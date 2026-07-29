L'oroscopo del mese di agosto si apre sotto un cielo ricco di energia e cambiamenti. L'estate raggiunge il suo momento più intenso e le stelle accompagneranno molti segni zodiacali verso nuove opportunità, soprattutto nei sentimenti e nella vita professionale. La prima parte del mese sarà caratterizzata dalla stagione del Leone, che porterà entusiasmo, creatività e voglia di mettersi in gioco, mentre nella parte finale il passaggio del Sole in Vergine inviterà a ritrovare equilibrio e organizzazione in vista della ripresa autunnale.

Mercurio tornerà gradualmente diretto durante il mese, favorendo una ripresa della comunicazione e lo sblocco di alcune situazioni rimaste in sospeso.

Giove continuerà il suo transito nel segno del Leone, regalando occasioni di crescita e una maggiore fiducia nelle proprie capacità.

Il segno della Vergine potrà vivere un periodo ricco di emozioni grazie a Venere favorevole. I nativi Sagittario ritroveranno entusiasmo e voglia di guardare al futuro, mentre per il Cancro sarà importante riflettere bene prima di prendere decisioni importanti, soprattutto nella prima parte del mese.

Previsioni oroscopo agosto 2026 segno per segno

Ariete: il mese di agosto annuncia buone stelle per voi nativi del segno. L'energia del Sole in Leone vi permetterà di affrontare con maggiore entusiasmo i rapporti sentimentali e di vivere momenti piacevoli con la persona che amate.

Se siete single potrebbero nascere nuove conoscenze durante una vacanza o un viaggio. Attenzione però nella seconda parte del mese, quando Venere si troverà in opposizione. In quanto al lavoro sarà importante attendere la seconda parte del mese prima di prendere decisioni importanti, quando Mercurio tornerà a favorire i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali discrete durante questo mese estivo. Venere favorirà una maggiore complicità con il partner, aiutandovi a risolvere alcune incomprensioni nate nelle settimane precedenti. I cuori solitari avranno voglia di costruire qualcosa di serio. In ambito professionale sarà necessario procedere con calma, senza lasciarsi condizionare da piccoli rallentamenti.

La seconda parte del mese porterà maggiore stabilità e risultati più convincenti. Voto - 8️⃣

Gemelli: agosto sarà un mese dinamico secondo l'oroscopo. La vostra voglia di comunicare e conoscere persone nuove sarà particolarmente forte, soprattutto durante la prima metà del mese. In amore sarà importante dare continuità ai sentimenti senza lasciarvi prendere dalla superficialità, soprattutto quanto il pianeta dell'amore sarà ben allineato nei vostri confronti. Sul fronte professionale alcune trattative potrebbero richiedere più tempo del previsto, ma con Mercurio nuovamente diretto riuscirete a chiarire ogni situazione e riprendere il ritmo abituale. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un mese che richiederà prudenza.

Nella prima parte di agosto Mercurio potrebbe creare qualche rallentamento nelle questioni professionali, invitandovi a riflettere prima di prendere decisioni importanti. In amore il rapporto con il partner continuerà a essere stabile, purché riusciate a mantenere un dialogo sincero e costruttivo. Nella parte finale del mese dovrete fare attenzione a Venere in quadratura, che potrebbe causare qualche dispiacere. Voto - 7️⃣

Leone: il Sole e Giove nel vostro segno aumenteranno entusiasmo, sicurezza e desiderio di mettervi in gioco in questo mese di agosto. In amore vivrete momenti di grande intensità, con le coppie che rafforzeranno il proprio legame e i single pronti a fare incontri destinati a lasciare il segno.

In quanto al lavoro sarà un periodo importante per dimostrare il vostro valore e ottenere importanti soddisfazioni per il futuro. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale in costante crescita durante il mese di agosto. Venere renderà il vostro modo di amare più spontaneo e coinvolgente, favorendo nuovi incontri per i single e una ritrovata armonia nelle coppie. Le occasioni non mancheranno anche quando il pianeta dell'amore avrà lasciato il vostro segno. In ambito professionale saprete gestire con precisione ogni incarico e, con il passaggio del Sole nel vostro segno nella parte finale del mese, arriveranno anche nuove occasioni per mettervi in evidenza. Voto - 9️⃣

Bilancia: il mese di agosto inizierà in maniera piuttosto tranquilla, ma con il passare delle settimane ritroverete entusiasmo e voglia di fare.

Il passaggio di Venere nel vostro cielo favorirà la vita sentimentale e renderà più semplice superare eventuali incomprensioni con il partner. In quanto al lavoro sarà importante non avere fretta e valutare con attenzione ogni proposta prima di dare una risposta definitiva. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali abbastanza favorevoli durante questo mese di agosto. In amore ci saranno momenti piacevoli da condividere con la persona amata, anche se servirà maggiore disponibilità al dialogo. I single potrebbero fare conoscenze interessanti in ambienti diversi dal solito. Nel lavoro alcune responsabilità aumenteranno, ma la vostra determinazione vi permetterà di raggiungere risultati soddisfacenti entro la fine del mese.

Voto - 8️⃣

Sagittario: agosto vi regalerà entusiasmo e voglia di guardare lontano. Il sostegno del Sole e di Giove favorirà i nuovi progetti e renderà più semplice affrontare i cambiamenti con ottimismo. In amore ritroverete una buona intesa con il partner e i single avranno ottime occasioni per mettersi in gioco, soprattutto nella seconda parte del mese. In ambito professionale sarà un periodo interessante per pianificare nuovi obiettivi in vista dell'autunno. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà un mese abbastanza stabile per voi nativi del segno. In amoreperò dovrete tenere gli occhi aperti, soprattutto nella seconda parte del mese, quando Venere si troverà in quadratura. Nel lavoro alcune situazioni richiederanno pazienza, soprattutto durante la prima parte del mese.

Con il ritorno di Mercurio in moto diretto dovrete gestire bene le vostre responsabilità. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale un po' altalenante secondo l'oroscopo. Il rapporto con la persona che amate potrebbe attraversare qualche momento di tensione, soprattutto se alcune questioni sono rimaste irrisolte. Sarà importante evitare polemiche inutili e cercare il confronto. In ambito professionale arriveranno nuove opportunità, ma dovrete dimostrare di saper cogliere il momento giusto per agire. Voto - 7️⃣

Pesci: agosto sarà un mese tutto sommato positivo. La sfera sentimentale vi regalerà emozioni sincere e una maggiore complicità con il partner. Se siete single potreste lasciarvi conquistare da una persona conosciuta durante questo periodo di vacanza. In quanto al lavoro la vostra intuizione continuerà a essere un punto di forza, permettendovi di prendere decisioni efficaci soprattutto nella seconda parte del mese. Voto - 8️⃣