L'oroscopo di venerdì 31 luglio 2026 vede brillare in modo eccezionale la costellazione dei Pesci, sostenuta dalla Luna nel segno. Questo positivo transito lunare regala al simbolo astrale di Acqua delle sensazioni uniche e intese amorose da favola. La Bilancia conquista traguardi professionali straordinari, in alcuni casi anche capaci di portare immensa gioia rendendo indimenticabile ogni traguardo raggiunto. Purtroppo per il Cancro la giornata scorre tra piccoli ostacoli lavorativi, anche se tale stress è ripagato da una bella intesa di coppia.

Oroscopo del 31 luglio 2026: le previsioni zodiacali con la classifica a stelline di venerdì

Capricorno ★★. Un clima lavorativo piuttosto teso rischia di appesantire il risveglio, spingendo a valutare con molta prudenza ogni scelta professionale prima di compiere passi azzardati. Fortunatamente la serata offre un ottimo recupero nei legami affettivi, consentendo alle coppie di ritrovare quell'intesa sincera che era mancata negli ultimi tempi attraverso un dialogo pacato e risolutivo. Chi viaggia in solitudine ha invece l'opportunità di fare la conoscenza di figure davvero stuzzicanti, capaci di riaccendere una passione assopita e di regalare emozioni inaspettate. Anche la gestione dei progetti familiari richiede equilibrio per superare divergenze economiche senza creare inutili spaccature tra le parti coinvolte.

Il sostegno degli amici sinceri si rivela un valido aiuto per ritrovare serenità e leggerezza d'animo.

Cancro ★★★. L'armonia di coppia si manifesta attraverso gesti semplici ma colmi di affetto reciproco, regalando momenti di grande dolcezza che rafforzano il legame esistente. Per chi è ancora solo si aprono prospettive intriganti durante le uscite serali, dove sguardi complici potrebbero trasformarsi in qualcosa di assai più profondo e travolgente. In ambito professionale conviene procedere con ordine per evitare che scadenze improvvise generino affanni evitabili nel corso del pomeriggio. L'ambiente di casa beneficia di un clima tranquillo, ottimo per chiarire eventuali incomprensioni nate nei giorni precedenti con le persone care.

Gli amici dimostrano grande disponibilità organizzando una piacevole occasione di svago che aiuta a staccare dai soliti impegni quotidiani e a ritrovare il sorriso.

Leone ★★★. Alcune tensioni sorte all'interno del nucleo familiare richiedono pazienza e tanta comprensione per essere risolte senza strascichi spiacevoli nella gestione quotidiana. Sul fronte sentimentale si avverte invece una bella intesa che permette alle coppie di progettare passi importanti per il futuro con un rinnovato entusiasmo. Chi cerca l'amore può sfruttare un fascino naturale davvero travolgente, utile per conquistare attenzioni desiderate con estrema disinvoltura durante ogni contesto sociale. La sfera lavorativa propone sfide impegnative che chiedono concentrazione costante per difendere i risultati ottenuti fino a questo momento.

Il supporto offerto dai compagni di viaggio rende ogni ostacolo più leggero da superare, confermando l'importanza di legami solidi edificati nel tempo con lealtà.

Ariete ★★★★. L'attività professionale vive una fase di grande slancio che permette di portare a termine impegni complessi e di incassare meritati riconoscimenti. Questo successo personale si riflette positivamente nel rapporto di coppia, dove si respira un'aria di complice allegria ideale per organizzare qualcosa di speciale e romantico. Per i cuori solitari non mancano occasioni preziose per farsi notare ed entrare in sintonia con persone capaci di stimolare la fantasia e il cuore. La vita di casa scorre via tranquilla, tra battute scherzose e momenti dedicati all'organizzazione delle prossime vacanze insieme ai propri cari.

Gli amici rappresentano un punto di riferimento costante, sempre pronti ad ascoltare e a condividere momenti di pura spensieratezza in totale serenità.

Toro ★★★★. La vita affettiva regala momenti davvero intimi e profondi alle coppie che desiderano consolidare un progetto comune intrapreso di recente. Chi non ha legami sentimentali vive ore dinamiche e ricche di contatti stimolanti, utili per ampliare la propria rete sociale e trovare sguardi complici. Nella sfera lavorativa si presentano buone opportunità per mostrare le proprie competenze e conquistare una posizione di maggiore prestigio e stabilità. La gestione delle questioni di casa procede senza intoppi, grazie ad accordi presi con serenità e grande senso pratico da tutti i componenti.

La serata riserva piacevoli sorpresi in compagnia delle persone più care, ideali per staccare la spina e godersi attimi di autentico relax condiviso in totale armonia.

Vergine ★★★★. L'oroscopo prevede una giornata brillante per la gestione delle relazioni sociali, capaci di aprire porte inaspettate ed utilissime. Gli impegni di lavoro proseguono con regolarità e soddisfazione, permettendo di raggiungere traguardi importanti grazie ad un impegno costante ed organizzato al dettaglio. In amore le coppie riscoprono una profonda intesa complice che spazza via vecchi dubbi e regala attimi di immensa dolcezza e passione. Per chi vive in solitudine si prospettano occasioni ghiotte per fare colpo su una persona speciale conosciuta in un contesto del tutto insolito.

