L'oroscopo di venerdì 3 luglio si apre con un cielo dinamico, capace di alternare momenti di slancio ad altri che richiedono maggiore prudenza.

Mercurio continua il suo moto retrogrado nel segno del Cancro, invitando a rivedere decisioni recenti e a recuperare dialoghi rimasti in sospeso, mentre Marte, appena entrato nei Gemelli, si unisce a Urano portando novità improvvise, intuizioni brillanti e qualche cambio di programma inatteso. Intanto Venere e Giove in Leone alimentano entusiasmo, fascino e voglia di mettersi in gioco, soprattutto nei rapporti personali.

Previsioni oroscopo venerdì 3 luglio 2026 segno per segno

Ariete: la giornata parte con un buon ritmo, ma sarà fondamentale evitare la fretta. La congiunzione tra Marte e Urano potrebbe spingervi a prendere decisioni impulsive, soprattutto sul lavoro, dove una proposta andrà valutata con attenzione prima di essere accettata. In amore è il momento di chiarire ciò che negli ultimi giorni è rimasto in sospeso: Mercurio retrogrado favorisce i confronti sinceri più delle fughe in avanti. Voto - 7️⃣

Toro: non amate i cambiamenti improvvisi e il cielo di oggi potrebbe mettervi leggermente alla prova. Alcuni programmi subiranno modifiche, ma con un pizzico di flessibilità riuscirete a trasformare un imprevisto in un'occasione.

In campo sentimentale sarà meglio non riaprire vecchie discussioni, soprattutto se appartengono ormai al passato. Le questioni economiche richiederanno maggiore attenzione. Voto - 7️⃣

Gemelli: Marte nel vostro segno, sostenuto da Urano, vi regala una marcia in più. Le idee arrivano numerose e la voglia di sperimentare sarà difficile da contenere. Chi lavora nel commercio, nella comunicazione o a contatto con il pubblico potrà ottenere risultati interessanti. Attenzione soltanto alle parole: Mercurio retrogrado potrebbe favorire qualche malinteso se parlerete troppo in fretta. In amore torna il desiderio di leggerezza. Voto - 8️⃣

Cancro: con il Sole nel segno continuate a essere tra i protagonisti di questa fase dell'anno, ma Mercurio retrogrado invita a rallentare e a riflettere prima di prendere decisioni definitive.

Una questione familiare o lavorativa potrebbe richiedere un chiarimento. In coppia sarà importante ascoltare anche le esigenze della persona amata, evitando di chiudervi nei vostri pensieri. Voto - 7️⃣

Leone: Venere e Giove nel vostro segno vi rendono magnetici e particolarmente convincenti. È una giornata che favorisce gli incontri, le nuove collaborazioni e tutto ciò che permette di valorizzare le vostre qualità. Chi è single potrebbe ricevere un'attenzione inattesa, mentre chi vive una relazione ritroverà entusiasmo e complicità. Attenzione però alla Luna in opposizione, anche se per poco. Anche sul lavoro arrivano segnali incoraggianti che meritano di essere coltivati. Voto - 8️⃣

Vergine: qualche rallentamento rischia di innervosirvi, soprattutto se avete in programma appuntamenti o scadenze importanti.

Il consiglio delle stelle è quello di non pretendere risposte immediate. Mercurio retrogrado suggerisce di verificare documenti, conti e dettagli prima di firmare o confermare un accordo. In amore serve più disponibilità al dialogo. Voto - 6️⃣

Bilancia: il cielo torna a sorridervi grazie all'energia positiva proveniente dai segni d'aria. Un incontro o una conversazione potrebbero aprire prospettive interessanti per il futuro. Sul lavoro riuscirete a trovare una soluzione elegante a un problema che sembrava complicato. Nei sentimenti lasciate spazio alla spontaneità: non tutto deve essere pianificato. Voto - 8️⃣

Scorpione: la giornata invita a osservare prima di agire. Alcune persone potrebbero mostrarvi un volto diverso da quello che immaginavate e questo vi permetterà di capire meglio di chi potete davvero fidarvi.

In amore sarà il momento giusto per lasciar cadere qualche diffidenza. Le questioni economiche tornano gradualmente sotto controllo. Voto - 7️⃣

Sagittario: Marte e Urano in opposizione al vostro segno rendono il clima piuttosto movimentato. Qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza o cambiare le carte in tavola all'ultimo momento. Evitate di reagire d'istinto: mantenere la calma sarà la scelta più vantaggiosa. In compenso la serata favorisce le amicizie e le nuove conoscenze. Voto - 7️⃣

Capricorno: le responsabilità non mancano, ma saprete affrontarle con il consueto senso pratico. Il lavoro richiederà concentrazione e precisione, soprattutto se dovrete recuperare un'attività rimasta indietro.

In amore non lasciate che gli impegni quotidiani occupino tutto il vostro tempo: una piccola attenzione sarà sufficiente per ristabilire il giusto equilibrio. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna nel vostro segno rende la prima parte della giornata particolarmente dinamica. Avrete voglia di confrontarvi con persone nuove e di mettere in cantiere progetti diversi dal solito. L'opposizione con Venere potrebbe creare qualche incomprensione sentimentale, ma basterà evitare inutili rigidità per ritrovare l'intesa. Sul lavoro arrivano stimoli interessanti. Voto - 7️⃣

Pesci: la sensibilità diventa il vostro punto di forza. Anche se la Luna entrerà nel segno soltanto nelle ore successive, già da oggi inizierete a percepire un clima più favorevole.

Le intuizioni saranno preziose, soprattutto nelle relazioni e nelle scelte professionali. Chi ha vissuto giorni di incertezza ritroverà gradualmente fiducia, mentre in amore sarà più facile lasciarsi alle spalle vecchie incomprensioni. Voto - 8️⃣