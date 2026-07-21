Secondo l'oroscopo del 23 luglio 2026 il Toro deve eliminare i dubbi in amore, i Gemelli hanno un dialogo sincero con la dolce metà e l'Acquario può risolvere una questione.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: dopo un periodo complicato con il partner è possibile ritrovare la serenità. I cuori solitari possono affrontare una giornata molto positiva. Chi lavora in proprio deve insistere e fare valere le proprie idee.

Toro: in amore si possono eliminare tanti dubbi. Sulla sfera professionale si può fare una scelta saggia che riguarda il futuro.

Il fisico e l'umore sono entrambi soddisfacenti.

Gemelli: con la persona amata si può avere un dialogo sincero. Chi lavora in proprio può realizzare dei progetti davvero innovativi. La spensieratezza e l'energia possono accompagnare l'intera giornata.

Cancro: in questo momento si possono fare degli incontri stimolanti. Chi ha una relazione sente l'esigenza di divertirsi insieme alla dolce metà. Finalmente sul lavoro è favorita la comunicazione.

Leone: in amore si può avere molta più tranquillità del solito. L'intuito è l'unico dettaglio prezioso del campo lavorativo. Una buona energia è presente durante la giornata.

Vergine: delle emozioni intense sono possibili sulla relazione amorosa. Gli atteggiamenti autoritari vanno assolutamente evitati.

Sul lavoro è possibile affermare la propria affidabilità.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi cerca l'amore ha più energia del solito. Chi fa parte di una coppia è pronto a pianificare il futuro insieme al partner. Per la salute è in corso un netto miglioramento.

Scorpione: una nuova conoscenza può sorprendere i single. Delle buone soddisfazioni regala il campo professionale. Durante la giornata si possono fare delle attività rilassanti.

Sagittario: forte intesa è in corso sulla sfera sentimentale. Una nuova amicizia può sconvolgere il proseguimento della giornata. In questo periodo, la condizione fisica è ottima.

Capricorno: grazie alla determinazione si possono ottenere dei soddisfacenti risultati sul lavoro.

Lo stress accumulato può essere scaricando facendo dello sport. Può comparire un malessere molto lieve.

Acquario: una questione in sospeso può essere finalmente risolta. I cuori solitari hanno molto più carisma del solito. Gli impegni della giornata risultano essere numerosi.

Pesci: in questo momento si può avere maggiore fiducia nel partner. Con la famiglia è necessario essere molto meno rigidi. Sull'ambito lavorativo è possibile essere impulsivi.