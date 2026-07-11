L'oroscopo del karma dal 13 al 19 luglio 2026 premia con la medaglia d'oro il Cancro, con quella d'argento la Vergine e con quella di bronzo il Toro che dovrà investire sulle relazioni familiari.

Classifica del karma fino al 19/09

Cancro: e' la vostra settimana di incoronazione. La Luna Nuova nel vostro segno è un portale magico che apre un nuovo capitolo della vostra vita. Il Karma vi sorride e vi restituisce la protezione che avete dato agli altri. Siete i padroni del destino: il 13 e 14 sono i giorni per seminare ciò che raccoglierete per mesi.

Vergine: con Venere e la Luna che si uniscono nel vostro cielo, siete le regine della concretezza. Il Karma vi premia per la dedizione che avete mostrato ultimamente. La vostra capacità di rimettere ordine dove regnava il caos diventa la chiave per sbloccare un successo professionale che attendevate da tempo.

Toro: dopo le quadrature pesanti dei giorni scorsi, ora potete tirare il fiato. L'energia del Cancro vi culla, dandovi la stabilità che cercavate. Il Karma vi suggerisce di investire sulle relazioni familiari: è lì che troverete la vostra vera forza per affrontare la seconda parte della settimana.

4. Scorpione: la Luna Nuova in Cancro vi regala una profondità emotiva rara. Siete pronti a chiudere con un passato che vi pesava come un macigno.

La trasformazione che Plutone vi ha chiesto trova finalmente compimento: liberatevi del vecchio, perché il nuovo è già sulla soglia.

5. Pesci: il trigono d'Acqua vi rende intuitivi e irresistibili. Le intuizioni che avrete durante il rituale della Luna Nuova del 14 si riveleranno essere i segnali che stavate aspettando. Il Karma vi invita ad ascoltare la vostra pancia: le vostre scelte saranno la bussola di tutta la settimana.

6. Capricorno: la settimana inizia con una prova di forza, ma la Luna Nuova vi chiede di ammorbidirvi. Il Karma vi suggerisce di lasciare che gli altri vi aiutino: non dovete sempre portare tutto il peso del mondo sulle spalle. Imparare a delegare è la vostra lezione fondamentale.

7. Leone: preparatevi, perché da mercoledì 15 il vostro cielo si infiamma. Venite da giorni di attesa, ma ora la vostra ora sta per scoccare. Il Karma vi chiede di restare nell'ombra fino a metà settimana: non sprecate le energie, perché quando il Sole e la Luna entreranno nel vostro campo, dovrete essere pronti a ruggire.

8. Bilancia: vi sentite un po' fuori sincrono rispetto all'energia del Cancro. Il Karma vi invita a non forzare le situazioni sociali. Dedicate questo tempo a ricalibrare i vostri bisogni personali: non è egoismo, è la manutenzione necessaria per evitare di andare in corto circuito più avanti.

9. Ariete: l'opposizione karmica tra il vostro segno e l'energia del Cancro vi rende nervosi.

La fretta è la vostra peggior nemica in questi sette giorni. Il Karma vi suggerisce di rallentare: cercate di non reagire d'impulso a ogni provocazione, perché l'agitazione di questa settimana è solo passeggera.

10. Sagittario: Giove vi spinge a correre, ma la Luna in Cancro vi mette i bastoni tra le ruote con una richiesta di introspezione che non vi aspettavate. Il Karma vi chiede di fermarvi a riflettere sui vostri legami affettivi. Smettete di scappare nelle vostre avventure e guardate chi vi sta accanto.

11. Acquario: Plutone vi sta mettendo di fronte a verità scomode. La settimana richiede una pazienza quasi sovrumana. Il Karma vi dice che non potete controllare ogni evento: accettate le sfide come lezioni di vita, senza cercare di cambiarle per forza a vostro piacimento.

12. Gemelli: siete in coda alla classifica, non per sfortuna, ma perché il Karma vi chiede una pausa forzata. La vostra mente ha bisogno di disintossicarsi dal rumore esterno. Fermatevi, ascoltate il silenzio e lasciate che le acque si calmino. Il vostro momento di gloria arriverà dopo il 19.