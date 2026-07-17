L'oroscopo del giorno sabato 18 luglio invita a vivere il weekend con maggiore leggerezza, senza però perdere di vista gli obiettivi più importanti. Il Sole continua il suo percorso nel Cancro, favorendo sensibilità, affetti e rapporti familiari, mentre la Luna in Vergine spinge a mettere ordine tra emozioni e impegni.

Venere sostiene i sentimenti con un atteggiamento più concreto, Mercurio aiuta a chiarire dubbi rimasti in sospeso e Giove invita a guardare al futuro con fiducia. La giornata premierà soprattutto Toro e Vergine, mentre Sagittario e Pesci dovranno evitare qualche inutile tensione, soprattutto nei rapporti di coppia.

Previsioni oroscopo sabato 18 luglio 2026 segno per segno

Ariete: la Luna in Vergine vi invita a rallentare il ritmo e a organizzare meglio la giornata. In amore sarà importante ascoltare anche il punto di vista del partner, evitando di reagire d'impulso a piccole provocazioni. Sul lavoro la determinazione non manca e vi permetterà di risolvere una questione rimasta aperta da qualche tempo, ma attenzione a Mercurio in quadratura. La fortuna vi accompagnerà soprattutto nelle decisioni pratiche. Voto - 7️⃣

Toro: siete tra i segni più favoriti del momento. Venere continua a rendere più armoniosi i rapporti sentimentali e chi vive una relazione potrà condividere momenti di autentica complicità. Per i single non mancheranno occasioni piacevoli, soprattutto nel pomeriggio.

Sul lavoro riuscirete a gestire ogni impegno con lucidità, trovando facilmente la soluzione a piccoli contrattempi. La fortuna sorride anche nelle questioni economiche. Voto - 9️⃣

Gemelli: la giornata scorre con discreta serenità, anche se Marte continua a rendervi piuttosto irrequieti. In amore servirà maggiore pazienza per evitare discussioni nate da semplici incomprensioni. Chi è solo potrebbe riscoprire il piacere di una conversazione sincera. Sul lavoro Mercurio favorisce il dialogo con colleghi e collaboratori, aiutandovi a portare avanti un progetto importante. Fortuna in lieve crescita. Voto - 7️⃣

Cancro: il Sole nel vostro segno continua a regalarvi sicurezza e fiducia nelle vostre capacità.

In amore sarà il momento ideale per chiarire una situazione che vi ha lasciato qualche dubbio negli ultimi giorni. I single potrebbero lasciarsi sorprendere da un incontro inatteso. Sul lavoro le vostre idee saranno apprezzate più del previsto. La fortuna vi sostiene nelle nuove iniziative. Voto - 8️⃣

Leone: il desiderio di vivere emozioni autentiche sarà più forte del solito. In coppia ritroverete complicità grazie a un dialogo più spontaneo, mentre chi è single attirerà facilmente nuove attenzioni. Sul fronte professionale sarà importante non sottovalutare un'intuizione che potrebbe rivelarsi preziosa nelle prossime settimane. La fortuna accompagna gli spostamenti e gli incontri. Voto - 8️⃣

Vergine: con la Luna nel vostro segno siete tra i protagonisti di questo sabato.

In amore riuscirete a vivere ogni emozione con maggiore serenità, lasciando da parte inutili preoccupazioni. Le coppie rafforzano il proprio legame, mentre i single avranno ottime possibilità di fare un incontro promettente. Sul lavoro saprete distinguervi grazie a precisione e spirito pratico. La fortuna vi regala una piacevole soddisfazione. Voto - 9️⃣

Bilancia: le stelle favoriscono il dialogo e rendono più semplici i rapporti con chi vi circonda. In amore Venere aiuta a recuperare armonia dopo qualche piccola incomprensione. Chi è solo potrebbe ricevere inviti interessanti. Sul lavoro sarà utile mantenere la calma davanti a un cambiamento improvviso. La fortuna sarà dalla vostra parte nelle questioni economiche.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà una giornata da vivere senza lasciarsi condizionare dai pensieri più pesanti. In amore sarà importante fidarsi di più della persona amata e non cercare risposte dove non ci sono problemi. I single avranno voglia di mettersi nuovamente in gioco. Sul lavoro una scelta ponderata porterà risultati migliori rispetto a una decisione presa d'impulso. Fortuna discreta. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna vi rende un po' più nervosi del previsto e sarà meglio non alimentare polemiche inutili. In amore il dialogo sarà fondamentale per evitare malintesi con il partner. I cuori solitari avranno bisogno di più tempo prima di lasciarsi coinvolgere davvero. Sul lavoro potrebbero arrivare conferme interessanti, ma servirà concentrazione per coglierle al meglio.

La fortuna sarà altalenante. Voto - 7️⃣

Capricorno: il cielo torna a regalarvi maggiore stabilità. In amore Venere favorisce la complicità e rende più semplice superare alcune distanze nate nelle ultime settimane. I single si sentiranno più disponibili verso nuove conoscenze. Sul lavoro attenzione a non essere precipitosi, considerato Mercurio in opposizione La fortuna premia la costanza e la pazienza. Voto - 7️⃣

Acquario: la creatività continua a essere il vostro punto di forza. In amore sarà importante trovare il giusto equilibrio tra il desiderio di libertà e le esigenze della persona amata. Chi è single potrebbe vivere un incontro originale e divertente. Sul lavoro saprete affrontare una novità con spirito positivo, ricevendo anche l'apprezzamento di chi vi sta accanto.

Fortuna favorevole nei contatti. Voto - 7️⃣

Pesci: la sensibilità sarà particolarmente accentuata e potrebbe rendervi più vulnerabili del solito. In amore sarà importante evitare di chiudervi in voi stessi: il dialogo con il partner aiuterà a superare ogni incertezza. I single dovrebbero lasciarsi guidare dall'istinto senza idealizzare troppo chi hanno davanti. Sul lavoro cresce il desiderio di cambiare qualcosa, ma sarà meglio procedere con calma. La fortuna richiederà un pizzico di pazienza in più. Voto - 6️⃣