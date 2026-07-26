Secondo l'oroscopo del 28 luglio 2026 per il Toro è in arrivo della fortuna, il Leone può essere esaurito e lo Scorpione è creativo sul campo lavorativo.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia può cambiare idea all'improvviso. I single possono sognare degli orizzonti davvero lontani. Lo spirito è molto più vitale del fisico.

Toro: un po' di fortuna può arrivare nel tardo pomeriggio. I cuori solitari possono deludere l'intera famiglia. Finalmente si possono coltivare dei nuovi hobby.

Gemelli: sul fronte sentimentale ci sono dei piccoli problemi da risolvere. Chi è solo da tempo può svegliarsi già nervoso. Durante la giornata è possibile rilassarsi leggendo un bel libro.

Cancro: chi ha una relazione è perfetto per il partner. L'intera giornata è dominata da tanta confusione. Attenzione perché la salute risulta essere abbastanza delicata.

Leone: chi cerca l'amore è ancora molto esaurito. In amore è possibile essere spaventati a causa di una questione. Questo è il momento più adatto per seguire delle nuove direzioni professionali.

Vergine: è possibile nascondere dei segreti alla famiglia. La gelosia per la persona amata è un po' troppo forte. Sull'ambito lavorativo è possibile essere molto irritati.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: sulla relazione amorosa si può essere molto energici. I cuori solitari cercano in tutti i modi di essere utili. Sul campo professionale è importante avere rispetto per tutti.

Scorpione: la fiducia è alla base di ogni sano rapporto. Tanta creatività è presente sulla sfera professionale. In questo periodo è importante non esagerare con l'alimentazione.

Sagittario: l'atmosfera con il partner è veramente romantica. I cattivi pensieri sono assolutamente da eliminare. Chi deve fare gli straordinari può essere abbastanza triste.

Capricorno: una risposta immediata è possibile avere dal partner. Con delle dolci parole si può essere in paradiso. Delle opinioni inopportune possono creare dei malumori.

Acquario: l'anima in questo momento è ribelle. All'improvviso può accendersi l'entusiasmo. Un leggero scompiglio è probabile sull'ambito lavorativo.

Pesci: delle nuove sensazioni si possono riscoprire insieme alla dolce metà. Chi cerca l'amore, può avere una visita molto gradita. Sulla sfera professionale è presente tanta pigrizia.