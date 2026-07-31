L'oroscopo di sabato 1 agosto accompagna l'inizio del mese con un cielo che alterna entusiasmo e riflessione. Il Sole e Giove in Leone regalano ottimismo e voglia di mettersi in gioco, ma Mercurio retrogrado suggerisce di non prendere decisioni affrettate, soprattutto se riguardano questioni economiche o professionali rimaste in sospeso.

Venere in Bilancia favorisce i rapporti affettivi e i nuovi incontri, mentre la Luna in Pesi invita a uscire dalla routine, concedersi qualche svago e guardare avanti con maggiore fiducia.

Previsioni oroscopo sabato 1° Agosto 2026 segno per segno

Ariete: La giornata invita a uscire di casa e a vivere esperienze diverse dal solito. La Luna in trigono rende più semplice stringere nuove amicizie o recuperare un rapporto che sembrava essersi raffreddato. In coppia sarà utile ascoltare prima di parlare, mentre un'intuizione potrebbe rivelarsi preziosa anche per organizzare un progetto personale. La fortuna accompagna gli spostamenti e le attività all'aria aperta. Voto - 8️⃣

Toro: Venere continua a rendere più sereni i rapporti e permette alle coppie di ritrovare complicità anche attraverso gesti semplici. I single avranno più di un'occasione per farsi notare. Se siete impegnati anche di sabato, riuscirete a gestire tutto con calma e precisione, mentre chi è in ferie potrebbe ricevere una proposta interessante da valutare senza fretta.

Benessere in crescita e intuizioni fortunate. Voto - 9️⃣

Gemelli: La Luna in quadratura vi rende più irrequieti e inclini a cambiare idea nel giro di poche ore. Evitate di trascinare il partner nei vostri sbalzi d'umore e cercate di ascoltare anche il punto di vista degli altri. Sul lavoro conviene rimandare decisioni importanti, perché Mercurio retrogrado potrebbe creare piccoli equivoci. Una serata tra amici sarà il modo migliore per ritrovare leggerezza. Voto - 7️⃣

Cancro: Marte nel vostro segno vi rende determinati e pronti a prendere l'iniziativa. L'amore ritrova calore grazie a un dialogo sincero, mentre una questione pratica legata al lavoro potrebbe finalmente sbloccarsi dopo giorni di attesa.

Se state programmando un cambiamento, questo è il momento giusto per raccogliere informazioni senza avere fretta di scegliere. La fortuna vi accompagna nelle piccole soddisfazioni quotidiane. Voto - 8️⃣

Leone: Il cielo continua a offrirvi una marcia in più, ma la vera differenza la farà il modo in cui saprete gestire le occasioni. Chi cerca conferme in amore riceverà segnali incoraggianti, mentre sul lavoro sarà utile rivedere un dettaglio prima di dare tutto per definitivo. Un incontro o una conversazione potrebbero aprire prospettive interessanti per il mese appena iniziato. Voto - 9️⃣

Vergine: Non tutto seguirà il programma stabilito e, per una volta, potrebbe essere un vantaggio. Lasciate spazio all'imprevisto anche nei rapporti affettivi, evitando di analizzare ogni parola.

Sul lavoro qualcuno potrebbe chiedervi un consiglio o il vostro aiuto: dimostrare disponibilità sarà apprezzato. La fortuna arriva quando smettete di voler controllare ogni dettaglio. Voto - 7️⃣

Bilancia: Venere nel vostro segno rende più semplice creare armonia intorno a voi. Chi vive una relazione stabile sentirà il bisogno di progettare qualcosa di piacevole con il partner, mentre i single avranno fascino da vendere. Una questione professionale lasciata in sospeso tornerà d'attualità, ma senza creare particolari preoccupazioni. Buone notizie anche sul fronte economico. Voto - 8️⃣

Scorpione: Sarà importante non alimentare tensioni nate per un malinteso. Le stelle consigliano di lasciar parlare i fatti invece delle supposizioni.

Sul lavoro qualcuno potrebbe cambiare idea all'ultimo momento, costringendovi a rivedere un programma, ma riuscirete ad adattarvi senza grandi difficoltà. Nel tempo libero cercate situazioni che vi permettano di staccare davvero la spina. Voto - 7️⃣

Sagittario: La Luna in quadratura potrebbe portare un pò di malumore in questa giornata. Attenzione al vostro modo di fare nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro un contatto professionale potrebbe rivelarsi utile nelle prossime settimane. Le coincidenze di oggi meritano attenzione. Voto - 8️⃣

Capricorno: Qualche responsabilità continuerà a occupare i vostri pensieri anche durante il weekend, ma riuscirete comunque a ritagliarvi momenti di serenità.

In coppia servirà maggiore disponibilità al dialogo, evitando di parlare solo di problemi pratici. Un'idea legata al lavoro o a un investimento merita di essere approfondita, ma senza prendere decisioni impulsive. Energia in graduale recupero. Voto - 7️⃣

Acquario: Le relazioni saranno il punto di forza della giornata. Un incontro, una chiamata o un messaggio potrebbero riportare entusiasmo e aprire nuove prospettive. Sul lavoro avrete l'occasione di chiarire un'incomprensione o di rimettere in moto un progetto che sembrava essersi fermato. Lasciate più spazio all'istinto: potrebbe indicarvi la strada migliore. Voto - 8️⃣

Pesci: Sarà un sabato all'insegna della sensibilità e della concretezza. In amore riuscirete a comprendere meglio le esigenze della persona che avete accanto, mentre chi è solo potrebbe vivere un incontro destinato a proseguire anche nelle prossime settimane.

Una notizia positiva riguardante il lavoro o una collaborazione contribuirà a farvi guardare al futuro con maggiore fiducia. La fortuna vi accompagna soprattutto nelle scelte dettate dal cuore. Voto - 8️⃣