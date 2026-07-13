L'estate entra nel vivo e l'oroscopo di martedì 14 luglio 2026 regala un'atmosfera intensa, romantica e ricca di occasioni da cogliere. La protagonista assoluta della giornata è la Luna Nuova in Cancro, che invita a voltare pagina, seminare nuovi progetti e ascoltare con maggiore attenzione le emozioni.

I nativi Toro sapranno essere più persuasivi in amore, invece il segno del Capricorno Dovrà ricostruire la propria relazione un passo alla volta. Il Leone sarà abbastanza sereno e ottimista, mentre Scorpione metterà al centro i propri affetti più cari.

Previsioni oroscopo martedì 14 luglio 2026 segno per segno

Ariete: la Luna nuova e Venere meno influente invitano alla calma dal punto di vista sentimentale. Attenzione a non trascurare troppo la persona che amate. Se siete single curate di più la vostra cerchia sociale, ma non siate troppo diretti nei nuovi legami. In ambito professionale riflettete bene prima di agire. Anche se le energie non mancheranno, Mercurio potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli in ambito amoroso. La Luna e Venere vi rendono più romantici e persuasivi. Sarà un bel periodo per provare a costruire qualcosa di più concreto con la persona che amate. In quanto al lavoro la precisione potrebbe fare la differenza nei vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale difficile da gestire in questo periodo secondo l'oroscopo. Venere in quadratura potrebbe rendervi meno romantici nei confronti del partner. Sarà importante non avere comportamenti scorretti verso la persona che amate. In ambito professionale farete progressi, ma le vostre ambizioni saranno molto più elevate per il momento. Voto - 6️⃣

Cancro: le stelle vi sorrideranno in questo martedì di luglio secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere a favore, ritroverete complicità con il partner anche attraverso piccoli gesti. Se siete single seguite il cuore senza troppe paure. In ambito professionale la giornata offre buoni spunti produttivi grazie a Mercurio, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Leone: vi sentirete abbastanza in sintonia con la persona che amate in questo martedì di luglio. Il rapporto con il partner sarà piuttosto dolce. Non avrete paura di mostrare le vostre emozioni e fragilità. In quanto al lavoro le idee non mancano, ma dovrete riuscire a persuadere gli altri che potreste ottenere grandi risultati con il vostro modo di fare. Voto - 8️⃣

Vergine: ottimismo e voglia di fare saranno al centro in questa giornata di martedì. In amore potrete contare sulla Luna e Venere per fare progetti importanti e costruire una relazione armoniosa. In ambito professionale potrebbe essere il momento di ambire più in alto, e provare a gestire idee che possono darvi risultati proficui.

Voto - 9️⃣

Bilancia: la Luna in Cancro limita il vostro desiderio d'amore secondo l'oroscopo, ma questo non vuol dire che attraverserete un periodo di crisi. Può capitare qualche piccola discussione con il partner, ma con un pizzico di maturità e buon sentimento, riuscirete a risolverla presto. Nel lavoro l'esperienza potrebbe fare la differenza con certi tipi di mansioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: quadro astrale che annuncia la Luna e Venere a favore secondo l'oroscopo. Queste stelle accendono il vostro desiderio di vivere una relazione autentica e movimentata insieme alla persona che amate. Nel lavoro le stelle premiano il coraggio e la determinazione. Con il giusto atteggiamento, potreste fare la differenza in alcuni progetti.

Voto - 8️⃣

Sagittario: Venere in quadratura crea un po’ di pessimismo nel vostro rapporto secondo l'oroscopo. Non sarà facile costruire una buona intesa con la persona che amate, senza prima recuperare affidabilità. In ambito professionale continuerete a fare del vostro meglio, ma attenzione a non agire d'impulso con certe mansioni. Voto - 6️⃣

Capricorno: vi state dando molto da fare in campo professionale, tuttavia, con Mercurio in opposizione, non riuscite a essere tranquilli e la paura di aver dimenticato qualcosa è ciò che vi fa cadere in errore. In ambito amoroso Venere protegge il vostro legame, ma con la Luna in opposizione meglio andarci piano con la persona che amate. Voto - 6️⃣

Acquario: godrete di una discreta armonia tra voi e la persona che amate secondo l'oroscopo.

Queste stelle non saranno allineate al meglio, ma vi permetteranno di costruire un legame stabile se fate tutto a modo vostro. In quanto al lavoro la determinazione che vi concede Marte in trigono potrebbe fare la differenza in certe mansioni. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali altalenanti dal punto di vista sentimentale. La Luna sarà favorevole, ma con Venere in opposizione le emozioni non saranno sempre così esplicite. Concentratevi su cosa potete fare per rendere migliore la vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo Mercurio vi rende creativi e pieni di idee, che potrebbero portare a ottimi risultati. Voto - 7️⃣