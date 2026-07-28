Secondo l'oroscopo di mercoledì 29 luglio, i nativi dello Scorpione saranno sorpresi dagli altri, dovranno mostrare gratitudine e superare i rancori. I Gemelli potranno contare sull'aiuto prezioso e sui consigli di amici per ampliare le proprie attività. I nati sotto il segno dell’Acquario dovranno difendere con coraggio i loro progetti ambiziosi dallo scetticismo altrui.

Previsioni zodiacali e pagelle del giorno 29 luglio: da Ariete a Cancro

Ariete – Un pizzico di malizia vi accompagna in queste ore, ma misurate le parole: non tutti condividono il vostro tipo di umorismo.

Se avvertite un po' di agitazione, fermatevi ad ascoltare cosa vi dice l'istinto e tirate il freno a mano. La pazienza deve diventare la vostra migliore alleata: evitate colpi di testa e decisioni affrettate, perché solo le idee ben strutturate porteranno a ottimi risultati. Ricordatevi che le persone care sono pronte a sostenervi in silenzio. Voto: 6,5

Toro – I cambiamenti in corso vi stanno portando a rivedere le vostre priorità con maggiore profondità. Un calo di energie vi indica chiaramente che è ora di staccare la spina: stasera rilassatevi al sicuro tra le pareti domestiche. Le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare, spinte da un eccellente spirito di squadra. La decisione di condividere le vostre idee con quelle altrui si rivelerà vincente, e tutti noteranno la vostra grande flessibilità.

Voto: 8,5

Gemelli – Potete fare pieno affidamento su amici e conoscenti: vi basterà chiedere e saranno felicissimi di darvi una mano. Non abbiate timore di farvi avanti, perché i loro consigli si riveleranno preziosi. Sfruttate queste preziose alleanze per allargare il vostro raggio d'azione. Anche se avete qualche incertezza, le vostre intuizioni sono solide e meritano di essere sviluppate. Tra l'altro, la vostra cautela e la vostra umiltà vi faranno guadagnare la stima di tutti. Il confronto con gli altri è la vera chiave per il vostro successo. Voto: 8

Cancro – Siete un fiume in piena di energia e gioia di vivere! È giunto il momento di uscire dal vostro guscio e mostrare con coraggio le vostre intenzioni a chi vi circonda.

La gratificazione per l'impegno che ci avete messo è ormai a un passo: non lasciatevi fermare dall'ansia o dalle insicurezze e proseguite dritti per la vostra strada. Le contraddizioni non vi spaventano e oggi niente sembra poter contrastare i vostri piani. Approfittate di questa carica per perfezionare le vostre abilità. Voto: 9

Oroscopo di mercoledì 29 luglio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Le vostre intuizioni sono al massimo: fidatevi del vostro sesto senso, vi condurrà sulla strada giusta. Cogliete l'occasione per liberarvi di alcune vecchie abitudini che non vi appartengono più e che rischiano di danneggiarvi, specialmente a tavola. Conoscete bene i vostri punti deboli e per questo vi impegnate ogni giorno per superarli; la rinuncia non fa per voi, ed è il giusto atteggiamento.

Sul piano personale state compiendo grandi passi avanti, collezionando un traguardo dopo l'altro. Voto: 8,5

Vergine – Sarete tentati di spingervi oltre i vostri limiti e rischiare un po': è proprio lì che vi attende la fortuna. Fate un controllo approfondito delle vostre routine quotidiane per individuare ed eliminare qualche vizio di troppo. Sarete eccezionalmente persuasivi e capaci di far sposare le vostre idee a chi vi sta vicino. Grazie a una diplomazia superiore al solito e a un tocco di eleganza nell'esprimervi, riuscirete a intrattenere conversazioni piacevoli, esponendo il vostro punto di vista con facilità e conquistando tutti. Voto: 9

Bilancia – Non abbiate timore di chiedere supporto per superare dubbi e ansie nel minor tempo possibile.

Prestate attenzione ai primi segnali di stanchezza fisica: il vostro corpo ha bisogno di nutrimento e forza. Sarà una giornata complessa per i nervi, quindi per mantenere il pieno controllo della situazione muovetevi con disciplina, sobrietà e pazienza. Evitate scelte impulsive, pretese fuori luogo ed errori di valutazione. Voto: 6

Scorpione – Le persone intorno a voi sapranno stupirvi con novità del tutto inaspettate e piacevoli. Mostrate loro sincera gratitudine e mettete finalmente da parte i vecchi rancori. Il vostro momento di rivalsa è a un passo: la motivazione è alle stelle, vi state spendendo al massimo e i risultati iniziano a essere riconosciuti. Continuate a credere nelle vostre capacità, valorizzate i vostri punti di forza, concentratevi sulle cose essenziali e tirate dritto per la vostra strada.

Voto: 9,5

Astrologia dedicata alla giornata di mercoledì 29 luglio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il vostro intuito si rivelerà un'arma preziosa per superare qualsiasi preoccupazione sul piano fisico e ritrovare la forma desiderata. La determinazione non vi manca: una volta messi da parte i dubbi, riuscirete a garantire al vostro spirito la serenità che merita. L'oroscopo del 29 luglio afferma che in questo periodo vi attende un bel po' di lavoro per convincere chi vi circonda, ma mantenendo un approccio logico otterrete ottimi risultati. Sentite il bisogno di mettervi in gioco e l'atmosfera rilassante di questi giorni vi aiuterà a farlo con il massimo piacere. Voto: 7,5

Capricorno – Nubi in diradamento e grande energia in arrivo per voi.

Chi vi sta accanto si mostrerà molto più disponibile e l'orizzonte promette bellissime soddisfazioni: tenete gli occhi ben aperti! Partecipare a eventi e momenti di festa vi aprirà porte inaspettate. La tenacia che vi contraddistingue darà i suoi frutti se saprete incanalarla verso i giusti scopi. Uscite dalla routine, spingete sull'acceleratore e datevi ogni possibilità di conquistare i vostri traguardi. Voto: 9

Acquario – Guardate lontano e sostenete con coraggio progetti ambiziosi. L'unico reale ostacolo potrebbe essere lo scetticismo di chi si limita a una visione a breve termine: non lasciatevi scoraggiare e difendete con fermezza le vostre posizioni. Questo periodo è perfetto per fare un punto della situazione sulle ultime settimane.

Noterete che state finalmente raggiungendo un equilibrio appagante, pronto a farvi esplorare nuove prospettive. Voto: 8

Pesci – Intorno a voi c'è molto movimento, ma la vostra innata serenità vi permetterà di godervi ogni momento con gusto. Riconoscere i propri limiti è un grande punto di forza: cercate solo di mantenere la misura, specialmente a tavola. L'atteggiamento positivo che vi distingue favorirà dialoghi costruttivi e nuove opportunità. I legami che state stringendo sono solidi e promettenti: è il momento ideale per viaggiare, comunicare, riallacciare i contatti e unire le forze per un obiettivo comune. Voto: 8,5