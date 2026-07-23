L'oroscopo di venerdì 24 luglio apre le porte all'ultimo fine settimana del mese con un cielo che invita a trovare il giusto equilibrio tra impegni e vita privata. Le stelle favoriscono chi saprà agire con lucidità, evitando decisioni affrettate soprattutto nelle relazioni e negli affari.

La Luna prosegue il suo transito nel segno dello Scorpione, accentuando intuito, determinazione e desiderio di andare a fondo nelle situazioni più importanti. Il Sole nel Leone porta entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, mentre Mercurio retrogrado in Cancro invita a prestare attenzione nelle comunicazioni e nella gestione delle questioni familiari e professionali.

Venere in Vergine continua a premiare i sentimenti sinceri e la concretezza nei rapporti.

La Vergine potrà contare su una configurazione astrale favorevole per consolidare i propri obiettivi, mentre lo Scorpione saprà affrontare gli impegni con lucidità e determinazione. Qualche attenzione in più sarà necessaria per Acquario e Ariete, che dovranno gestire con calma alcune situazioni ancora poco chiare.

Previsioni oroscopo venerdì 24 luglio 2026 segno per segno

Ariete: la Luna in aspetto poco favorevole potrebbe rendervi più impulsivi del solito. In amore sarà importante evitare discussioni nate da semplici malintesi, soprattutto se negli ultimi giorni il dialogo con il partner è stato meno sereno.

Nel lavoro cercate di non forzare i tempi e dedicatevi alle questioni davvero prioritarie. Voto - 6️⃣

Toro: giornata positiva per voi nativi del segno. Venere continua a proteggere la sfera sentimentale,ma attenzione alla Luna che potrebbe rendervi un pò troppo permalosi. In quanto al lavoro, il vostro senso pratico vi permetterà di gestire gli impegni con efficienza e ottenere risultati incoraggianti. Voto - 7️⃣

Gemelli: Marte continua a sostenere il vostro spirito d'iniziativa e vi aiuterà ad affrontare gli ultimi impegni della settimana con energia. In amore il dialogo sarà il modo migliore per chiarire eventuali dubbi con la persona amata. Sul fronte professionale potreste trovare una soluzione brillante a una questione rimasta aperta.

Voto - 8️⃣

Cancro: Mercurio retrogrado nel vostro segno consiglia di riflettere prima di esprimere opinioni o prendere decisioni importanti. In amore sarà preferibile ascoltare il partner con maggiore attenzione, evitando inutili incomprensioni, approfittando della Luna a favore. Nel lavoro la prudenza vi aiuterà a evitare piccoli errori di valutazione. Voto - 7️⃣

Leone: il Sole nel vostro segno continua a regalarvi entusiasmo e fiducia nelle vostre capacità. La vita sentimentale sarà piacevole e chi è single potrà attirare facilmente l'attenzione. Attenzione però alla Luna in quadratura, che potrebbe scatenare piccole incomprensioni. In ambito professionale avrete la possibilità di mettere in evidenza il vostro talento, ricevendo apprezzamenti da chi vi circonda.

Voto - 8️⃣

Vergine: Venere continua a sorridervi e renderà questa giornata particolarmente interessante sotto il profilo sentimentale. Le coppie potranno rafforzare il proprio legame attraverso piccoli gesti, mentre i single si sentiranno più sicuri nel vivere nuove emozioni. Sul lavoro sarete determinati e organizzati, qualità che vi permetteranno di raggiungere con successo gli obiettivi prefissati. Voto - 8️⃣

Bilancia: la configurazione astrale sarà nel complesso favorevole, anche se servirà un po' più di pazienza nelle relazioni. In amore un confronto sincero vi aiuterà a chiarire una questione rimasta in sospeso. Nel lavoro sarà importante procedere con ordine, senza lasciarvi distrarre da situazioni secondarie.

Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna nel vostro segno continuerà a rendervi intuitivi e particolarmente efficaci nella gestione degli impegni. In amore vivrete emozioni intense e saprete comprendere meglio le esigenze della persona amata. Sul lavoro riuscirete a prendere decisioni rapide e ben ponderate, dimostrando grande affidabilità. Voto - 9️⃣

Sagittario: il desiderio di cambiare qualcosa sarà forte, ma queste stelle vi invitano a non avere fretta. In amore sarà preferibile evitare atteggiamenti impulsivi e concedere maggiore spazio al dialogo. Sul lavoro alcune idee meritano di essere approfondite prima di essere messe in pratica. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata abbastanza stabile per voi nativi del segno.

Il rapporto con la persona amata potrà beneficiare di una comunicazione più serena, mentre chi è single avrà voglia di dedicare più tempo a se stesso. Nel lavoro saprete organizzare con attenzione gli impegni, ponendo basi solide per la prossima settimana. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in quadratura potrebbe rendere più faticosa la gestione di alcune responsabilità. In amore cercate di non chiudervi davanti alle richieste del partner, perché il dialogo sarà fondamentale per evitare nuove incomprensioni. Sul lavoro mantenete la calma anche di fronte a qualche contrattempo: la pazienza sarà la vostra migliore alleata. Voto - 6️⃣

Pesci: Venere continua a chiedervi maggiore attenzione nella sfera sentimentale, ma rispetto ai giorni scorsi vi sentirete più sereni e disponibili al confronto.

Chi vive una relazione potrà recuperare sintonia attraverso il dialogo, mentre i single guarderanno al futuro con maggiore fiducia. In ambito professionale procederete con costanza, raccogliendo segnali positivi in vista delle prossime settimane. Voto - 7️⃣