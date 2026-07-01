L'oroscopo di giovedì 2 luglio si sviluppa sotto l'influenza di una Luna calante nel segno dell'Acquario, pronta a favorire riflessioni, nuove idee e una maggiore apertura verso il futuro. Il Sole continua il suo percorso nel Cancro, mantenendo alta l'attenzione sulle questioni familiari e sentimentali, mentre Mercurio retrogrado invita a rivedere decisioni e progetti prima di compiere passi definitivi.

A dare slancio al quadro astrale ci pensano Venere e Giove nel Leone, una combinazione che accende entusiasmo, creatività e desiderio di mettersi in gioco.

Previsioni oroscopo giovedì 2 luglio 2026 segno per segno

Ariete: giornata interessante dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Le stelle vi invitano a vivere i vostri sentimenti con maggiore spontaneità, senza lasciare troppo spazio ai dubbi. Se siete single potrebbe nascere una simpatia destinata a crescere. In ambito professionale avrete energia e determinazione, ma sarà importante non sottovalutare alcuni dettagli. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che richiederà pazienza soprattutto sul lavoro. Alcuni progetti potrebbero procedere più lentamente del previsto, ma i risultati non tarderanno ad arrivare. In amore cercate di non irrigidirvi sulle vostre posizioni: il dialogo sarà la chiave per mantenere la serenità nel rapporto.

Voto - 7️⃣

Gemelli: cielo favorevole per i sentimenti in questa giornata di giovedì. La complicità con il partner sarà in crescita e ci sarà spazio per momenti piacevoli da condividere. I single potranno contare su un fascino particolarmente vivace. Nel lavoro arriveranno intuizioni interessanti, ma sarà opportuno valutare bene ogni proposta. Voto - 8️⃣

Cancro: il Sole nel vostro segno continua a sostenervi, ma Mercurio retrogrado potrebbe rendere più complicate alcune comunicazioni. In amore evitate malintesi e spiegate chiaramente ciò che provate. Sul fronte professionale sarà una giornata utile per organizzare il lavoro e pianificare le prossime mosse. Voto - 8️⃣

Leone: Venere e Giove nel vostro segno vi regalano entusiasmo e fiducia.

In amore saprete conquistare l'attenzione della persona che vi interessa, mentre le coppie vivranno un clima più armonioso. Nel lavoro potreste ricevere una proposta interessante o un riconoscimento atteso da tempo. Voto - 9️⃣

Vergine: previsioni astrali positive soprattutto per quanto riguarda il lavoro. La vostra precisione sarà particolarmente apprezzata e vi permetterà di risolvere alcune questioni rimaste in sospeso. In amore servirà invece un po' più di leggerezza per evitare tensioni inutili. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna favorevole dal segno dell'Acquario vi aiuterà a recuperare serenità e fiducia nei rapporti interpersonali. Chi ha vissuto recentemente qualche incomprensione potrà trovare il modo di chiarire.

In ambito professionale sarà una giornata discreta, con progressi graduali ma concreti. Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata da affrontare con calma e lucidità. In amore potreste sentirvi più esigenti del solito e questo potrebbe creare qualche piccolo attrito. Nel lavoro sarà importante non lasciarsi condizionare da polemiche o ritardi causati da altre persone. Mercurio sostiene le vostre iniziative, dunque non arrendetevi al primo ostacolo. Voto - 6️⃣

Sagittario: quadro astrale favorevole secondo l'oroscopo. In amore sarete più disponibili e aperti al dialogo, qualità che verrà apprezzata dal partner. I single potranno fare incontri stimolanti, soprattutto i nati nella seconda decade. Sul lavoro avrete la possibilità di dimostrare il vostro valore attraverso iniziative personali.

Marte in trigono vi darà la forza per poter reagire. Voto - 8️⃣

Capricorno: dopo le intense energie degli ultimi giorni sarà il momento di consolidare quanto ottenuto. In amore cercate di essere meno severi con voi stessi e con chi vi sta accanto. In ambito professionale alcune idee potranno rivelarsi particolarmente redditizie nel lungo periodo, ciò nonostante riflettete bene prima di agire. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna nel vostro segno vi renderà protagonisti di questa giornata. Sarete brillanti, intuitivi e desiderosi di guardare avanti. In amore non mancheranno occasioni per rafforzare un legame o per fare nuove conoscenze. Attenzione però a Venere in opposizione. Nel lavoro la creatività sarà la vostra arma vincente, e potrebbe portarvi lontano con certe mansioni.

Voto - 8️⃣

Pesci: previsioni astrali equilibrate dal punto di vista sentimentale. Il rapporto con il partner sarà sereno e improntato alla comprensione reciproca. Se siete single potreste sentirvi attratti da una persona diversa dal vostro solito ideale. Nel lavoro sarà meglio procedere senza fretta, evitando decisioni impulsive. Voto - 7️⃣