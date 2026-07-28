Secondo l'oroscopo del weekend 1° e 2 agosto 2026 i Gemelli possono avere un chiarimento faticoso, il Leone ha un sereno rapporto con la famiglia e l'Acquario ha un fascino discreto.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: il cuore dei single è veramente grande. Sulla relazione è importante mettere tanta passione. Sul lavoro è possibile essere sorvegliati dal capo e questo può generare molta ansia.

Toro: chi lavora in proprio è determinato a concludere un progetto. In vacanza è necessario partire senza pensieri.

Nel fine settimana, la vitalità è molto buona.

Gemelli: il chiarimento con la famiglia può risultare molto faticoso. Chi fa parte di una coppia è veramente geloso. Nel weekend è probabile avere dei lievi fastidi di salute.

Cancro: tra fratelli, risolvere una questione è davvero necessario. In assoluta sicurezza si può partire per una breve vacanza. Chi lavora nel commercio è lievemente irrequieto.

Leone: il rapporto con la famiglia è molto più sereno. In amore è un fine settimana davvero meraviglioso. Per quanto riguarda le finanze, possono regalare delle soddisfazioni.

Vergine: chi è solo da tempo ha degli amici affidabili. Il magnetismo può attirare più persone del previsto. L'autostima sul lavoro non deve mancare.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi cerca l'amore è molto carismatico. Insieme al partner è presente più tranquillità del solito. Il lavoro è impegnativo, ma i guadagni sono soddisfacenti.

Scorpione: alcuni piccoli segreti possono essere confessati alla dolce metà. I single sono veramente adorabili agli occhi di molte persone. L'energia in questo momento non è proprio eccezionale.

Sagittario: nel weekend è possibile essere molto offesi. Una buona notizia è in arrivo dal campo amoroso. Lo spirito di chi lavora in gruppo è forte.

Capricorno: nei confronti del partner è importante non essere possessivi. In questo momento è importante immergersi nel silenzio e nella natura. Chi si guarda allo specchio può essere scontento.

Acquario: il fascino dei cuori solitari è molto discreto. Con i vicini di casa e con gli amici si può fare velocemente pace. Le trattative di lavoro possono andare alla grande.

Pesci: sulla relazione amorosa ci sono dei punti oscuri da risolvere. Con la famiglia è necessario comunicare tranquillamente. Ottimi guadagni sono in arrivo dalla sfera professionale.