L'atmosfera tra le pareti domestiche è serena e favorisce dialoghi costruttivi per la risoluzione di problemi pratici accumulati negli ultimi giorni. Gli amici offrono ottimi spunti per il weekend.

Scorpione ★★★★. L'ambiente di casa offre un rifugio sicuro e accogliente dove ritrovare calma e complicità con le persone amate dopo impegni gravosi. L'intesa sentimentale cresce grazie a dimostrazioni d'affetto sincere che confermano la solidità del sentimento che unisce le coppie di vecchia data. I cuori solitari ricevono inviti molto allettanti che promettono di trasformare una serata qualunque in un'esperienza davvero indimenticabile e ricca di colpi di scena. Sul piano professionale è necessario mantenere la calma di fronte ad imprevisti burocratici, risolvibili con un pizzico di astuzia ed abilità personale.

Le serate estive favoriscono uscite divertenti insieme agli amici più stretti, perfette per scaricare la stanchezza accumulata durante la settimana e ritrovare ottimo umore.

Sagittario ★★★★. La creatività nell'ambito del lavoro permette di trovare soluzioni geniali a problemi che parevano insormontabili, attirando consensi ed ammirazione diffusa. In campo sentimentale si vive un periodo di forte intesa, con le coppie pronte a condividere sogni ambiziosi e a fare progetti duraturi per il domani. I single mostrano una carica irresistibile che attrae attenzioni desiderate e favorisce approcci galanti dall'esito decisamente favorevole. La vita familiare è caratterizzata da un dialogo aperto che permette di superare piccole divergenze con estrema facilità e reciproca soddisfazione.

Il rapporto con le persone fidate si conferma solido e prezioso, offrendo momenti di puro divertimento durante la serata da trascorrere all'aria aperta in compagnia.

Gemelli ★★★★★. Le relazioni di coppia toccano vette di romanticismo assoluto, regalando momenti di magica complicità che fanno dimenticare qualunque piccola incomprensione passata. I single vivono un momento davvero magico per i sentimenti, con occasioni d'oro per trovare un'intesa profonda con chi sa far battere il cuore all'impazzata. Nel settore professionale si raccolgono finalmente i frutti di fatiche passate, con proposte vantaggiose che aprono scenari lavorativi ricchi di soddisfazioni e guadagni. La vita familiare è pervasa da un'atmosfera festosa ed armonica che stimola la voglia di stare insieme ed organizzare festeggiamenti con le persone care.

Gli amici sono fonte inesauribile di allegria, pronti a coinvolgere in serate dinamiche e ricche di piacevoli novità.

Bilancia ★★★★★. L'oroscopo del 31 luglio vede la sfera lavorativa protagonista assoluta grazie a successi eccezionali che confermano la bontà delle scelte compiute nel tempo. Questo clima di vittoria personale dona serenità al rapporto di coppia, dove l'amore trionfa con slanci di passione intensi ed indimenticabili. Chi è solo ha la possibilità di fare un incontro destinato a lasciare un segno profondo nel cuore, trasformando una semplice simpatia in un grande sentimento. La vita domestica scorre in totale armonia, con momenti di condivisione piacevoli che uniscono ancora di più tutti i membri della famiglia.

Il gruppo di amici storici si dimostra presente e caloroso, organizzando un evento speciale che regala risate ed attimi di pura gioia serale.

Acquario ★★★★★. I rapporti di amicizia sono al centro dell'attenzione, regalando momenti di straordinaria complicità e divertimento che arricchiscono la vita sociale con energia positiva. Sul lavoro si apre una fase di grandi opportunità per emergere e dimostrare il proprio valore attraverso progetti innovativi e vincenti. In amore le coppie vivono una complicità perfetta, fatta di sguardi intesi ed intesa profonda che rafforza le basi della relazione sentimentale. I cuori solitari godono di un fascino irresistibile, capace di ammaliare chiunque si avvicini e di creare occasioni d'oro per avventure indimenticabili.

Il clima tra le pareti domestiche è disteso e sereno, ideale per trascorrere ore piacevoli con i familiari in un'atmosfera di totale concordia.

Pesci 'top del giorno'. La Luna nel segno illumina il settore sentimentale creando un'atmosfera sognante e magica, perfetta per le coppie che desiderano rinnovare promesse d'amore e vivere attimi di profonda passione. I single possono contare su un magnetismo unico che attira sguardi affascinati e favorisce la nascita di storie importanti e durature. Nel lavoro la sensibilità intuitiva permette di anticipare le mosse degli altri e di portare a compimento compiti complessi con estrema facilità. L'ambiente familiare si presenta unito e pronto a supportare ogni progetto con affetto sincero e calore immenso. Gli amici completano questa giornata favolosa organizzando una serata ricca di risate, musica e momenti di assoluta spensieratezza che scaldano il cuore.