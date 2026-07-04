L'oroscopo di domenica 5 luglio si lascia avvolgere dall'atmosfera rilassata della prima domenica d'estate. Tra giornate trascorse al mare, passeggiate al tramonto e voglia di leggerezza, le stelle invitano a rallentare e a dare spazio alle emozioni autentiche. Il Sole continua il suo cammino nel Cancro, mentre la Luna favorisce sensibilità e intuizione nella prima parte della giornata, rendendo più semplice comprendere ciò che conta davvero.

A beneficiare maggiormente degli influssi astrali saranno il Leone, sostenuto dall'energia positiva di Venere e Giove, il Cancro, che ritrova serenità nei rapporti affettivi, e il Sagittario, pronto a vivere una domenica dinamica e ricca di nuovi stimoli.

Qualche piccola riflessione in più, invece, accompagnerà Vergine e Scorpione, chiamati a non dare troppo peso ai pensieri.

Previsioni oroscopo domenica 5 luglio 2026 segno per segno

Ariete: la domenica si apre con un desiderio crescente di movimento. Restare fermi sarà difficile, perché avrete bisogno di cambiare aria e circondarvi di persone capaci di trasmettervi entusiasmo. In amore una conversazione sincera contribuirà a sciogliere un malinteso nato nei giorni scorsi. Chi è single potrebbe ritrovare una persona conosciuta tempo fa in una veste completamente diversa. Sul piano lavorativo sarà meglio evitare decisioni impulsive, soprattutto se riguardano spese legate alle vacanze. Voto - 7️⃣

Toro: la calma sarà la vostra migliore alleata.

Dopo giornate piuttosto movimentate riuscirete finalmente a dedicare tempo a voi stessi e agli affetti più sinceri. Le coppie ritroveranno una piacevole complicità, mentre chi è solo avrà voglia di conoscere persone senza forzare gli eventi. Attenzione alla posizione scomoda di Venere. Sul fronte economico non ci sono particolari novità, ma la prudenza continuerà a rivelarsi una scelta vincente. Concedetevi un piccolo momento di relax all'aria aperta: ne trarranno beneficio sia il corpo sia la mente. Voto - 7️⃣

Gemelli: Marte continua a sostenere il vostro spirito d'iniziativa e la domenica si preannuncia vivace. Sarete tra i più socievoli dello zodiaco e non mancheranno occasioni per fare nuove conoscenze o rafforzare amicizie già consolidate.

In amore basterà lasciarsi guidare dalla spontaneità per vivere momenti piacevoli. Evitate però di voler avere sempre l'ultima parola durante una discussione familiare. La curiosità vi porterà a programmare un'attività diversa dal solito, trasformando una giornata ordinaria in qualcosa di più interessante. Voto - 8️⃣

Cancro: il Sole nel vostro segno continua a regalarvi sicurezza e voglia di costruire rapporti autentici. La domenica sarà ricca di emozioni sincere, soprattutto per chi desidera dedicare più tempo al partner o alla famiglia. Anche i single avranno modo di lasciarsi alle spalle qualche delusione recente, aprendosi con maggiore fiducia a nuove conoscenze. Mercurio invita però a riflettere prima di parlare: alcune parole pronunciate con leggerezza potrebbero essere fraintese.

Seguite l'intuito, che oggi difficilmente sbaglierà. Voto - 9️⃣

Leone: sarete tra i protagonisti assoluti della giornata. Venere e Giove vi rendono magnetici, brillanti e particolarmente ricercati da chi vi circonda. Chi è in coppia vivrà momenti di forte complicità, mentre i single potrebbero attirare l'attenzione senza alcuno sforzo. L'entusiasmo sarà contagioso e vi aiuterà a lasciarvi alle spalle le tensioni accumulate nelle ultime settimane. Approfittate di questa energia positiva per progettare qualcosa di nuovo. Voto - 9️⃣

Vergine: la giornata invita a rallentare il ritmo. Non tutto deve essere programmato nei minimi dettagli e le stelle suggeriscono di lasciare spazio anche all'improvvisazione.

In amore servirà un pizzico di pazienza in più, soprattutto se il partner sembrerà distratto. Chi è single potrebbe preferire la tranquillità di una giornata dedicata ai propri interessi. Evitate di rimuginare su questioni ormai superate: il presente ha molto più da offrirvi di quanto immaginiate. Voto - 7️⃣

Bilancia: le relazioni saranno il punto di forza di questa domenica. Un incontro, una telefonata o un invito inatteso potrebbero riportare il sorriso dopo qualche giornata altalenante. In coppia crescerà la voglia di condividere nuovi progetti, mentre i single avranno un fascino particolare che non passerà inosservato. Anche il fisico risponde bene e sarà il momento ideale per dedicarsi a una passeggiata o a un'attività all'aria aperta.

Voto - 8️⃣

Scorpione: l'emotività sarà più intensa del solito e rischierete di interpretare alcune situazioni con eccessiva severità. Non tutte le persone hanno intenzione di mettervi alla prova: qualche dubbio si risolverà semplicemente con un chiarimento. In amore sarà importante evitare inutili gelosie. La serata porterà un clima decisamente più disteso e vi permetterà di recuperare il buonumore. Un piccolo gesto di una persona cara riuscirà a sorprendervi. Voto - 7️⃣

Sagittario: la voglia di partire, scoprire e vivere esperienze nuove sarà difficile da contenere. Se avete programmato una gita o una giornata fuori casa, le stelle favoriscono gli spostamenti e i momenti condivisi con gli amici.

Anche il cuore torna protagonista: un flirt nato quasi per gioco potrebbe diventare qualcosa di più interessante. L'energia non manca e sarà facile coinvolgere chi vi sta vicino nel vostro entusiasmo. Voto - 8️⃣

Capricorno: dopo una settimana intensa avrete bisogno di ritrovare equilibrio. La domenica sarà ideale per dedicarvi alla famiglia o per recuperare il dialogo con una persona importante. Alcune questioni pratiche richiederanno ancora attenzione, ma senza particolari preoccupazioni. Evitate soltanto di chiudervi troppo nei vostri pensieri: condividere ciò che provate vi farà sentire decisamente più leggeri. Voto - 7️⃣

Acquario: la creatività sarà la vostra carta vincente. Qualunque attività sceglierete di svolgere riuscirà a stimolare fantasia e buonumore.

In amore sarà una giornata favorevole agli incontri, soprattutto per chi è in vacanza o frequenta ambienti nuovi. Un progetto personale potrebbe ricevere un incoraggiamento inatteso. Lasciatevi guidare dall'istinto senza preoccuparvi troppo del giudizio degli altri. Voto: 7️⃣

Pesci: la Luna rende questa domenica particolarmente intensa sul piano emotivo. Saprete cogliere sfumature che altri faticheranno a vedere e questo vi permetterà di vivere rapporti più autentici. Le coppie ritroveranno dolcezza e complicità, mentre chi è solo potrebbe emozionarsi per una conoscenza nata in modo del tutto spontaneo. Dedicate parte della giornata a un luogo che vi trasmetta serenità, magari vicino al mare o immerso nella natura. Voto - 8️⃣