L'oroscopo del karma del 9 luglio 2026 suggerisce alla Bilancia di non forzare le relazioni, mentre alla Vergine di concentrarsi su ciò che la può migliorare e all'Ariete di non cercare risposte immediate.
Oroscopo del karma: 9 Luglio, segno per segno
Ariete: la quadratura Luna-Plutone agita le vostre acque. Il Karma vi chiede di smettere di pretendere risposte immediate: la pazienza è la vostra lezione di oggi.
Toro: con la Luna nel vostro segno, sentite il peso della trasformazione. Venere in Vergine vi aiuta a riorganizzare le priorità: fate ordine nel caos, non solo fuori ma soprattutto dentro.
Gemelli: Venere lascia il settore delle finanze e dell'ego. Il Karma vi suggerisce di essere più metodici nelle vostre scelte: la precisione aga più dell'intuizione.
Cancro: Mercurio nel vostro segno è ancora attivo, ma la Luna vi chiede concretezza. Non lasciatevi sopraffare dall'emotività: usate la logica per risolvere un vecchio conflitto.
Leone: Venere vi saluta, chiudendo una fase di grande visibilità. Il Karma vi insegna che il valore di una persona non dipende dalle approvazioni, ma dalla qualità del servizio che offre agli altri.
Vergine: Venere entra nel vostro segno! È il momento perfetto per una rinascita karmica. Concentratevi su ciò che potete migliorare concretamente nella vostra routine quotidiana.
Bilancia: le tensioni tra Luna e Plutone potrebbero farvi sentire sotto pressione. Il Karma vi invita a non forzare le relazioni: a volte la strategia migliore è il distacco costruttivo.
Scorpione: la quadratura vi sfida a guardare in faccia una verità scomoda. Non scappate: affrontare un limite oggi vi libera da un peso enorme in vista della Luna Nuova.
Sagittario: Venere in Vergine vi spinge a una maggiore attenzione ai dettagli. Il Karma vi chiede di essere meno avventati e più scrupolosi nelle promesse che fate agli altri.
Capricorno: la Luna in Toro sostiene la vostra voglia di solidità. Non cedete alla fretta di Plutone: il vostro Karma si costruisce un mattone alla volta, con dedizione e costanza.
Acquario: con Plutone nel vostro segno, avvertite il bisogno di cambiare pelle. Venere in Vergine vi suggerisce di farlo con ordine: non distruggete tutto, ma migliorate ciò che avete.
Pesci: la Luna in trigono vi regala una marcia in più nel lavoro. Il Karma vi ricompensa per la vostra dedizione: un piccolo gesto di gentilezza verso un collega aprirà porte inaspettate.