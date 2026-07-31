L'oroscopo del karma dal 3 al 9 agosto 2026 premia con la prima posizione la Bilancia con le relazioni favorite da Venere, mentre con il secondo posto i Gemelli che riusciranno a sbloccare situazioni di stallo e infine con il terzo posto il Leone.

Classifica del karma fino al 9/08

1. ♎ Bilancia (Il trionfo del fascino e della grazia)

Con Venere che fa il suo ingresso nel vostro segno proprio il 6 agosto, il vento cambia radicalmente in positivo. Siete i veri favoriti del cielo: il vostro karma brilla, le relazioni sentimentali e gli scambi si colorano di una dolcezza irresistibile.

Raccogliete consensi e ammirazione senza alcuno sforzo.

2. ♊ Gemelli (La spinta brillante di Marte e Urano)

Fino al 10 agosto potete contare ancora sulla combinazione energetica di Marte e Urano nel vostro segno. La mente è reattiva, le iniziative nate da intuizioni geniali vi portano lontano e il vostro karma vi premia se sfruttate questa vivacità per sbloccare situazioni in stallo.

3. ♌ Leone (L'energia solare che galvanizza)

L'energia del Sole continua a darvi una carica pazzesca e un magnetismo fuori dal comune. Siete al centro della scena e le vostre intuizioni brillano. Attenzione solo a non strafare o a farvi prendere dall'orgoglio: gestito con lucidità, il vostro karma settimanale è comunque di altissimo livello.

4. ♐ Sagittario (Il fuoco dell'avventura protetto)

Il vostro spirito esplorativo vi spinge a muovervi con grande slancio. Anche se i riflettori sono puntati altrove, godete di un'ottima scia energetica che vi permette di portare avanti progetti e viaggi con soddisfazione e leggerezza.

5. ♈ Ariete (Lo scatto in avanti)

Il cielo vi sostiene con grinta, anche se dovete iniziare a fare i conti con la tensione dei transiti futuri. Il vostro karma premia l'azione ponderata: evitate di reagire d'impulso alle piccole provocazioni e otterrete esattamente ciò che volete.

6. ♒ Acquario (La prova dei segni fissi: attenzione a non inciampare)

Fate parte del gruppo dei segni fissi richiamati all'ordine dal cielo.

L'energia solare vi galvanizza e vi spinge a correre, ma c'è il concreto rischio di inciampare in qualche errore di distrazione o di presunzione. Il karma vi chiede prudenza e precisione.

7. ♉ Toro (Il rischio di passi falsi sotto pressione)

Anche per voi l'avvertimento per i segni fissi è d'obbligo. L'energia del Sole vi scuote ma vi rende tesi: potreste compiere qualche passo falso o puntare i piedi per testardaggine proprio quando converrebbe essere più elastici. Occhio alle valutazioni affrettate.

8. ♏ Scorpione (La tensione sotterranea da gestire)

Tra i segni fissi chiamati alla massima attenzione, vivete questa settimana con un po' di insofferenza nascosta. L'energia vi spinge a strafare, ma il rischio di commettere errori di valutazione per via della troppa impulsività è dietro l'angolo.

Meglio riflettere prima di agire.

9. ♑ Capricorno (La quiete prima del cambiamento)

La settimana scorre subin sordina, senza grandi scossoni ma con la necessità di mantenere la barra dritta. Il karma vi consiglia di osservare e pianificare, senza pretendere risposte immediate dagli altri.

10. ♋ Cancro (La sensibilità da schermare)

Il periodo richiede cautela emotiva. Siete particolarmente ricettivi e potreste assorbire le tensioni esterne più del dovuto: il vostro karma vi suggerisce di proteggere i vostri spazi e di non farvi scalfire da polemiche inutili.

11. ♍ Vergine (L'attesa dei grandi transiti)

Il Sole non è ancora nel vostro segno e vi sentite in una fase di transizione. C'è qualche piccolo attrito da gestire con pazienza, rimandando le decisioni cruciali ai prossimi giorni quando il cielo sarà decisamente più morbido con voi.

12. ♓ Pesci (Il momento di fare un passo indietro)

Ultimi in classifica per questa settimana: il karma vi invita esplicitamente a fare un passo indietro, defilarvi e non cercare lo scontro a tutti i costi. Riposate, riflettete e lasciate che la corrente scorra senza opporre resistenza.