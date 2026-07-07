L'oroscopo del karma dell'8 luglio 2026 consigli all'Acquario di essere onesto con se stesso, mentre alla Vergine di ritrovare il proprio equilibrio e all'Ariete di non bruciare le tappe.

Consigli astrologici del karma dell'8/07

Ariete: con la Luna nel vostro segno, volete tutto subito. Il Karma vi suggerisce di non bruciare le tappe: la vostra impazienza potrebbe oscurare la dolcezza che Venere vi offre domani.

Toro: Mercurio in Cancro vi rende più intuitivi del solito. Usate questa sensibilità per capire chi, attorno a voi, merita davvero la vostra fiducia.

Gemelli: la Luna in Ariete vi carica di energia, ma attenzione alle parole. Il Karma vi chiede di essere diretti senza risultare aggressivi.

Cancro: con Mercurio nel vostro segno, la vostra mente è in fermento. Il trigono con Venere vi regala una marcia in più nelle relazioni: apritevi a un dialogo sincero.

Leone: Venere nel vostro segno vi rende irresistibili, ma non lasciate che la fretta della Luna vi faccia perdere il vostro stile. La vostra generosità oggi è un seme karmico potente.

Vergine: la Luna in Ariete potrebbe causarvi qualche tensione nervosa. Il Karma vi invita a staccare la spina e a ritrovare il vostro equilibrio interiore prima di agire.

Bilancia: avete bisogno di risposte, ma non le otterrete forzando la mano.

Il trigono Luna-Venere vi suggerisce di puntare sul fascino e sulla diplomazia.

Scorpione: le intuizioni che avrete sono dettate dal vostro Karma profondo. Non abbiate paura di seguire il vostro istinto, anche se sembra andare controcorrente.

Sagittario: la voglia di fare è tanta, ma Mercurio retrogrado consiglia cautela. Fate un passo alla volta: la fretta non è una buona consigliera per i vostri progetti.

Capricorno: la sfida dell'8 luglio è trovare tempo per chi amate, nonostante gli impegni. Il trigono Luna-Venere vi premia se saprete mettere da parte il dovere per un momento di dolcezza.

Acquario: Siete pronti a cambiare rotta, ma assicuratevi di avere le idee chiare. Il Karma vi chiede di essere onesti con voi stessi prima di fare una promessa agli altri.

Pesci: la vostra sensibilità è amplificata dai transiti di oggi. Usatela per guarire una ferita del passato: un piccolo gesto di perdono vi libererà.