Secondo l'oroscopo di sabato 1° agosto, i nati sotto il segno del Sagittario potranno cogliere grandi opportunità lavorative e ritrovare piena vitalità curando la dieta. I Gemelli saranno spinti ad agire con decisione e a sfruttare le proprie doti comunicative, evitando la sedentarietà con un po' di aria aperta. I nativi del Cancro, infine, vivranno un momento di forte equilibrio, riposo e tolleranza, ideale per negoziare con successo e stringere accordi vantaggiosi.

Previsioni astrologiche per la giornata di sabato 1° agosto: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Le discussioni più accese vi apriranno porte inaspettate e i nuovi incontri si dimostreranno subito preziosi. La forma fisica è ottima, ma vi state spendendo troppo per gli altri trascurando voi stessi: attenzione a non esaurire le energie! In questo inizio di agosto sfoggerete un'incredibile calma interiore, mantenendo un atteggiamento equilibrato che vi renderà immuni alle distrazioni esterne. Procederete a passo sicuro verso i vostri traguardi e chi vi sta intorno apprezzerà davvero la vostra saggezza. Voto: 9

Toro – Qualcuno potrebbe scambiare la vostra ricerca di perfezione per voglia di litigare: provate ad allentare la presa!

Gestire meglio gli impulsi vi aiuterà a rimanere concentrati e a canalizzare le forze al momento giusto. Potreste trovare qualche difficoltà nel decifrare i desideri delle persone care, ma evitate di mettervi sulla difensiva. Anche se la concentrazione vacilla durante i confronti in famiglia, abbiate pazienza: curare i legami affettivi è essenziale per costruire un futuro sereno. Voto: 4

Gemelli – Il tempo dell'attesa è finito: è il momento di scendere in campo! In questo periodo vi sentirete una vera forza della natura. Per ritrovare la chiarezza mentale, regalatevi una pausa all'aria aperta, dato che la sedentarietà rischia di appesantirvi. La vostra spinta al cambiamento non troverà ostacoli: approfittatene per spazzare via i dubbi e agire con decisione.

L'oroscopo vi consiglia di liberare il vostro potenziale, esplorare nuove idee e mettere in luce le vostre doti comunicative per affermarvi al meglio. Voto: 10

Cancro – Un approccio più aperto alla vita vi permetterà di mostrare maggiore tolleranza verso gli altri, diffondendo un clima sereno e cordiale. La tranquillità che sta crescendo in voi vi regalerà equilibrio e benessere prolungato, permettendo al riposo di ricaricarvi davvero. In questo periodo ogni confronto porterà risultati eccellenti: saprete usare il tatto giusto per negoziare, comunicare e trovare accordi vantaggiosi per tutti. Voto: 10

Oroscopo e pagelle del giorno 1° agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Sarete tentati di osare e correre qualche rischio, ma è proprio lì che vi attende la fortuna.

La vostra spiccata sensibilità diventerà un punto di forza se imparerete ad ascoltare i segnali del corpo. Sarà fondamentale bilanciare desideri e doveri: lasciarsi andare alla rabbia non vi porterà da alcuna parte. Meglio optare per un confronto aperto e sincero con chi vi circonda per ritrovare l'armonia. Voto: 7

Vergine – Un dialogo autentico con qualcuno a cui volete bene vi regalerà un profondo senso di sollievo e nuova vitalità. Prestate attenzione ai consigli di chi vi sta vicino: saranno preziosi per la vostra salute. In questa giornata potreste avere la testa fra le nuvole e questa distrazione rischia di farvi scordare un impegno o commettere un piccolo passo falso. Voto: 6

Bilancia – In arrivo ottime notizie: finalmente raccoglierete i frutti del vostro impegno e l'affetto di chi vi circonda.

Vi sentirete più forti e pronti a dedicarvi a ciò che amate di più, ma ricordatevi di concedervi una pausa prima di esaurire le energie. Il vostro entusiasmo sarà contagioso: lasciatevi trasportare da questa bella carica e godetevi ogni istante in buona compagnia. Voto: 9

Scorpione – La lentezza o la caparbietà di chi vi sta intorno rischiano di trascinarvi in discussioni futili ed estenuanti. Invece di subire la situazione, provate ad adattarvi e a volgerla a vostro favore, magari approfittandone per riordinare i vostri conti. Tollerare l'arroganza o gli eccessi altrui sarà faticoso, ma evitare lo scontro e concentrarvi sulle vostre attività vi salverà da tensioni inutili.

Voto: 4

La giornata di sabato 1° agosto secondo le stelle: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Un pizzico di fortuna vi aiuterà a fare un bel balzo in avanti verso le vostre mete: non lasciatevi sfuggire l'opportunità e agite senza esitazioni. Il quadro psicofisico si preannuncia ottimo, ma prestando maggiore attenzione alla dieta riuscirete a fare un vero pieno di vitalità. Lucidità mentale, pragmatismo e grande disciplina sono i tratti distintivi del vostro modo di lavorare. Avete le carte in regola per completare ogni sfida e lasciare il segno. L'esito positivo è praticamente garantito! Voto: 9,5

Capricorno – Sapete giostrare le parole con una bravura eccezionale. Dimostrando maggiore diplomazia senza perdere la solita schiettezza, andrete dritti al punto.

La carica non vi manca affatto, ma il vero segreto sarà non strapazzarvi. Rischiate infatti di apparire un po' frenetici e disattenti ai particolari. Mostrate una certa rigidità di fronte ai cambiamenti e vi arroccate con ostinazione sulle vostre posizioni: farvi cambiare strada si preannuncia un'impresa quasi impossibile. Voto: 6,5

Acquario – È arrivato il momento di apportare qualche modifica fondamentale! Vi farà bene staccare la spina e ritrovare la serenità. La stanchezza si fa sentire, colpa anche dei troppi pensieri: avete un assoluto bisogno di concedervi del relax. Mostrandovi distesi e accomodanti, renderete ogni confronto molto più proficuo. Con questo atteggiamento positivo riuscirete a fare breccia negli altri, conquistando la loro attenzione e la loro stima.

Voto: 7

Pesci – Siete costantemente in movimento, ma dovreste davvero concedervi un po' di riposo! La vitalità sta finalmente tornando su buoni livelli e vi sentirete pronti ad agire: evitate solo di disperderla in conversazioni sterili. Anche se qualche progetto stenta a decollare a dispetto dei vostri sforzi, non perdetevi d'animo. Imparate a distribuire i compiti e non permettete che siano gli altri a prendere le decisioni al posto vostro! Voto: 6