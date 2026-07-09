La magia dell'estate continua a farsi sentire nell'oroscopo del fine settimana dell'11 e 12 luglio. Le giornate luminose, la voglia di mare, viaggi e relax si intrecciano con un cielo astrologico che favorisce incontri, emozioni e nuovi inizi.

L'amore sarà protagonista nella vita dei nativi Toro, grazie alla posizione favorevole di Venere, mentre il Leone sarà più a suo agio con il partner. Il segno del Capricorno sarà più attraente, mentre i nativi Pesci avranno bisogno di chiarire alcuni aspetti della propria vita per poter andare avanti.

Previsioni oroscopo weekend 11-12 luglio 2026 segno per segno

Ariete: sarà un weekend favorevole per rilassarsi un po’ e concentrarsi sui rapporti più cari. Con la Luna in sestile dal segno dei Gemelli, godrete di un'atmosfera dolce e rassicurante con la persona che amate. Nel lavoro non prendete decisioni azzardate solo perché le cose non stanno andando come volete. Mercurio in quadratura potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale protagonista per voi nativi del segno. Le coppie consolidano il legame attraverso piccoli gesti quotidiani, mentre i single potrebbero riscoprire un interesse nato nelle settimane precedenti. Sul fronte professionale potrebbe essere un buon momento per avanzare nuove idee, soprattutto se avete i mezzi necessari per poterle realizzare.

Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna sarà favorevole in questo weekend di luglio, ma con Venere in quadratura dal segno della Vergine, non ci sarà una perfetta complicità con il partner. Aprirsi al dialogo sarà importante per risolvere ciò che non funziona. In ambito lavorativo la vostra mente sarà attiva, e con Marte in congiunzione le energie non mancheranno. Voto - 7️⃣

Cancro: le emozioni non mancheranno in questo fine settimana per voi nativi del segno. Venere sarà favorevole, invitandovi a circondarvi di persone che vi faranno stare bene. Sul fronte professionale non lascerete nulla in sospeso. Con Mercurio a favore ogni progetto troverà la sua risoluzione e il successo che merita. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali all'insegna della stabilità secondo l'oroscopo.

Queste stelle vi metteranno nelle condizioni di amare il partner senza avere troppe pretese. Se siete single imparate a conoscere la vostra fiamma un po’ per volta. In quanto al lavoro provate a ritagliarvi un po’ di tempo per studiare nuove idee o per poter gestire al meglio nuove mansioni. Voto - 8️⃣

Vergine: vita amorosa nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno. Venere esalta il vostro fascino naturale, ma con la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli, dovrete saperlo gestire al meglio per vivere un rapporto appagante. In ambito lavorativo Marte potrebbe stancarvi un po’, ma con Mercurio a favore le idee non smetteranno di arrivare. Voto - 7️⃣

Bilancia: questo fine settimana di luglio vi metterà a vostro agio per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in trigono.

Single oppure no, sarà più facile per voi entrare in sintonia con la vostra fiamma, soprattutto per voi nati nella terza decade. Sul fronte professionale avrete la sensazione di trovarvi contro tutti. In ogni caso, voi impegnatevi per dimostrare il vostro valore. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale equilibrata e piacevole da vivere grazie a Venere in sestile. Le emozioni si faranno intense e difficili da ignorare. È il momento di ascoltare ciò che sentite davvero, soprattutto voi cuori solitari. In ambito professionale La mente creativa galoppa e le vostre idee originali affascinano tutti. Voto - 8️⃣

Sagittario: il rapporto con il partner non sarà semplice da gestire a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto.

Un dialogo sincero può aiutare a risolvere piccole incomprensioni. Anche nel lavoro potreste non sentirvi sempre a vostro agio. Riflettete bene sulle vostre idee prima di agire, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Capricorno: con Venere in trigono dal segno amico della Vergine, sarete più attraenti in questo periodo. Single oppure no, sarà più facile conquistare il cuore della persona che amate, ma dovrete fare in modo che sia così a lungo. In ambito lavorativo dovrete fare più attenzione nei vostri progetti, ed evitare delle sviste che possono causare gravi difficoltà. Voto - 7️⃣

Acquario: vita amorosa piacevole da vivere in questo fine settimana. Lentamente, ritroverete serenità e dialogo con la persona che amate, e questo periodo può essere ideale per fare qualcosa di diverso insieme.

In ambito professionale l'attenzione si sposterà verso progetti più ambiziosi grazie a Marte, che però dovrete essere in grado di sostenere. Voto - 7️⃣

Pesci: avrete bisogno di chiarire alcuni aspetti della vostra relazione di coppia per poter stare bene insieme. Queste stelle non saranno dalla vostra parte, dunque toccherà a voi fare qualcosa per costruire un legame migliore. In ambito professionale la costanza dimostrata negli ultimi mesi comincia a produrre buonissimi risultati. Voto - 7️⃣