La nuova settimana prende il via con un cielo che invita a trovare il giusto equilibrio tra doveri e desiderio di leggerezza. L'oroscopo di lunedì 20 luglio suggerisce di affrontare gli impegni con determinazione, senza trascurare i rapporti personali, che potrebbero regalare soddisfazioni inaspettate.

Dal punto di vista astrologico, la Luna prosegue il suo transito in Bilancia, favorendo il dialogo, la collaborazione e la ricerca dell'armonia. Mercurio retrogrado in Cancro continua invece a chiedere prudenza nelle comunicazioni e nelle questioni professionali ancora in sospeso, mentre Venere in Vergine premia i sentimenti autentici e i rapporti costruiti sulla fiducia reciproca.

Marte in Gemelli sostiene la prontezza mentale e la capacità di adattarsi ai cambiamenti, mentre Giove nel Leone rafforza l'ambizione e il desiderio di mettersi in evidenza.

Il Leone sarà tra i segni più favoriti della giornata grazie a un cielo che valorizza talento e iniziativa, mentre la Vergine potrà contare su lucidità e concretezza. Buone prospettive anche per Bilancia e Toro, mentre Capricorno e Sagittario dovranno affrontare qualche piccola incertezza prima di ritrovare il giusto equilibrio.

Previsioni oroscopo lunedì 20 luglio 2026 segno per segno

Ariete: la settimana inizierà con un invito a gestire meglio i rapporti con chi vi circonda. In amore sarà il dialogo a fare la differenza: una parola detta al momento giusto potrebbe riportare serenità nella coppia.

Se siete single, una conoscenza nata di recente potrebbe incuriosirvi più del previsto, ma attenzione a non essere precipitosi. Sul lavoro evitate decisioni impulsive e dedicatevi alle priorità. La fortuna vi accompagnerà soprattutto nelle piccole occasioni della giornata. Voto - 7️⃣

Toro: Venere continua a sostenere la vostra vita sentimentale e rende più semplice esprimere ciò che provate. Le coppie ritroveranno complicità, mentre chi è alla ricerca dell'amore potrebbe ricevere un piacevole segnale. Nel lavoro sarà una giornata produttiva, con la vostra mente che sarà un turbinio di progetti. La fortuna sarà discreta e vi aiuterà a cogliere un'opportunità interessante. Voto - 8️⃣

Gemelli: Marte nel vostro segno vi renderà dinamici e pieni di iniziativa.

In amore potrete chiarire un malinteso con naturalezza, purché evitiate di parlare d'impulso. Attenzione infatti a Venere. Se siete single, il desiderio di conoscere persone nuove sarà più forte del solito. In ambito professionale arriveranno intuizioni utili per affrontare gli impegni della settimana. La fortuna favorirà gli spostamenti e i nuovi contatti. Voto - 7️⃣

Cancro: Mercurio retrogrado nel vostro segno invita ancora alla prudenza, soprattutto nelle questioni lavorative. In amore cercate di non dare troppo peso a parole dette con superficialità e privilegiate il confronto sincero con il partner. Chi è single potrebbe preferire prendersi del tempo prima di aprirsi a nuove emozioni. La fortuna sarà altalenante, ma la calma vi permetterà di superare ogni piccolo ostacolo.

Voto - 7️⃣

Leone: Giove continua a regalarvi entusiasmo e una crescente fiducia nelle vostre capacità. In amore saprete trasmettere sicurezza e spontaneità, rafforzando il rapporto con la persona amata. I single avranno un fascino difficile da ignorare. Nel lavoro potreste ricevere una conferma attesa oppure distinguervi grazie a un'idea particolarmente efficace. La fortuna sarà dalla vostra parte e contribuirà a rendere la giornata una delle migliori della settimana. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà una giornata particolarmente costruttiva per voi. Venere vi aiuterà a vivere rapporti più sereni e a comprendere meglio le esigenze del partner. Chi è single potrebbe riscoprire il piacere di lasciarsi sorprendere senza fare troppi calcoli.

Nel lavoro la precisione e il senso pratico vi permetteranno di fare passi avanti importanti. Anche la fortuna accompagnerà le iniziative più concrete. Voto - 9️⃣

Bilancia: con la Luna nel vostro segno vi sentirete più disponibili al dialogo e alla collaborazione. In amore sarà più facile recuperare sintonia con il partner, mentre i single potranno vivere incontri piacevoli grazie a un invito inatteso. Nel lavoro saprete mediare con equilibrio anche nelle situazioni più delicate. La fortuna favorirà i rapporti interpersonali e le nuove opportunità. Voto - 8️⃣

Scorpione: la giornata scorrerà senza particolari ostacoli, ma sarà importante ascoltare maggiormente chi vi sta accanto. In amore un gesto semplice potrà rafforzare il rapporto più di tante parole.

Sul lavoro avrete modo di pianificare con attenzione i prossimi obiettivi, evitando decisioni affrettate. La fortuna sarà moderata, ma sufficiente per chiudere positivamente una questione rimasta aperta. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in buon aspetto vi aiuterà a recuperare ottimismo, anche se alcune responsabilità potrebbero rallentare i vostri programmi. In amore cercate di non trascurare il partner per dedicarvi esclusivamente agli impegni personali. Nel lavoro sarà meglio procedere con ordine. La fortuna arriverà soprattutto attraverso le relazioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: la settimana inizierà con qualche riflessione in più del previsto. In amore sarà importante non chiudervi davanti alle richieste del partner e cercare un confronto costruttivo.

Sul lavoro potrebbero emergere piccoli ritardi o cambi di programma che richiederanno pazienza. La fortuna non sarà particolarmente brillante, ma con il giusto atteggiamento riuscirete a mantenere tutto sotto controllo. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà una giornata interessante per ampliare i vostri orizzonti. In amore ritroverete serenità grazie a una comunicazione più spontanea e sincera. Nel lavoro la creatività sarà un valido alleato per risolvere una situazione che sembrava complicata. La fortuna favorirà gli spostamenti e le nuove idee. Voto - 8️⃣

Pesci: l'inizio della settimana vi inviterà a fidarvi maggiormente del vostro intuito. In amore avrete bisogno di recuperare il rapporto con il partner, ma per farlo dovrete dimostrarvi più aperti al dialogo.

Nel lavoro alcune intuizioni si riveleranno preziose per organizzare i prossimi impegni con maggiore serenità. La fortuna sarà presente soprattutto nelle questioni pratiche e nella gestione del denaro. Voto - 7️⃣