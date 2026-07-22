L'oroscopo di giovedì 23 luglio si apre con un cielo che invita ad affrontare gli impegni con maggiore consapevolezza. Sarà una giornata favorevole per chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso e ritrovare il giusto equilibrio tra vita privata e responsabilità professionali. Le stelle consigliano di non agire d'impulso, soprattutto quando sarà necessario prendere decisioni importanti o affrontare confronti delicati.

La Luna entra nel segno dello Scorpione, portando emozioni più intense, intuito e una maggiore capacità di leggere tra le righe.

Il Sole lascia il Cancro ed entra nel Leone, inaugurando una fase caratterizzata da entusiasmo, determinazione e voglia di mettersi in gioco. Mercurio retrogrado in Cancro invita ancora alla prudenza nelle comunicazioni e nelle questioni pratiche, mentre Venere in Vergine continua a favorire i rapporti autentici e costruiti sulla fiducia.

Tra i protagonisti della giornata spicca lo Scorpione, che saprà distinguersi per rapidità ed efficienza sul lavoro, mentre i Pesci inizieranno un graduale recupero emotivo, lasciandosi alle spalle alcune tensioni delle ultime settimane. Bene anche il Leone, sostenuto dall'ingresso del Sole nel proprio segno, mentre Ariete e Acquario dovranno affrontare qualche piccola difficoltà con maggiore pazienza.

Previsioni oroscopo giovedì 23 luglio 2026 segno per segno

Ariete: la configurazione astrale di questo giovedì richiederà un pizzico di prudenza in più. In amore sarà meglio evitare reazioni impulsive, soprattutto se negli ultimi giorni il dialogo con il partner è stato meno fluido del previsto. Anche i single dovranno prendersi il tempo necessario prima di lasciarsi coinvolgere da una nuova conoscenza. Sul lavoro qualche rallentamento potrebbe modificare i vostri programmi, ma con calma riuscirete a rimediare. Voto - 6️⃣

Toro: Venere continua a sostenere la vostra sfera sentimentale e renderà questa giornata piacevole da vivere, nonostante la Luna contraria. Chi è single potrà lasciarsi guidare da emozioni sincere senza il timore di fare il primo passo.

In ambito professionale saprete gestire gli impegni con concretezza, ottenendo risultati soddisfacenti anche nelle situazioni più complesse. Voto - 7️⃣

Gemelli: Marte continua a regalarvi energia e spirito d'iniziativa. In amore il dialogo sarà il vostro punto di forza e vi aiuterà a rafforzare un legame che nelle ultime settimane aveva mostrato qualche incertezza. Nel lavoro non mancheranno intuizioni interessanti, utili per organizzare al meglio i prossimi progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: Mercurio retrogrado nel vostro segno vi invita a riflettere prima di parlare o prendere decisioni definitive. Nel rapporto di coppia sarà preferibile chiarire eventuali malintesi con serenità, senza alimentare inutili tensioni.

In quanto al lavoro, dedicate maggiore attenzione ai dettagli e rimandate ciò che non è strettamente urgente. Voto - 8️⃣

Leone: il Sole entra nel vostro segno e inaugura una fase decisamente più favorevole. Ritroverete entusiasmo, fiducia e voglia di mettervi in gioco. La vita sentimentale potrà regalarvi emozioni piacevoli, mentre i single avranno maggiori occasioni per attirare l'attenzione. Nel lavoro sarà il momento giusto per valorizzare le vostre qualità e guardare avanti con ottimismo. Voto - 8️⃣

Vergine: con Venere nel vostro segno sarà più semplice vivere rapporti sinceri e stabili. Le coppie potranno rafforzare la complicità attraverso piccoli gesti quotidiani, mentre chi è single si sentirà più disponibile verso nuove conoscenze.

Sul fronte professionale la vostra precisione continuerà a fare la differenza, permettendovi di affrontare gli impegni con sicurezza. Voto - 8️⃣

Bilancia: dopo il transito della Luna nel vostro segno potreste avvertire un leggero calo di entusiasmo. In amore sarà importante non dare troppo peso alle piccole incomprensioni e cercare invece un confronto costruttivo. Sul lavoro la giornata procederà senza particolari ostacoli, purché riusciate a mantenere alta la concentrazione. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna nel vostro segno vi renderà particolarmente determinati e intuitivi. In amore saprete comprendere meglio le esigenze della persona amata, creando un clima di maggiore complicità. Se siete single, una conoscenza potrebbe rivelarsi più interessante del previsto.

Nel lavoro vi distinguerete per rapidità ed efficienza, qualità che vi permetteranno di risolvere anche le situazioni più impegnative con grande lucidità. Voto - 9️⃣

Sagittario: non tutte le situazioni seguiranno i vostri programmi, ma questo non significa che la giornata sarà negativa. In amore sarà preferibile evitare polemiche inutili e lasciare spazio al dialogo. Sul lavoro alcune decisioni richiederanno una valutazione più attenta, soprattutto se riguardano nuovi progetti o collaborazioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: il clima sarà decisamente più sereno rispetto ai giorni precedenti. Nel rapporto di coppia ritroverete una buona sintonia grazie a un confronto sincero, mentre nel lavoro potrete riorganizzare le vostre priorità con maggiore lucidità.

La pazienza continuerà a essere la vostra migliore alleata. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in quadratura potrebbe rendervi meno tolleranti del solito, soprattutto nei rapporti con colleghi e familiari. In amore evitate atteggiamenti troppo distaccati, perché il partner potrebbe sentirsi poco coinvolto. Sul lavoro qualche contrattempo richiederà maggiore flessibilità, ma con il giusto approccio riuscirete a superarlo. Voto - 6️⃣

Pesci: dopo giornate piuttosto impegnative dal punto di vista emotivo, inizierete a sentirvi più sereni. Nonostante Venere continui a chiedere attenzione nei rapporti, riuscirete a recuperare fiducia e a vivere le emozioni con maggiore equilibrio. Anche il dialogo con il partner risulterà più spontaneo, mentre i single potranno guardare al futuro con rinnovato ottimismo. In ambito professionale procederete senza particolari difficoltà, consolidando quanto costruito nelle ultime settimane. Voto - 7️⃣