L'oroscopo di domenica 26 luglio accompagna l'ultima giornata del weekend con un cielo che invita a rallentare, ma senza rinunciare al desiderio di vivere nuove esperienze. L'estate entra sempre più nel vivo e le stelle favoriscono i rapporti sinceri, i piccoli spostamenti e quei momenti che riescono a lasciare un ricordo piacevole anche senza essere stati programmati.

Con il Sole e Giove nel Leone, entusiasmo e fiducia saranno gli ingredienti principali della giornata, mentre Marte in Gemelli renderà l'atmosfera più vivace e ricca di iniziative.

La Luna, che nel corso della giornata entrerà nel Capricorno, aiuterà a trasformare le emozioni in scelte più consapevoli, senza togliere spazio alla leggerezza tipica di questa stagione.

Il Leone potrà contare su un cielo particolarmente generoso, il Capricorno ritroverà equilibrio nei rapporti personali, mentre i Pesci sapranno cogliere al volo un'intuizione destinata a rivelarsi preziosa.

Previsioni oroscopo di domenica 26 luglio 2026 segno per segno

Ariete: sarà una domenica dinamica, da vivere lontano dalla routine. Marte vi spinge a muovervi, incontrare persone e cambiare programma senza troppe esitazioni. In amore, però, sarà importante ascoltare anche le esigenze del partner e non imporre sempre il vostro ritmo, considerato la Luna in quadratura.

Se siete single, una conoscenza nata quasi per gioco potrebbe incuriosirvi più del previsto. Una piccola soddisfazione personale vi farà chiudere il weekend con il sorriso. Voto - 7️⃣

Toro: il desiderio di tranquillità avrà la meglio sulla voglia di fare. Sarà la giornata giusta per dedicare tempo alle persone che amate o per concedervi qualche ora di completo relax. In coppia ritroverete complicità attraverso gesti semplici, mentre chi è solo potrebbe guardare con occhi diversi una persona già conosciuta. Sul piano pratico evitate di rimandare una decisione economica che richiede ormai una risposta. Voto - 8️⃣

Gemelli: difficilmente resterete con le mani in mano. Marte e Urano nel vostro segno rendono questa domenica imprevedibile e ricca di occasioni per divertirsi.

Un invito arrivato all'ultimo momento potrebbe cambiare completamente i vostri programmi. In amore il dialogo sarà vivace, ma cercate di non trasformare ogni battuta in una provocazione. Un'intuizione legata a un progetto personale merita di essere annotata. Voto - 8️⃣

Cancro: dopo giorni piuttosto intensi sentirete il bisogno di circondarvi soltanto di persone sincere. Mercurio nel segno vi aiuta a trovare le parole giuste per chiarire un malinteso o affrontare un discorso rimasto in sospeso. In amore saranno i piccoli gesti a fare la differenza, ma attenzione alla Luna in cattivo aspetto. Sul fronte pratico meglio non pensare troppo agli impegni della prossima settimana: oggi avete bisogno soprattutto di recuperare serenità.

Voto - 8️⃣

Leone: sarete tra i protagonisti della giornata. Sole e Giove continuano a rendervi brillanti, carismatici e desiderosi di vivere ogni momento con entusiasmo. Se siete in coppia riuscirete a coinvolgere il partner nei vostri programmi, mentre i single potrebbero attirare attenzioni senza dover fare grandi sforzi. Anche una proposta o un'idea nata durante una conversazione potrebbe aprire prospettive interessanti per il futuro. Voto - 8️⃣

Vergine: Venere nel vostro segno vi rende più affascinanti del solito, anche se non sempre ve ne accorgerete. La giornata favorisce gli incontri e le riconciliazioni, soprattutto se negli ultimi tempi c'è stata qualche incomprensione. Cercate però di non analizzare ogni dettaglio: lasciate spazio anche all'improvvisazione.

Una buona notizia potrebbe riguardare un progetto che pensavate fermo. Voto - 8️⃣

Bilancia: l'atmosfera sarà piacevole, ma con la Luna in quadratura dal segno del Capricorno potrebbe esserci qualche incomprensione da gestire. Single oppure no, attenzione a quello che potreste dire o fare. In ambito lavorativo andrete bene, ma evitate soltanto di perdere tempo dietro a questioni che possono aspettare lunedì. Voto - 7️⃣

Scorpione: la giornata vi invita a osservare più che ad agire. Alcune sensazioni si riveleranno preziose per capire meglio una situazione sentimentale che negli ultimi giorni vi ha lasciato qualche dubbio. Non sarà necessario avere subito tutte le risposte. Sul piano professionale una telefonata o una notizia potrebbero aiutarvi a vedere con maggiore chiarezza un progetto che sembrava complicato.

Voto - 7️⃣

Sagittario: la domenica inizia con la Luna nel vostro segno e vi regala entusiasmo, voglia di partire e di vivere qualcosa di diverso. Nella seconda parte della giornata il ritmo rallenta, permettendovi di riflettere con maggiore lucidità. In amore sarà il momento ideale per fare una proposta o organizzare qualcosa di speciale. Una spesa imprevista non rovinerà comunque il buon umore. Voto - 7️⃣

Capricorno: con l'arrivo della Luna nel vostro segno ritroverete quella stabilità che negli ultimi giorni sembrava mancare. Le emozioni saranno più facili da gestire e il dialogo con il partner ne trarrà beneficio. Se siete single, non chiudete la porta a un incontro nato in un contesto del tutto ordinario.

Anche sul piano personale riuscirete a mettere ordine tra idee e priorità, preparandovi al meglio per la nuova settimana. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà una domenica da vivere senza troppe aspettative, perché le sorprese migliori arriveranno proprio quando smetterete di cercarle. Gli amici avranno un ruolo importante e potrebbero coinvolgervi in un programma diverso dal previsto. In amore evitate di mantenere le distanze solo per orgoglio: un passo verso l'altro potrebbe cambiare il clima della giornata. Una buona intuizione merita di essere sviluppata nei prossimi giorni. Voto - 7️⃣

Pesci: la sensibilità sarà il vostro punto di forza. Saprete cogliere dettagli che agli altri sfuggono e questo vi aiuterà anche nei rapporti personali.

In coppia tornerà un clima sereno, mentre chi è solo potrebbe lasciarsi sorprendere da una conversazione nata senza secondi fini. Un'idea legata al lavoro o a un progetto personale potrebbe rivelarsi molto più promettente di quanto immaginiate. Fidatevi del vostro intuito. Voto - 8️⃣