L'oroscopo di lunedì 6 luglio annuncia una giornata di cambiamenti graduali, accompagnati da un cielo che invita a bilanciare intuito e spirito d'iniziativa.

La Luna lascia i Pesci per entrare in Ariete, favorendo un recupero di energia e una maggiore determinazione nel portare avanti progetti e decisioni rimaste in sospeso. Mercurio retrogrado in Cancro suggerisce invece prudenza nelle comunicazioni e nelle questioni pratiche, mentre Venere e Giove in Leone regalano entusiasmo, fascino e occasioni interessanti soprattutto nei rapporti interpersonali.

Previsioni oroscopo lunedì 6 luglio 2026 segno per segno

Ariete: l'ingresso della Luna nel vostro segno vi restituisce energia e voglia di mettervi in gioco. Dopo una prima parte della giornata più riflessiva, ritroverete fiducia nelle vostre capacità e sarà più semplice affrontare un confronto rimasto in sospeso. In amore il dialogo torna sereno e permette di superare piccole incomprensioni, mentre chi è solo potrebbe sentirsi pronto a fare il primo passo. Sul lavoro non mancano gli impegni, ma Marte sostiene la prontezza mentale e vi aiuta a reagire con efficacia. Evitate soltanto decisioni impulsive nelle questioni economiche, considerato Mercurio contrario. Voto - 8️⃣

Toro: la giornata procede senza particolari scossoni, ma richiede pazienza.

Mercurio retrogrado potrebbe rallentare una risposta attesa o riportare in primo piano un discorso lasciato in sospeso. In campo sentimentale sarà utile ascoltare di più e pretendere meno: un chiarimento sincero rafforzerà il rapporto. Nel lavoro riuscirete a mantenere il controllo anche davanti a qualche imprevisto, mentre la serata sarà ideale per recuperare energie e dedicarsi al benessere personale. Voto - 7️⃣

Gemelli: Marte continua a rendervi tra i protagonisti del periodo. Le idee non mancano e anche gli incontri possono trasformarsi in opportunità concrete, soprattutto per chi lavora a contatto con il pubblico o è in cerca di nuovi stimoli. In amore ritrovate leggerezza e voglia di condividere grazie alla Luna, qualità che renderanno più semplice avvicinarsi a una persona interessante o rafforzare un legame già esistente.

Attenzione solo a non trascurare il riposo. Voto - 9️⃣

Cancro: il Sole nel segno continua a regalarvi sensibilità e lucidità, ma Mercurio retrogrado invita a non dare nulla per scontato. In famiglia o nella coppia potrebbero riemergere argomenti già affrontati: questa volta avrete l'occasione di risolverli con maggiore maturità. Sul lavoro conviene verificare documenti e appuntamenti prima di procedere. La forma fisica è in crescita e la serenità ritrovata si rifletterà anche nei rapporti con chi vi circonda. Voto - 8️⃣

Leone: Venere e Giove nel vostro segno alimentano entusiasmo, fascino e fiducia. È una giornata favorevole per i sentimenti, con possibilità di vivere emozioni sincere o consolidare un progetto di coppia.

Anche nel lavoro riuscirete a mettervi in evidenza grazie a una proposta convincente o a un'intuizione che non passerà inosservata. Evitate soltanto di imporre il vostro punto di vista quando basterebbe un po' di diplomazia. Voto - 9️⃣

Vergine: l'attenzione ai dettagli sarà il vostro punto di forza. Se qualcosa non vi convince, prendetevi il tempo necessario prima di esprimere un giudizio, soprattutto con Mercurio retrogrado. In amore sarà importante non lasciarsi frenare da dubbi eccessivi: chi vi vuole bene saprà dimostrarvelo con i fatti. La giornata favorisce una migliore organizzazione e permette di recuperare terreno su un progetto rimasto indietro. Voto - 8️⃣

Bilancia: il passaggio della Luna in Ariete potrebbe rendere i rapporti un po' più vivaci del solito.

Evitate di reagire d'impulso se qualcuno metterà in discussione le vostre idee. In compenso il lavoro offre margini di crescita e una collaborazione potrebbe rivelarsi più vantaggiosa del previsto. In amore servirà disponibilità al confronto, senza trasformare ogni divergenza in un motivo di scontro. Voto - 7️⃣

Scorpione: la giornata vi invita a rallentare e a concentrarvi su ciò che conta davvero. Alcune questioni pratiche richiederanno pazienza, ma riuscirete a trovare una soluzione soddisfacente. Nei sentimenti è il momento di lasciar parlare i gesti più delle parole. Un po' di riposo in più vi aiuterà a recuperare equilibrio e concentrazione. Evitate dunque di essere rigidi. Voto - 7️⃣

Sagittario: il clima torna più leggero e stimolante.

Marte favorisce iniziativa e rapidità, mentre la Luna rende più spontanei i rapporti con gli altri. Chi è single potrebbe vivere un incontro curioso, mentre le coppie avranno voglia di programmare qualcosa di piacevole. Sul lavoro è il momento giusto per avanzare una proposta o riprendere un progetto che sembrava essersi fermato. Voto - 8️⃣

Capricorno: le responsabilità non vi spaventano, ma oggi sarà importante non caricarsi anche dei problemi degli altri. Mercurio retrogrado consiglia prudenza nei confronti di accordi e questioni burocratiche. In amore un atteggiamento più disponibile renderà il clima decisamente più sereno. La serata favorisce il recupero delle energie. Voto - 7️⃣

Acquario: la creatività torna a farsi sentire e vi permette di trovare soluzioni originali a una situazione che sembrava bloccata.

Le relazioni sociali saranno particolarmente vivaci e potranno nascere contatti utili anche dal punto di vista professionale. In amore cercate di esprimere ciò che provate senza dare per scontato che l'altro comprenda ogni vostra intenzione. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna lascia il vostro segno dopo avervi aiutato a fare chiarezza su alcuni aspetti personali. Adesso è il momento di trasformare le intuizioni in azioni concrete. In amore ritrovate maggiore sicurezza e riuscite a vivere i rapporti con meno timori. Nel lavoro sarà utile mantenere alta l'attenzione, soprattutto se dovrete gestire scadenze o questioni economiche. Voto - 8️⃣