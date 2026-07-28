L'oroscopo di mercoledì 29 luglio è dominato dalla Luna piena in Acquario, un evento che invita a guardare oltre le abitudini e a fare chiarezza su ciò che conta davvero. Le emozioni saranno più intense, ma anche più sincere, mentre il Sole e Giove nel Leone infondono entusiasmo e fiducia, spingendo molti segni a mettersi in gioco.

Mercurio in Cancro favorisce il dialogo e la sensibilità, mentre Venere in Vergine ricorda che i sentimenti si costruiscono con i fatti. Una giornata che può regalare soddisfazioni, purché si abbia il coraggio di seguire ciò che si sente davvero.

Previsioni oroscopo del 29 luglio 2026 segno per segno

Ariete: la Luna piena nel segno dell'Acquario vi spinge a guardare avanti e a lasciarvi alle spalle qualche dubbio accumulato negli ultimi giorni. In amore sarà più facile ritrovare entusiasmo grazie a un dialogo spontaneo con il partner, mentre i single potrebbero sorprendersi davanti a un incontro fuori dagli schemi. Sul lavoro non mancheranno idee interessanti: con Marte in sestile avrete lo slancio giusto per trasformarle in qualcosa di concreto. Voto - 8️⃣

Toro: non sempre sarà semplice mantenere la calma, soprattutto se qualcuno metterà in discussione le vostre decisioni. La Luna piena potrebbe rendervi più sensibili del previsto, ma Venere continua a sostenere la vostra vita sentimentale, aiutandovi a recuperare sintonia con la persona amata.

In ambito professionale servirà un pizzico di pazienza prima di ottenere le risposte che aspettate. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata vivace e ricca di movimento. Marte continua ad attraversare il vostro segno, aumentando curiosità e spirito d'iniziativa, mentre la Luna piena favorisce i contatti e le nuove esperienze. In amore potreste riscoprire il piacere di un confronto sincero, capace di rafforzare un legame o di far nascere un interesse inatteso. Sul lavoro fidatevi delle vostre intuizioni, senza avere paura di cambiare strategia. Voto - 8️⃣

Cancro: Mercurio nel vostro segno vi rende particolarmente lucidi quando si tratta di affrontare questioni importanti. Le parole avranno un peso maggiore e potranno aiutarvi a risolvere una piccola incomprensione con il partner, o sollevare qualche dubbio sul vostro rapporto.

Chi è single sentirà il bisogno di rapporti autentici, senza perdere tempo con situazioni poco convincenti. Sul lavoro sarà una giornata favorevole per rimettere ordine nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: il Sole e Giove continuano a brillare nel vostro segno, regalando entusiasmo e una fiducia che difficilmente passerà inosservata. La Luna piena, però, potrebbe mettervi di fronte a un confronto importante con il partner o con una persona vicina: ascoltare sarà più utile che voler avere ragione. In ambito professionale saprete dimostrare il vostro valore senza bisogno di strafare. Voto - 8️⃣

Vergine: Venere nel vostro segno continua a rendervi affascinanti e convincenti, ma oggi saranno soprattutto i piccoli gesti a fare la differenza.

Chi vive una relazione riuscirà a rafforzare la complicità, mentre i cuori solitari potrebbero accorgersi che qualcuno li osserva con interesse da tempo. Sul lavoro la precisione sarà la vostra arma migliore per evitare errori e distinguervi. Voto - 9️⃣

Bilancia: la Luna piena in trigono vi regala un clima decisamente più sereno rispetto ai giorni scorsi. Le emozioni scorrono con naturalezza e anche chi ha vissuto qualche tensione potrà ritrovare il sorriso. In ambito professionale sarà il momento giusto per valorizzare un'idea rimasta nel cassetto: con il sostegno di Giove potrebbe rivelarsi più promettente del previsto. Voto - 8️⃣

Scorpione: questa Luna piena potrebbe riportare a galla qualche questione familiare o sentimentale che pensavate ormai superata.

Evitate di chiudervi nel silenzio: un chiarimento sincero sarà molto più efficace di qualsiasi atteggiamento distaccato. Sul lavoro Mercurio continua a favorire i contatti e le collaborazioni, soprattutto se dovrete prendere decisioni insieme ad altre persone. Voto - 7️⃣

Sagittario: il cielo vi invita a uscire dalla routine. La Luna piena accende curiosità e voglia di novità, rendendo la giornata ideale per organizzare qualcosa di diverso o per recuperare un rapporto che si era raffreddato. Anche nel lavoro avrete una marcia in più: le intuizioni non mancheranno, ma dovrete essere costanti per trasformarle in risultati concreti. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà una giornata utile per fare il punto della situazione.

In amore potreste sentire il bisogno di maggiore stabilità, ma prima di chiedere risposte agli altri provate a chiarire ciò che desiderate davvero. Nel lavoro arriveranno conferme incoraggianti, soprattutto per chi sta costruendo un progetto con pazienza. Non abbiate fretta di accelerare i tempi. Voto - 7️⃣

Acquario: con la Luna piena nel vostro segno sarete tra i protagonisti della giornata. Le emozioni saranno intense e difficili da ignorare, ma proprio per questo potrete comprendere meglio ciò che vi rende davvero felici. In amore sarà il momento di parlare con il cuore, mentre sul lavoro una proposta o una nuova responsabilità potrebbero aprire prospettive interessanti. Voto - 9️⃣

Pesci: il desiderio di tranquillità sarà più forte del solito e non ci sarà nulla di male nel prendervi qualche momento per voi stessi.

Venere continua a mettervi alla prova nei sentimenti, chiedendovi più chiarezza e meno esitazioni. Sul fronte professionale, invece, Mercurio vi aiuterà a trovare la soluzione giusta a una questione rimasta in sospeso da qualche giorno. Voto - 7️⃣