Secondo l'oroscopo di martedì 28 luglio, i nati sotto il segno della Vergine sapranno sfruttare determinazione ed esperienza per raccogliere i successi meritati e vivere affetti misurati. I nativi del Toro saranno molto richiesti e pronti a riallacciare legami, ma dovranno prestare attenzione ai piccoli infortuni e all'obiettività nel prendere posizione. Infine, i Pesci metteranno al centro la tutela dei propri affetti e sapranno trasformare doveri e responsabilità nell'occasione perfetta per mostrare il loro vero valore.

La giornata di martedì 28 luglio secondo le stelle: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – L'impegno sarà fondamentale per il successo dei vostri progetti, quindi imparate a ragionare a lungo termine. La fatica per gli sforzi recenti inizia a farsi sentire: prendetevela con calma e concedetevi un po' di sano riposo. Se da un lato le preoccupazioni rischiano di bloccarvi, dall'altro potrete superare ogni ostacolo puntando sul dialogo. La tenacia non vi manca: dovete solo imporvi un po' di disciplina per superare i vostri limiti. Voto: 6,5

Toro – Sarete pronti a riallacciare i rapporti con alcune persone e vi sentirete perfettamente a vostro agio in ottima compagnia. Fate attenzione, però, prima di dedicarvi all'attività sportiva: potreste procurarvi un piccolo infortunio per distrazione.

Se vi troverete al centro di una situazione delicata, sarete chiamati a prendere posizione: fatelo con la massima obiettività. Sarete molto richiesti dagli altri, ma questo potrebbe rendervi difficile concentrarvi sui vostri compiti. Voto: 7,5

Gemelli – La grande sicurezza che mostrate potrebbe suscitare l'invidia di chi vi circonda, generando qualche incomprensione. L'entusiasmo eccessivo e gli impulsi improvvisi rischiano di stancarvi: cercate di dosare le energie, specie sul piano fisico. L'oroscopo afferma che la giornata di martedì 28 luglio vi regalerà un'ondata di ottimismo preziosa per la vita di relazione. Approfittatene per stringere nuove amicizie, rafforzare i legami esistenti, negoziare e aprirvi con le persone care: ne trarrete solo grandi benefici!

Voto: 8,5

Cancro – In questa giornata potreste sentirvi più impulsivi e nervosi del solito. Meglio evitare gli sport estremi e le discussioni troppo animate! Sarà fondamentale stare alla larga da qualsiasi eccesso per riprendere in mano la situazione ed evitare di esaurire le energie. Il vostro perfezionismo rischia di rendervi troppo severi: siate realistici e ridimensionate le aspettative. La profondità d'intelletto resta il vostro punto di forza e le iniziative di lavoro saranno ben gestite. Voto: 5,5

Previsioni dell'oroscopo per la giornata di martedì 28 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Rimanendo fedeli a voi stessi e ai vostri valori, ritroverete la serenità ideale: evitate di dare troppa retta a chiunque vi circondi.

L'equilibrio è ormai a portata di mano, ma prendetevi un momento di riflessione prima di agire e ne trarrete grandi vantaggi. Tutto parte dal vostro stato d'animo. Salvaguardate la vostra autonomia e andate avanti con entusiasmo e leggerezza. Le vostre intuizioni sono brillanti e riuscirete a realizzarle senza sforzo. Ogni cosa procede a gonfie vele, quindi approfittatene e muovetevi con totale disinvoltura. Voto: 9

Vergine – Da abili strateghi, saprete sfruttare al meglio la vostra esperienza e la considerazione di cui godete per cogliere nel segno. Anche la sfera sentimentale ritrova il suo spazio, sebbene la giornata sia più adatta ad affetti ponderati e misurati piuttosto che a colpi di fulmine travolgenti.

La vostra vera forza risiede nella determinazione: non vi allontanate dai traguardi prefissati e rifiutate ogni distrazione. Il successo di questo momento è tutto merito vostro, state finalmente raccogliendo ciò che avete seminato. Voto: 9

Bilancia – È la giornata ideale per staccare dalla solita routine insieme alle persone che vi sono più care e godervi la loro presenza. Sfruttate l'occasione per esprimere apertamente quello che provate: siate trasparenti, perché qualsiasi maschera verrebbe smascherata subito. Evitate però di strafare, il sovraffaticamento sarebbe controproducente. Rilassatevi, altrimenti il morale ne risentirà lasciando spazio a pensieri cupi. Cercate di non mostravi troppo rigidi, poiché un atteggiamento inflessibile rischierebbe di incrinare i vostri legami più importanti.

Voto: 6,5

Scorpione – Non vi farete problemi a dire le cose come stanno, anche a costo di sollevare qualche polverone. Vi sentite in forma, ma tendete a tirare troppo la corda: occhio a non eccedere, specialmente a tavola. La vostra mente sarà portata a concentrarsi sulle questioni più serie della vita, ma non dimenticate di ritagliarvi uno spazio tutto vostro. Un pizzico di disinvoltura vi aiuterà a scaricare la tensione, rivelandosi preziosissimo per pianificare al meglio le vostre prossime mosse. Voto: 7

Astrologia e pagelle del giorno 28 luglio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sarete immersi in un clima piacevole e cordiale, dove il buonumore la farà da padrone. Meglio rinviare i discorsi troppo impegnativi a un secondo momento.

Una bella passeggiata all’aria aperta o un po' di movimento vi aiuteranno a riattivare la circolazione. Con i vostri modi garbati riuscirete a motivare chi vi circonda, mentre la vostra saggezza sarà di grande aiuto per le persone care. Il vostro spirito solare saprà conquistare l'attenzione di tutti. Voto: 8,5

Capricorno – All’orizzonte si prospettano confronti importanti: se necessario, non esitate a richiedere un parere legale. Evitate però di farvi assorbire dalle richieste altrui a discapito dei vostri bisogni, perché ora non potete permettervelo. È la fase ideale per consolidare i traguardi raggiunti in ambito personale, affettivo o lavorativo. Sentirete il desiderio di isolarvi per fare il punto della situazione; se vi trovate in difficoltà, cercate un confronto fidato.

Voto: 6,5

Acquario – Un'entrata economica improvvisa potrebbe sparigliare i vostri piani finanziari: la fortuna oggi vi sorride! Se soffrite di disturbi del sonno, cercate di staccare la spina e di coricarvi prima per recuperare le forze. La giornata si rivela perfetta per rafforzare la vostra reputazione e per dedicarvi alla riflessione. Sfruttate questo momento per sistemare la burocrazia, gestire il bilancio, fare un salto in banca o recuperare gli appuntamenti lasciati in sospeso. Voto: 8

Pesci – Le relazioni sono la vostra priorità: state cercando di proteggere e blindare i legami più significativi. Concedetevi il tempo di vivere appieno le belle opportunità a vostra disposizione. Anche se le stelle vi chiederanno qualche sacrificio attraverso doveri e responsabilità, vi offriranno la spinta giusta per uscire dalla solita routine e mostrare finalmente tutto il vostro valore. Voto: 7,5