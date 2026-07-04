L'oroscopo dal 4 al 5 luglio 2026 con svolte prevede terremoto positivo per il Capricorno, mentre prospettiva finanziaria per il Toro e infine notizia inattesa per l'Ariete.
Le svolte del weekend dal 4 al 5 luglio 2026
Ariete: la congiunzione Marte-Urano vi spinge a rompere gli schemi. Una notizia inaspettata vi farà capire che è ora di chiudere un capitolo vecchio.
Toro: la vostra stabilità viene messa alla prova, ma in senso positivo. Un cambiamento di prospettiva finanziaria o pratica vi regalerà una libertà che cercavate da tempo.
Gemelli: siete al centro del ciclone!
L'energia elettrica nel vostro segno vi rende magnetici ma impulsivi. Il consiglio? Usate questo "colpo di scena" per dare una svolta a un progetto personale.
Cancro: con il Sole nel vostro segno, siete nel vostro elemento. Il trigono Sole-Luna di domenica vi offre una chiarezza emotiva preziosa per risolvere un dubbio che vi trascinate da giorni.
Leone: Venere nel vostro segno vi rende radiosi. Il weekend è perfetto per una svolta relazionale: le cose che prima sembravano complicate inizieranno a scorrere naturalmente.
Vergine: Marte in trigono con Plutone vi dà una forza di volontà ferrea. È il momento perfetto per fare ordine definitivo in una situazione che vi creava confusione.
Bilancia: weekend di riflessione.
Con la Luna in Pesci, sentite il bisogno di maggiore profondità. Una conversazione inaspettata vi aiuterà a vedere una persona sotto una luce nuova.
Scorpione: Plutone vi spinge a guardare oltre. La vostra intuizione questo sabato è infallibile: seguite quel presentimento che vi sussurra di cambiare rotta.
Sagittario: siete impazienti, ma il trigono di Marte con Plutone vi garantisce che ogni vostro sforzo sarà solido. Una vera svolta arriva domenica grazie a un incontro stimolante.
Capricorno: la congiunzione Marte-Urano tocca la vostra area delle relazioni. Aspettatevi un piccolo "terremoto" positivo che spazzerà via malintesi accumulati.
Acquario: Plutone nel vostro segno, in trigono con l'energia di Urano, è un invito alla rivoluzione personale.
Smettete di chiederlo: fatelo e basta.
Pesci: con la Luna nel vostro segno domenica, siete in piena sintonia con le stelle. La svolta arriverà attraverso un gesto di estrema gentilezza, verso voi stessi o gli altri.