestiche regna un clima disteso: chi vi circonda adora questo benessere condiviso, e voi non siete da meno. Vi attende una giornata piacevole e priva di imprevisti fastidiosi.

Voto: 8,5

Oroscopo di giovedì 16 luglio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questa è la giornata perfetta per far sentire la vostra voce e raccogliere i consensi necessari a dare vita ai vostri progetti migliori. Provate a proporre con delicatezza ciò che di solito tendete a imporre con troppa foga. Bandite ogni esitazione: oggi avete tutte le carte in regola per dare il massimo! Tatto, ottimismo, energia, coraggio e intuito sono gli strumenti ideali per svoltare. Agite con determinazione! Voto: 9

Capricorno – Finalmente arrivano quelle novità positive che aspettavate, pronte a spazzare via ogni ansia. Oggi respirate ottimismo e una grande gioia di vivere. Trattandosi di una delle giornate più fortunate del mese, l'oroscopo vi consiglia di dedicarvi solo a ciò che vi sta davvero a cuore.

Vi attende una grande soddisfazione personale? Decisamente sì. L'armonia regna sovrana in famiglia, con gli amici e nella vita di coppia, regalandovi la sensazione di un viaggio tranquillo e senza scossoni. Godetevi appieno questo splendido momento di totale serenità. Voto: 10

Acquario – State perfezionando l'arte del dialogo nel modo migliore. Seguite l'intuito con coraggio! Non lasciate che le esitazioni vi tolgano vitalità proprio ora che ne avete più bisogno: staccate la spina per un attimo e ricaricatevi con pensieri positivi. Se il vostro obiettivo è restare performanti, non fatevi rallentare da minuzie irrilevanti. La determinazione porterà ottimi frutti se scommetterete sull'inventiva, visto che le scartoffie e la burocrazia ora vi remano contro.

Mettete in pratica i vostri progetti brillanti! Voto: 7

Pesci – Vi sentite finalmente più sereni e sicuri delle vostre capacità. Questa ritrovata pace interiore vi aiuterà a fare chiarezza su alcuni dubbi importanti. Per ricaricare le vostre energie, cercate di stare all'aria aperta: il vostro corpo ha bisogno di movimento e di esercizi mirati alla flessibilità articolare. Sarà il momento perfetto per esprimere al massimo il vostro potenziale e raccogliere i frutti delle vostre brillanti intuizioni. Siete pronti a gettare le basi per un progetto che vi sta a cuore? Il vostro coraggio verrà ampiamente ricompensato! Voto: 8,5