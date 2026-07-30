L'oroscopo di venerdì 31 luglio 2026 accompagna l'ultima giornata del mese con un cielo vivace, ottimo per chiudere questa prima parte dell'estate.

Venere in Bilancia continua a favorire dialogo, fascino e armonia nelle relazioni, mentre Marte e Urano in Gemelli rendono l'atmosfera più movimentata, ricca di idee e cambi di programma. Mercurio in Cancro invita a riflettere prima di parlare, evitando decisioni impulsive, mentre Sole e Giove nel Leone regalano entusiasmo, fiducia e voglia di mettersi in gioco.

Previsioni oroscopo del 31 luglio 2026 segno per segno

Ariete: l'energia non vi manca e questa giornata vi invita a sfruttarla nel modo migliore.In amore però non dovrete avere grandi pretese nei confronti del partner, considerato Venere in opposizione. Sul lavoro Marte in sestile dal segno dei Gemelli vi rende rapidi nelle decisioni, ma Mercurio in quadratura dal Cancro consiglia di verificare ogni dettaglio prima di dare una risposta definitiva. Un'intuizione potrebbe rivelarsi più preziosa del previsto. Voto - 7️⃣

Toro: sarà una giornata concreta, nella quale preferirete i fatti alle parole. In amore non avrete bisogno di grandi dimostrazioni per far capire ciò che provate: la serenità nascerà dalla quotidianità.

Sul fronte professionale Mercurio in sestile vi aiuterà a gestire impegni e trattative con lucidità, mentre una piccola soddisfazione economica potrebbe arrivare quando meno ve l'aspettate. Voto - 8️⃣

Gemelli: con Marte e Urano nel vostro segno difficilmente resterete fermi. Avrete voglia di cambiare programma, conoscere persone nuove o dedicarvi a qualcosa che rompa la routine. In amore, però, evitate di parlare troppo in fretta: Venere favorevole vi offre ottime occasioni, ma basterà una parola fuori posto per creare qualche incomprensione. Nel lavoro le idee saranno numerose e qualcuna meriterà davvero di essere sviluppata. Voto - 8️⃣

Cancro: Mercurio continua il suo cammino nel vostro segno e vi rende più riflessivi del solito.

Saprete cogliere sfumature che altri non vedono, qualità che si rivelerà utile sia nei rapporti affettivi sia nelle questioni professionali. In amore non chiudetevi se qualcosa vi ha deluso negli ultimi giorni: Venere vi invita a cercare un punto d'incontro. Una notizia positiva potrebbe migliorare l'umore in serata. Voto - 8️⃣

Leone: Sole e Giove nel vostro segno aumentano fiducia e carisma, permettendovi di affrontare la giornata con una sicurezza contagiosa. Venere in sestile favorisce nuovi incontri e rafforza l'intesa nelle coppie. Sul lavoro potrebbe arrivare l'occasione giusta per dimostrare quanto valete, senza dover forzare gli eventi. La fortuna continuerà a sorridervi. Voto - 8️⃣

Vergine: il desiderio di fare tutto alla perfezione rischia di rallentarvi.

In amore lasciate più spazio alla spontaneità: Venere vi invita a vivere i sentimenti con maggiore leggerezza, senza analizzare ogni dettaglio. Sul lavoro Mercurio in buon aspetto sostiene i vostri progetti e vi permette di trovare una soluzione pratica a una questione rimasta aperta. Voto - 8️⃣

Bilancia: Venere nel vostro segno continua a regalarvi fascino e voglia di condividere emozioni sincere. Se c'è qualcuno che vi interessa, questa giornata potrebbe offrirvi l'occasione giusta per avvicinarvi. Le coppie ritroveranno complicità attraverso un dialogo più sereno. Nel lavoro saprete mediare con intelligenza anche nelle situazioni più delicate, ottenendo risultati migliori del previsto. Voto - 8️⃣

Scorpione: non tutto procederà secondo i vostri programmi, ma sarà proprio la capacità di adattarvi a fare la differenza.

In amore evitate inutili gelosie o silenzi: Venere in dodicesima posizione rispetto al vostro segno invita a essere più trasparenti con chi vi sta accanto. Sul lavoro Mercurio favorisce concentrazione e intuito, qualità che vi permetteranno di risolvere una questione complessa senza perdere la calma. Voto - 7️⃣

Sagittario: il cielo torna a regalarvi entusiasmo. Il trigono di Sole e Giove dal Leone aumenta fiducia e voglia di guardare lontano, mentre Marte in opposizione dai Gemelli potrebbe rendere più vivaci alcuni confronti con colleghi o partner. Se riuscirete a mantenere il controllo, la giornata vi offrirà anche qualche piacevole sorpresa. Voto - 8️⃣

Capricorno: Mercurio in opposizione dal Cancro vi chiede prudenza, soprattutto nelle decisioni professionali.

Qualche rallentamento sarà possibile, ma non dovrà scoraggiarvi. In amore cercate di non lasciare che il lavoro occupi tutto il vostro tempo: Venere vi ricorda che anche i piccoli gesti possono rafforzare un rapporto. La fortuna sarà discreta nelle questioni pratiche. Voto - 7️⃣

Acquario: Venere in trigono dalla Bilancia rende più semplice vivere i rapporti con leggerezza e ottimismo. Le coppie ritroveranno sintonia, mentre chi è solo potrebbe lasciarsi coinvolgere da un incontro nato quasi per caso. Sul lavoro Marte in Gemelli sostiene creatività e spirito d'iniziativa, rendendo questa giornata favorevole per avviare nuovi progetti o dare una svolta a quelli già in corso. Voto - 8️⃣

Pesci: la sensibilità sarà il vostro punto di forza, purché non vi lasciate influenzare troppo dall'umore degli altri.

Mercurio in trigono dal Cancro vi aiuta a esprimere idee e sentimenti con naturalezza, favorendo sia il dialogo con il partner sia i rapporti professionali. Venere invita a lasciarvi alle spalle qualche vecchia insicurezza: guardare avanti sarà molto più semplice di quanto immaginiate. Voto - 8️⃣