L'oroscopo di martedì 28 luglio si apre con un cielo che invita a ritrovare equilibrio nei rapporti e maggiore lucidità nelle decisioni. Dopo un inizio di settimana piuttosto dinamico, la Luna in Bilancia favorisce il dialogo, la diplomazia e la ricerca di un punto d'incontro, mentre Venere in Vergine continua a premiare i gesti concreti più delle grandi promesse. Giove e il Sole nel Leone infondono fiducia e voglia di mettersi in gioco, ma sarà Mercurio in Cancro a suggerire le parole giuste nei momenti più delicati.

Previsioni oroscopo martedì 28 luglio 2026 segno per segno

Ariete: la Luna in opposizione dal segno della Bilancia potrebbe mettervi di fronte a qualche divergenza con il partner o con una persona cara. Evitate di voler avere sempre l'ultima parola: con Venere in buon aspetto basterà un piccolo gesto per riportare serenità. Sul lavoro avrete energia e spirito d'iniziativa, ma sarà meglio non prendere decisioni troppo impulsive. Voto - 7️⃣

Toro: giornata piuttosto positiva per voi. Venere in trigono dal segno della Vergine vi rende più disponibili e attenti ai bisogni della persona amata. Se siete single, un incontro nato in modo semplice potrebbe incuriosirvi più del previsto. In ambito professionale Mercurio vi aiuta a gestire con precisione ogni dettaglio, permettendovi di recuperare terreno.

Voto - 8️⃣

Gemelli: con Marte ancora nel vostro segno la voglia di fare non manca, ma la Luna in trigono renderà tutto più fluido anche nei rapporti personali. Se c'è qualcuno da riconquistare o una situazione da chiarire, questo è il momento giusto per parlare. Sul lavoro un'intuizione potrebbe aprire nuove prospettive, purché non abbiate fretta di ottenere tutto e subito. Voto - 8️⃣

Cancro: Mercurio continua a transitare nel vostro segno e vi rende più riflessivi del solito. Saprete trovare le parole giuste con il partner, soprattutto se nelle ultime ore ci sono state incomprensioni. In ambito professionale sarà una giornata utile per organizzare meglio i prossimi impegni. Non cercate scorciatoie: la costanza continuerà a premiarvi.

Voto - 8️⃣

Leone: il Sole e Giove nel vostro segno vi regalano entusiasmo e una fiducia contagiosa. La Luna in sestile renderà ancora più piacevoli i rapporti con gli altri, favorendo incontri e momenti di condivisione. Se siete in coppia, sarà difficile resistere alla voglia di organizzare qualcosa di speciale. Nel lavoro potreste ricevere una conferma che aspettavate da tempo. Voto - 9️⃣

Vergine: Venere continua a brillare nel vostro cielo, rendendovi più affascinanti e disponibili nei confronti della persona amata. Le emozioni cresceranno attraverso piccoli gesti, senza bisogno di grandi parole. In ambito professionale Mercurio vi aiuterà a trovare soluzioni pratiche a un problema che sembrava complicato.

Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna entra nel vostro segno e vi restituisce serenità dopo giornate un po' altalenanti. Sarà più semplice comprendere le esigenze del partner e ritrovare un dialogo sincero. Se siete single, non sottovalutate una conoscenza nata quasi per caso. Sul lavoro sarà importante credere di più nelle vostre capacità e non lasciarvi influenzare dai giudizi esterni. Voto - 8️⃣

Scorpione: non sarà una giornata negativa, ma con la Luna alle vostre spalle potreste sentirvi meno inclini al confronto. Evitate di chiudervi nel silenzio se qualcosa vi infastidisce: Venere vi invita a essere più trasparenti. Nel lavoro Mercurio favorisce i ragionamenti lucidi e vi permette di gestire con intelligenza una questione delicata.

Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in sestile porterà leggerezza e voglia di stare in compagnia. I rapporti sentimentali ritroveranno spontaneità e chi è single potrebbe vivere un momento divertente e inaspettato. Sul fronte professionale sarà una buona giornata per pianificare i prossimi obiettivi, senza lasciarvi prendere dall'entusiasmo del momento. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna in quadratura potrebbe rendervi un po' più nervosi, soprattutto se qualcuno metterà in discussione le vostre decisioni. Cercate di non riversare il malumore sulla persona che amate. Nel lavoro servirà pazienza: con Mercurio favorevole le soluzioni arriveranno, ma richiederanno ancora un po' di tempo. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata interessante per i rapporti interpersonali.

La Luna in trigono vi aiuterà a esprimere con naturalezza ciò che provate, mentre Venere renderà più semplice recuperare l'intesa con il partner. Sul lavoro potreste valutare un'idea diversa dal solito, che merita di essere approfondita senza fretta. Voto - 8️⃣

Pesci: Venere in opposizione dal segno della Vergine continua a chiedervi maggiore attenzione nei sentimenti. Se qualcosa non vi convince, affrontatelo con calma invece di aspettare che sia l'altro a fare il primo passo. Nel lavoro Mercurio in trigono sostiene la creatività e vi permette di trovare la soluzione giusta a una questione rimasta in sospeso. Voto - 7️⃣