L'oroscopo della fortuna per la settimana dal 20 al 26 luglio premia soprattutto i segni d’Acqua, che potranno contare su intuizioni vincenti, occasioni inattese e una maggiore serenità nelle questioni pratiche e sentimentali. Cancro, Scorpione e Pesci si muovono sotto un cielo favorevole, mentre Acquario e Gemelli trovano nuovi stimoli e possibilità di crescita. Settimana più impegnativa per Capricorno, Sagittario, Bilancia e Ariete, chiamati a gestire ostacoli, dubbi e qualche tensione senza perdere fiducia nelle proprie capacità. Approfondiamo.

Previsioni astrologiche settimanali fino al 26 luglio 2026

☘️☘️Capricorno. La fortuna non sembra particolarmente generosa nei vostri confronti in questa settimana, che vi chiederà pazienza, lucidità e una buona dose di autocontrollo. Potreste avere la sensazione di dover affrontare continui contrattempi o di trovarvi davanti a persone poco collaborative proprio quando avreste bisogno di sostegno e chiarezza. Alcune questioni professionali rischiano di procedere più lentamente del previsto e le spese potrebbero aumentare a causa di imprevisti legati alla casa, alla famiglia o ad adempimenti rimandati da tempo. Nonostante tutto, la vostra forza interiore resta la migliore alleata. Chi deve sostenere un colloquio, una prova o un esame potrà ottenere risultati soddisfacenti puntando sulla preparazione e sulla determinazione.

La forma fisica appare in graduale recupero, ma sarà importante non esagerare con ritmi troppo intensi. Un giovane familiare potrebbe cercare il vostro consiglio: ascoltarlo con attenzione vi farà sentire utili e apprezzati.

☘️☘️☘️Sagittario. La settimana vi invita a non scoraggiarvi davanti alle difficoltà. Molte situazioni richiederanno più energia del previsto e potreste percepire una certa stanchezza sia fisica che mentale. Tuttavia, proprio gli ostacoli che state affrontando vi stanno aiutando a sviluppare una maggiore maturità e consapevolezza. Nei giorni centrali della settimana il nervosismo potrebbe aumentare, ma una persona fidata saprà offrirvi il sostegno necessario per alleggerire il peso delle preoccupazioni.

In amore emerge il bisogno di fare chiarezza. Alcuni rapporti potrebbero attraversare una fase di riflessione, mentre i single avvertiranno la necessità di capire cosa desiderano davvero. Anche sul fronte economico non si registrano grandi novità, ma questa apparente calma potrebbe rivelarsi utile per mettere ordine nelle idee e pianificare il futuro con maggiore lucidità.

☘️☘️☘️Bilancia. Vi lasciate alle spalle una fase caratterizzata da dubbi e incertezze e iniziate lentamente a ritrovare una direzione più chiara. Alcune scelte del passato potrebbero tornare alla mente, ma sarà importante non restare imprigionati nei rimpianti. Le difficoltà presenti non sono insormontabili, anche se rischiano di pesare più del dovuto sul vostro umore.

Avete bisogno di rallentare e di recuperare energie, evitando di pretendere troppo da voi stessi. Una persona importante potrebbe sorprendervi con una proposta, una confessione o un cambiamento inatteso. Accogliere ciò che arriva senza resistenze vi permetterà di scoprire opportunità che fino a poco tempo fa sembravano irraggiungibili. Questa settimana rappresenta un piccolo punto di svolta verso una nuova consapevolezza.

☘️☘️☘️Ariete. L'estate continua a regalarvi emozioni e occasioni di crescita, ma la prima parte della settimana potrebbe richiedere uno sforzo supplementare. Chi lavora molto o si sta occupando di questioni familiari delicate avrà bisogno di organizzare bene il proprio tempo per evitare inutili stress.

Sul piano emotivo potreste sentirvi combattuti tra il desiderio di cambiare qualcosa e la paura di compiere una scelta sbagliata. La fortuna vi aiuterà soprattutto nel weekend, quando si apriranno occasioni interessanti per socializzare, divertirvi e fare incontri stimolanti. Evitate però di alimentare polemiche o discussioni sterili in famiglia. La serenità arriverà scegliendo il dialogo e allontanandovi dalle persone che amano creare tensioni.

☘️☘️☘️☘️Toro. La vostra estate continua a essere caratterizzata da emozioni intense e da una crescente voglia di rinnovamento. Dopo alcune soddisfazioni recenti potreste percepire una fase più tranquilla, ma non per questo meno importante. Il desiderio di viaggiare, esplorare nuovi luoghi o semplicemente cambiare abitudini si farà sentire con particolare intensità.

La fortuna vi accompagna soprattutto nelle esperienze che vi permettono di ampliare i vostri orizzonti. È il momento giusto per liberarvi di relazioni o situazioni che drenano energia e per circondarvi di persone positive. La salute resta buona e l'umore migliora sensibilmente quando decidete di seguire ciò che vi entusiasma davvero.

