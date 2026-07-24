L'oroscopo di sabato 25 luglio porta con sé un'atmosfera fatta di incontri, voglia di movimento e piccoli momenti da vivere senza troppi programmi.

Con il Sole e Giove nel Leone, entusiasmo e fiducia saranno in crescita, mentre la Luna renderà più spontanei i rapporti personali. Venere favorirà i chiarimenti e i nuovi incontri, mentre Mercurio inviterà a riflettere prima di prendere decisioni che potrebbero avere effetti nelle prossime settimane.

Il Leone sarà tra i segni più brillanti dello zodiaco, i Pesci sapranno trasformare una buona intuizione in qualcosa di concreto, mentre il Toro ritroverà maggiore serenità nei rapporti più importanti.

Previsioni oroscopo di sabato 25 luglio 2026 segno per segno

Ariete: la giornata scorre meglio del previsto. Dopo qualche pensiero accumulato negli ultimi giorni, avrete voglia di dedicarvi solo a ciò che vi fa stare bene. In amore sarà il momento giusto per lasciar parlare i gesti più delle parole: una sorpresa o un invito improvvisato potrebbero rafforzare il rapporto. Se siete single, un incontro nato durante un'uscita potrebbe incuriosirvi. Sul lavoro non sarà necessario forzare i tempi: qualche idea merita ancora di maturare. Voto - 7️⃣

Toro: il weekend parte con un clima più disteso. In coppia ritroverete complicità attraverso la semplicità delle piccole cose, mentre chi è solo potrebbe riscoprire il piacere di conoscere qualcuno senza troppe aspettative.

Alcune questioni pratiche richiederanno attenzione, ma riuscirete a gestirle con calma e lucidità. Un piccolo colpo di fortuna potrebbe arrivare nel momento meno atteso. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà difficile rimanere fermi. La voglia di uscire, organizzare qualcosa o cambiare programma all'ultimo momento sarà fortissima. In amore il dialogo sarà la vostra arma migliore, anche se sarà importante ascoltare con la stessa attenzione con cui parlate. Sul fronte professionale una conversazione potrebbe suggerirvi una soluzione che finora avevate sottovalutato. Voto - 8️⃣

Cancro: avrete bisogno di circondarvi delle persone che vi trasmettono serenità. Le emozioni saranno sincere e questo renderà più semplice chiarire eventuali incomprensioni con il partner.

I single potrebbero ricevere un messaggio capace di riaccendere una curiosità dimenticata. Il lavoro può attendere qualche ora: concedetevi il diritto di staccare davvero. Voto - 8️⃣

Leone: sarete di ottimo umore questo sabato grazie alla Luna in buon aspetto. Il vostro entusiasmo sarà contagioso e attirerà persone, occasioni e nuove conoscenze. In amore il fascino farà il resto: chi è in coppia vivrà momenti di grande intesa, mentre i cuori solitari difficilmente passeranno inosservati. Anche una proposta o un progetto personale potrebbe prendere una piega interessante. Approfittate di questo cielo senza sentirvi obbligati a dimostrare qualcosa a tutti i costi. Voto - 9️⃣

Vergine: ogni tanto anche voi avete bisogno di mettere da parte programmi e tabelle di marcia.

Questo sabato invita a vivere con maggiore leggerezza, soprattutto nei rapporti affettivi, considerato la Luna in quadratura. Un piccolo gesto potrebbe avere più valore di una lunga spiegazione. Sul piano pratico arriverà un'intuizione utile per organizzare meglio un impegno delle prossime settimane. Voto - 7️⃣

Bilancia: le stelle favoriscono le relazioni e la voglia di condividere esperienze. Se negli ultimi tempi c'è stata qualche distanza con il partner, il clima sarà ideale per recuperare armonia. I single potrebbero sentirsi attratti da una persona molto diversa dal solito. Anche un progetto personale potrebbe ricevere un incoraggiamento inaspettato. Voto - 8️⃣

Scorpione: non tutto andrà secondo i vostri piani, ma forse sarà proprio questo il bello della giornata.

In amore cercate di non interpretare ogni parola come una provocazione: a volte basta alleggerire i toni per evitare discussioni inutili. Sul fronte pratico mantenete la concentrazione se dovete gestire una spesa o prendere una decisione importante. Voto - 7️⃣

Sagittario: cresce il desiderio di partire, esplorare e vivere qualcosa di diverso. Se non sarà possibile viaggiare, basterà cambiare abitudini per ritrovare entusiasmo. In amore la Luna porterà spontaneità, e una proposta improvvisata potrebbe trasformarsi nel momento più bello del weekend. Una buona notizia potrebbe riguardare un progetto lasciato in sospeso. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà una giornata utile per recuperare energie e ritrovare un po' di equilibrio.

In coppia cercate di lasciare fuori dai discorsi i pensieri legati al lavoro: il partner ha bisogno di sentirvi presenti. Chi è single potrebbe accorgersi che una persona vicina sta mostrando segnali più chiari del previsto. Anche sul piano economico arriveranno spunti interessanti da valutare con calma. Voto - 7️⃣

Acquario: il cielo invita a vivere questo sabato con maggiore leggerezza. Anche se queste stelle non vi daranno grandi occasioni o speranze, cercate di dimostrare maggiore attenzione e maturità nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul lavoro meglio rimandare decisioni affrettate. Voto - 6️⃣

Pesci: la sensibilità sarà il vostro punto di forza. Un'intuizione nata quasi per caso potrebbe rivelarsi preziosa nei prossimi giorni, soprattutto per chi sta pensando a un cambiamento professionale.

In amore la Luna e Venere in cattivo aspetto rendono difficile la comunicazione e l'intesa con il partner. Non sarà facile trovare la giusta sintonia, soprattutto se ci sono discussioni in corso. Voto - 7️⃣