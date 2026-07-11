L'estate entra sempre più nel vivo e l'oroscopo di domenica 12 luglio invita a rilassarsi ma senza rinunciare ai propri obiettivi. Tra una giornata al mare, una gita fuori porta o qualche ora dedicata al relax, le stelle suggeriscono di trovare il giusto equilibrio tra benessere personale e responsabilità.

La Luna in Gemelli rende più spontanea la comunicazione, mentre Mercurio retrogrado in Cancro invita a riflettere prima di parlare o prendere decisioni importanti. Venere in Vergine favorisce i sentimenti concreti e i piccoli gesti quotidiani, mentre Marte dona energia mentale e voglia di mettersi in gioco.

Il segno della Vergine vivrà una giornata ricca di emozioni sincere e soddisfazioni personali, mentre i Pesci potranno contare su entusiasmo e spirito d'iniziativa. Bene anche il Leone, che saprà rafforzare i rapporti con chi gli sta accanto, mentre il Capricorno dovrà affrontare qualche momento di riflessione in più.

Previsioni oroscopo domenica 12 luglio 2026 segno per segno

Ariete: questa domenica vi permetterà di recuperare serenità, soprattutto nei rapporti affettivi. Con il partner sarà importante dedicare più tempo al dialogo, evitando discussioni nate per semplici incomprensioni. Se siete single, una conoscenza potrebbe sorprendervi durante una serata estiva. Nel lavoro sarà meglio non trascurare alcune questioni rimaste in sospeso, anche se la giornata invita soprattutto al riposo.

Voto - 8️⃣

Toro: le stelle vi invitano a vivere questa domenica con maggiore leggerezza. In amore ritroverete complicità con il partner grazie a Venere favorevole, mentre i cuori solitari avranno voglia di lasciarsi andare senza troppe paure. Sul fronte professionale qualche idea interessante merita di essere annotata in vista della prossima settimana. La fortuna sarà discreta e potrebbe arrivare una piccola soddisfazione inattesa. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna e Marte nel vostro segno vi renderanno particolarmente brillanti e comunicativi. Sarà una giornata ideale per condividere emozioni con la persona amata o conoscere persone nuove se siete single, ma attenzione a Venere in quadratura. Nel lavoro non mancheranno intuizioni utili per organizzare meglio i prossimi impegni.

Voto - 7️⃣

Cancro: il Sole nel vostro segno continua a regalarvi sicurezza, ma Mercurio retrogrado suggerisce prudenza nelle parole. In amore cercate di chiarire eventuali malintesi con calma e sincerità. Sul lavoro sarà meglio evitare decisioni affrettate e concentrarsi sulla pianificazione. La fortuna sarà altalenante, ma sufficiente per superare qualche piccolo contrattempo. Voto - 7️⃣

Leone: la vostra vita sentimentale ritroverà entusiasmo e spontaneità. Con il partner respirerete un clima sereno, mentre chi è single potrebbe attirare l'attenzione senza alcuno sforzo. In ambito lavorativo saprete mantenere ottimi rapporti con colleghi e collaboratori, qualità che tornerà utile nei prossimi giorni.

La fortuna vi sorriderà nelle occasioni sociali e la salute sarà stabile. Voto - 8️⃣

Vergine: Venere nel vostro segno renderà questa domenica particolarmente piacevole sotto il profilo sentimentale. Le coppie riusciranno a rafforzare il proprio legame attraverso piccoli gesti, mentre i single potrebbero vivere emozioni sincere. Sul fronte professionale le idee saranno chiare e potrete organizzare al meglio gli obiettivi futuri. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata abbastanza tranquilla per voi nativi del segno. In amore servirà maggiore disponibilità nei confronti del partner, soprattutto se nelle ultime settimane ci sono state incomprensioni. Il lavoro richiederà ancora un po' di pazienza prima di vedere risultati concreti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 7️⃣

Scorpione: le emozioni saranno profonde, ma non sempre facili da esprimere. Cercate di non chiudervi in voi stessi se il partner desidera un confronto sincero. Nel lavoro sarà una buona giornata per mettere ordine nelle idee e preparare nuove strategie. La fortuna sarà moderata, mentre il benessere dipenderà soprattutto dalla capacità di staccare la spina. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in opposizione potrebbe rendervi un po' più irrequieti del solito. In amore evitate di reagire impulsivamente a una provocazione e cercate invece il dialogo. Sul fronte professionale sarà meglio rimandare le decisioni più importanti all'inizio della settimana. La fortuna non sarà eccezionale, ma saprà compensare con qualche piacevole coincidenza.

Voto - 6️⃣

Capricorno: questa domenica vi inviterà a rallentare e a rimettere ordine nei vostri pensieri. Il rapporto con il partner richiederà maggiore ascolto e disponibilità reciproca. In ambito lavorativo sarà il momento giusto per rivalutare alcune priorità senza avere fretta. La fortuna procederà a piccoli passi, mentre la salute migliorerà dedicando più spazio al riposo. Voto - 7️⃣

Acquario: la comunicazione tornerà a essere il vostro punto di forza. In amore potrete recuperare sintonia con il partner grazie a un confronto costruttivo, mentre i single avranno occasione di vivere incontri stimolanti. Nel lavoro la creatività vi permetterà di trovare soluzioni efficaci. La fortuna favorirà i contatti e gli spostamenti, con una forma fisica soddisfacente.

Voto - 8️⃣

Pesci: sarà una domenica da vivere con serenità e senza troppe pretese. In amore il partner apprezzerà la vostra sensibilità, purché riusciate a esprimere ciò che provate senza timori. Sul lavoro alcune intuizioni potrebbero rivelarsi preziose nei prossimi giorni. La fortuna sarà presente soprattutto nelle questioni pratiche, mentre la salute richiederà soltanto un po' di riposo in più per recuperare energie. Voto - 7️⃣