☘️☘️☘️☘️Leone. Per voi si apre una fase particolarmente interessante. Con l'avvicinarsi del vostro compleanno sentite crescere energia, determinazione e voglia di mettervi in gioco. Le settimane di riflessione lasciano spazio all'azione e alla concretezza. In amore sarà importante mantenere i piedi per terra, soprattutto se state vivendo una conoscenza recente. Chi invece ha già una relazione stabile potrà godere di momenti di forte complicità e passione.

La fortuna vi sostiene nelle iniziative personali e professionali, a patto che evitiate di disperdere energie in progetti poco realistici. Il weekend promette divertimento, leggerezza e occasioni favorevoli per recuperare entusiasmo.

☘️☘️☘️☘️Vergine. State lentamente recuperando terreno dopo un periodo impegnativo e finalmente iniziate a vedere i risultati dei vostri sforzi. Alcuni di voi si sentono rinati, mentre altri stanno ancora lavorando per liberarsi da tensioni accumulate nel tempo. La fortuna si manifesta soprattutto attraverso incontri sinceri, consigli preziosi e momenti di tranquillità che vi permettono di ritrovare il vostro equilibrio. In amore cresce il desiderio di condividere emozioni profonde e di costruire un dialogo più autentico con la persona amata.

Il fine settimana si rivela particolarmente favorevole per ascoltare il vostro intuito e comprendere meglio ciò che desiderate per il futuro.

☘️☘️☘️☘️Gemelli. La vostra curiosità e la vostra voglia di novità saranno le vere protagoniste della settimana. Potrebbero arrivare notizie attese da tempo oppure opportunità interessanti legate al lavoro e alle finanze. Se state valutando un investimento o una scelta importante, cercate di non lasciarvi bloccare dalle paure. La fortuna premia chi sa cogliere le occasioni senza farsi paralizzare dai dubbi. I single potrebbero vivere incontri intriganti, mentre chi ha una famiglia dovrà imparare a concedere maggiore autonomia alle persone care. Un cambiamento legato alla casa o al lavoro potrebbe rivelarsi più positivo del previsto.

☘️☘️☘️☘️☘️Acquario. Siete tra i segni più favoriti della settimana. Dopo giorni caratterizzati da preoccupazioni e pensieri insistenti, riuscirete gradualmente a ritrovare equilibrio e serenità. Sul piano professionale arrivano segnali incoraggianti, soprattutto per chi lavora online, nel commercio o in attività stagionali. Anche la situazione economica appare in miglioramento. L'amore torna protagonista e offre emozioni sincere, desiderio di progettare e una maggiore complicità di coppia. La fortuna vi accompagna nelle relazioni e nelle scelte che coinvolgono il cuore. Fidatevi delle vostre sensazioni: vi guideranno nella direzione giusta.

☘️☘️☘️☘️☘️Cancro. La settimana si presenta intensa e ricca di occasioni da cogliere al volo.

Sarete particolarmente sensibili e intuitivi, qualità che vi permetteranno di comprendere meglio le persone che vi circondano e di risolvere alcune tensioni nate nelle settimane precedenti. I primi giorni richiedono maggiore attenzione sul lavoro per evitare distrazioni, ma successivamente il clima diventerà più favorevole. La fortuna vi sostiene soprattutto nei rapporti personali e nei progetti condivisi. Un viaggio, una proposta o una decisione presa con il cuore potrebbero regalarvi soddisfazioni inattese.

☘️☘️☘️☘️☘️Scorpione. Siete tra i protagonisti della settimana grazie a un cielo che favorisce cambiamenti, incontri e nuove prospettive. Le emozioni saranno intense e in alcuni casi travolgenti, ma riuscirete a gestirle con maggiore maturità rispetto al passato.

Chi vive una relazione stabile potrebbe valutare un passo importante, mentre i single avranno occasioni per riaprire capitoli rimasti in sospeso. La fortuna si concentra soprattutto nel fine settimana, quando energia e vitalità raggiungeranno il loro massimo livello. Anche i viaggi e gli spostamenti risultano favoriti, purché organizzati con attenzione.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. Siete il segno più fortunato della settimana. L'energia che vi accompagna è positiva e costante, capace di favorire incontri, accordi e decisioni importanti. Molti di voi si sentiranno più sicuri, determinati e pronti a cogliere occasioni che fino a poco tempo fa sembravano lontane. Potrebbe arrivare una proposta interessante, una firma attesa o un'opportunità destinata ad aprire nuove strade.

In amore torna la complicità e cresce il desiderio di costruire qualcosa di importante. I piccoli contrattempi non riusciranno a rallentare il vostro cammino. Da qui ai prossimi mesi potreste assistere a una svolta significativa: seguite l'istinto, ma accompagnatelo sempre con scelte ponderate.