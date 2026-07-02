L'oroscopo del fine settimana del 4 e 5 luglio arriva con un cielo emotivamente ricco, quasi cinematografico. Il Sole continua il suo viaggio nel Cancro e ci ricorda che non esiste vera forza senza vulnerabilità. Nel frattempo, la Luna attraversa settori del cielo che amplificano intuizioni, ricordi e incontri dal sapore inaspettatamente significativo.

Giove in Leone porterà un po’ di fortuna al segno di fuoco, soprattutto in campo professionale, mentre l'Acquario potrebbe sentire il bisogno di sentirsi ascoltato. La Bilancia sarà romantica e affiatata, mentre i nativi Pesci non dovranno esagerare nel lavoro.

Previsioni oroscopo weekend 4-5 luglio 2026 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana pieno di emozioni per voi nativi del segno, ma con qualche sbavatura. Venere infatti sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura, a volte potrebbe esserci qualche divergenza da risolvere con la persona che amate. In ambito professionale sarete veloci e reattivi grazie a Marte, ma imprecisi a causa di Mercurio. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali concrete per quanto riguarda il lavoro. Avrete dei programmi ben definiti per i vostri progetti, che lentamente riuscire a portare avanti verso il successo. In amore avrete bisogno di chiarire alcune cose con la persona che amate. Non ci sarà sempre tanta voglia di romanticismo, ma cercare di vivere una relazione stabile sarà quantomeno necessario.

Voto - 7️⃣

Gemelli: le emozioni non mancheranno in questo primo fine settimana di luglio. L'atmosfera con il partner sarà dolce e rassicurante. Le coppie ritroveranno complicità attraverso semplici gesti quotidiani. I single potrebbero sentirsi attratti da qualcuno che ispira tranquillità e stabilità. Nel lavoro Marte vi spinge a darvi da fare, ma dovrete anche essere precisi in certe occasioni. Voto - 8️⃣

Cancro: questo weekend si rivelerà piacevole da vivere insieme alla persona che amate. La Luna porterà maturità e intesa: potrebbe essere un buon momento per delle attività in esterna che possono rendere unico il vostro legame. Sul fronte professionale potrebbero esserci delle spese da gestire, che però saranno necessarie per poter continuare a crescere.

Voto - 8️⃣

Leone: con Giove in congiunzione al vostro segno zodiacale, la fortuna sarà dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Nel lavoro avrete modo di crescere e gestire le vostre mansioni con maggiore consapevolezza e capacità. In amore le stelle portano movimento, leggerezza e voglia d'amare. Affidatevi a Venere per costruire una relazione dolce e affiatata. Voto - 8️⃣

Vergine: le emozioni non mancheranno tra voi e la persona che amate, ma dovrete esprimerle nella maniera più adeguata. Single oppure no, cercate di trovare il giusto pretesto per stare bene insieme. Sul fronte lavorativo Mercurio infonde sicurezza, e vi permette di gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale altalenante in questo weekend di luglio.

Venere vi sorride dal segno del Leone, rendendovi romantici, ma con la Luna in quadratura a volte le vostre emozioni potrebbero non essere comprese al meglio. Sul fronte professionale meglio non buttarsi in progetti apparentemente convenienti, che poi possono solo creare ulteriori grattacapi. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali complicate in questo periodo secondo l'oroscopo. Non sarà facile parlare di emozioni per voi considerato Venere in quadratura, ma prendere le distanze dal partner non sarà la soluzione ideale. In quanto al lavoro avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio. Attenzione però a non pretendere di fare tutto da soli. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarà un fine settimana gradevole per quanto riguarda i sentimenti grazie a Venere.

Se ci sono state delle divergenze, saprete risolverle velocemente e godervi un po’ di spensieratezza insieme al partner. Sul fronte professionale Giove sarà favorevole, portando un pizzico di fortuna nelle vostre mansioni, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: il lavoro potrebbe rivelarsi faticoso da portare avanti in questo periodo. Con Mercurio in opposizione, anche le vostre migliori idee potrebbero non essere così efficaci. In amore la Luna in opposizione potrebbe mettervi in difficoltà con il partner. Se ci sono delle questioni da risolvere, attenzione a non nascondere nulla alla persona che amate. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale non particolarmente brillante per voi a causa di Venere in opposizione.

Ci saranno un po’ di discussioni da risolvere, e voi sentirete la necessità di essere ascoltati per comprendere meglio il vostro punto di vista. In quanto al lavoro non sarà facile gestire le vostre mansioni in questo periodo, soprattutto se ci sono delle distrazioni di troppo. Voto - 6️⃣

Pesci: sarà un weekend proficuo per voi nativi del segno grazie a Mercurio. Con le giuste idee farete passi avanti nei vostri progetti, ma attenzione a Marte in quadratura che potrebbe togliervi un po’ di energie. Sul fronte amoroso godrete di un'ottima sintonia con la persona che amate grazie alla Luna. Single oppure no, sarete romantici e sinceri con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