Secondo l’oroscopo di domenica 26 luglio, i Pesci devono armarsi di pazienza e ritagliarsi un momento di introspezione per ritrovare la concentrazione. I nati sotto il segno del Cancro dovrebbero accogliere con entusiasmo nuovi incontri e sfide, fidandosi del proprio intuito per fare chiarezza nelle relazioni. I nativi dello Scorpione, infine, sono invitati a superare la timidezza e usare la creatività per divertirsi, scaricare la tensione e cogliere al volo le occasioni per emergere.

La giornata di domenica 26 luglio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Le idee non vi mancano di certo, ma attenzione a non festeggiare prima del tempo: per vederle realizzate dovete dare loro una forma concreta. La stanchezza accumulata inizia a farsi sentire e la sensazione di aver speso tutte le energie è più che legittima. Concedetevi il giusto riposo. A poco a poco la situazione si sta stabilizzando, regalandovi la tranquillità necessaria per riflettere al riparo da condizionamenti esterni. Le vostre aspettative non andranno deluse, soprattutto se sceglierete di fidarvi del vostro intuito: oggi non vi deluderà. Voto: 6,5

Toro – Un pizzico di pressione vi spinge ad ascoltare chi vi circonda, mettendo da parte l'idealismo romantico per un momento.

Nulla di allarmante: si tratta solo di chiudere alcuni sospesi che tornano a galla. Potreste avvertire un po' di irritazione se non riuscite a ritagliarvi uno spazio esclusivo con le persone amate, ma ritroverete presto l'equilibrio. Sarà proprio la vostra autoironia a riportare il sorriso, trasformando le piccole contrarietà in un vago ricordo. Voto: 7

Gemelli – Siete perfettamente nel vostro elemento: i contatti e le conversazioni di oggi si riveleranno piacevoli e ricchi di opportunità. Peccato solo per un po' di sonno arretrato, anche se la vostra capacità di recupero è in costante miglioramento. Sfruttate questa carica di vitalità per spazzare via le incertezze, mostrare di cosa siete capaci e proporre le vostre idee con coraggio.

Avete tutte le carte in regola per fare un'ottima impressione e raggiungere i traguardi prefissati. Voto: 8,5

Cancro – Incontri promettenti e nuove conoscenze si affacciano alla vostra vita: cogliete l'occasione a braccia aperte! Mantenetevi saldi ai vostri valori di fronte alle nuove sfide e non date mai nulla per scontato. Fidatevi delle vostre sensazioni più profonde, perché sapranno indicarvi la strada corretta. Dedicare del tempo a fare chiarezza nelle vostre relazioni vi regalerà una piacevole sensazione di leggerezza. Muovetevi con determinazione e sicurezza. Voto: 8

Astrologia e pagelle di domenica 26 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Sarà la vostra razionalità a salvarvi da questa fase critica.

Cercate di misurare le parole e le azioni per non scivolare in inutili tensioni. Ritagliarvi un momento di relax vi aiuterà a smaltire lo stress accumulato. Non fissatevi troppo sui dettagli: andare avanti conta più della perfezione. Aprite le finestre, fate un respiro profondo e concentratevi sul quadro generale. Voto: 6,5

Vergine – Sfruttate il vostro carisma per farvi notare. Le vostre parole avranno una forza straordinaria e sarete capaci di ispirare chiunque vi circondi. Attenzione solo a non cadere nella trappola delle polemiche. Sfruttate queste ore per condividere la vostra energia positiva e ampliare la cerchia degli amici. Mettete al centro le vostre passioni e godetevi ogni singolo momento di questo splendido periodo.

Voto: 9

Bilancia – Verranno a galla alcune verità inaspettate sugli altri: anche se sul momento vi spiazzeranno, si riveleranno utili per il vostro futuro. La forma fisica migliora, a patto che gestiate meglio gli sforzi ed evitiate gli eccessi. Non lasciate che le questioni private vi distraggano dai vostri impegni professionali. Mantenete la calma: le trattative imminenti richiederanno tatto, ma la fortuna vi assicurerà un ottimo risultato. Voto: 7

Scorpione – Avete poca voglia di prendervi sul serio e tanta voglia di divertirvi! Impegnarsi su compiti gravosi sarà un'impresa. Un po' di movimento fisico è fondamentale per scaricare la tensione e ritrovare la serenità. Se la solita routine vi sta stretta, l'oroscopo vi consiglia di sfruttare la vostra creatività per dare una scossa alla giornata.

Le occasioni per emergere non mancheranno: coglietele al volo e mettete da parte la timidezza! Voto: 8

Previsioni astrali e pagelle di domenica 26 luglio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Un’esperienza del passato vi farà da guida per schivare un ostacolo: affidatevi semplicemente al buon senso. Se sentite il desiderio di staccare la spina e rallentare i ritmi, assecondatelo senza sensi di colpa, mettendo da parte per un po' le questioni pratiche. È il momento ideale per fare chiarezza sui legami che vi uniscono agli altri. Il vostro sesto senso non sbaglia, ma attenti a non farvi accecare dalle emozioni troppo intense. Voto: 7,5

Capricorno – In questo periodo saprete gestire ogni critica con grande maturità, cogliendo l'occasione perfetta per chiarire eventuali incomprensioni.

Incrociare le vostre energie con quelle di chi vi circonda vi aiuterà a ritrovare una perfetta armonia interiore. Sarete totalmente focalizzati sui vostri traguardi, muovendovi con determinazione e senza cedere a banali distrazioni. Niente potrà fermarvi: è l'ora di mostrare a tutti quanto valete! Voto: 9

Acquario – Una certa reattività di troppo rischia di trascinarvi in discussioni inutili; a volte tendete a cercare il cavillo anche dove non c'è. Non meravigliatevi, quindi, se l'atmosfera attorno a voi si farà un po' tesa. Per evitare cali di forma, fareste bene a moderare gli slanci impulsivi. Prendervi un momento di solitudine vi aiuterà a sciogliere un nodo complesso, a ricaricare le batterie e a valutare le cose con la giusta lucidità.

Voto: 5,5

Pesci – La pazienza sarà la vostra alleata migliore per definire i progetti: l'importante è non perdere la fiducia nelle vostre capacità. Dopo l'agitazione iniziale, scivolerete in una fase più introspettiva. Sfruttate queste ore per staccare dal caos e dedicare del tempo solo a voi stessi, godendovi i piccoli piaceri quotidiani. Non si tratta di egoismo, ma di un sano bisogno di ritrovare la concentrazione e ascoltare ciò che desiderate davvero. Voto: 7