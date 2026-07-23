L'oroscopo del weekend del 25 e 26 luglio invita a rallentare i ritmi e a dedicare più tempo alle emozioni, alle persone care e ai piccoli piaceri della stagione. Il Sole ha appena fatto il suo ingresso nel segno del Leone, portando entusiasmo, creatività e voglia di vivere esperienze coinvolgenti.

Il Leone sarà tra i grandi protagonisti del weekend grazie al sostegno del Sole e di Giove, mentre la Vergine potrà contare su una Venere favorevole che renderà più semplice vivere i sentimenti con spontaneità. Il Cancro dovrà invece fare attenzione alle decisioni impulsive, complice Mercurio retrogrado nel segno, mentre l'Acquario potrebbe avvertire qualche tensione in più nei rapporti di coppia.

Previsioni oroscopo weekend 25-26 luglio 2026 segno per segno

Ariete: il vostro fine settimana sarà abbastanza discreto. La sfera sentimentale ritroverà entusiasmo grazie al buon aspetto del Sole, che favorirà il dialogo e la complicità con la persona che amate. I single avranno maggiori occasioni per fare nuove conoscenze. In quanto al lavoro sarà meglio evitare decisioni affrettate e concedersi un momento di pausa per ricaricare le energie. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali abbastanza favorevoli durante questo weekend di luglio. Venere continua a rendervi più disponibili nei confronti del partner, aiutandovi a costruire un rapporto sincero e stabile. Se siete single, potrebbe nascere un'intesa con una persona conosciuta da poco.

In ambito professionale alcune questioni richiederanno ancora attenzione, ma la vostra determinazione vi permetterà di gestire tutto con serenità. Voto - 8️⃣

Gemelli: la voglia di stare in compagnia sarà protagonista durante questo fine settimana. La sfera sentimentale sarà piacevole, soprattutto per chi desidera lasciarsi alle spalle le tensioni dei giorni scorsi. Le coppie potranno riscoprire una buona intesa, mentre i single saranno più disinvolti nelle nuove conoscenze. In quanto al lavoro cercate di non trascurare alcuni dettagli che potrebbero rivelarsi importanti. Voto - 8️⃣

Cancro: Mercurio retrogrado nel vostro segno vi invita alla prudenza. In amore sarà importante chiarire eventuali malintesi senza lasciarsi trascinare dall'emotività.

Il partner apprezzerà la vostra sincerità. In quanto al lavoro sarà meglio rimandare decisioni importanti e concentrarsi su ciò che avete già iniziato. Un po' di riposo vi aiuterà a recuperare energie e buonumore. Voto - 7️⃣

Leone: avrete modo di prendervi le vostre soddisfazoni in questo fine settimana. Il Sole nel vostro segno vi renderà ancora più sicuri di voi stessi, mentre Giove aumenterà entusiasmo e voglia di vivere nuove emozioni. Le coppie potranno trascorrere momenti romantici, mentre i single avranno ottime possibilità di fare incontri interessanti. In ambito professionale qualche buona idea potrebbe rivelarsi preziosa per i prossimi progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale particolarmente armoniosa durante questo fine settimana.

Venere continua a sorridervi, permettendovi di vivere il rapporto con il partner in maniera spontanea e coinvolgente. I cuori solitari avranno fascino da vendere e sapranno attirare l'attenzione delle persone giuste. Nel lavoro le intuizioni non mancheranno e potrebbero aiutarvi a pianificare con successo i prossimi obiettivi. Voto - 9️⃣

Bilancia: sarà un weekend discreto per voi nativi del segno. In amore sarà importante dedicare più tempo alla persona amata e non lasciare spazio a inutili incomprensioni. I single potrebbero fare un incontro piacevole durante una serata tra amici. In ambito professionale sarà utile riflettere con calma sulle prossime mosse, senza lasciarvi influenzare dalla fretta, considerato Mercurio in quadratura.

Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali altalenanti durante questo fine settimana. La sfera sentimentale richiederà maggiore disponibilità nei confronti del partner. Alcune piccole divergenze potranno essere superate con un dialogo sincero. In quanto al lavoro sarà un buon momento per riorganizzare idee e progetti, evitando però di assumervi responsabilità eccessive. Voto - 7️⃣

Sagittario: Stelle altalenanti durante questo fine settimana secondo l'oroscopo. In amore la Luna vi sorride, ma con Venere in quadratura dal segno della Vergine non ci sarà tanto spazio per le emozioni. Apritevi al dialogo al momento giusto. Nel lavoro la vostra creatività sarà un punto di forza, anche se il weekend sarà soprattutto dedicato al meritato relax.

Voto - 7️⃣

Capricorno: fine settimana tutto sommato positivo per voi nativi del segno. La sfera sentimentale procederà con maggiore serenità e vi permetterà di ritrovare un buon equilibrio con il partner. In quanto al lavoro sarà opportuno non lasciarsi condizionare da piccoli ritardi o contrattempi. La pazienza continuerà a essere la vostra migliore alleata. Voto - 7️⃣

Acquario: il rapporto con la persona che amate potrebbe richiedere qualche attenzione in più. Con il Sole in opposizione sarà importante evitare atteggiamenti troppo rigidi e cercare un dialogo costruttivo. I single saranno più selettivi del solito. In ambito professionale alcune riflessioni vi aiuteranno a capire quali obiettivi meritano davvero il vostro impegno.

Voto - 6️⃣

Pesci: sarà un weekend discreto per voi secondo l'oroscopo. La sfera sentimentale vedrà il pianeta Venere contro di voi, che potrebbe limitare i vostri sentimenti. Se siete single attenzione a non essere troppo diretti. In quanto al lavoro alcune intuizioni si riveleranno utili per affrontare con maggiore sicurezza gli impegni della prossima settimana. Voto - 7️⃣