L'oroscopo dal 3 al 9 agosto si focalizza sul livello della fortuna nel corso di questa settimana. La Dea Bendata non arriverà soltanto attraverso coincidenze fortunate, ma premierà soprattutto chi saprà mantenere la calma, cogliere le occasioni senza impulsività e affrontare con lucidità gli imprevisti. Questo è il caso del Leone, che conquista il punteggio più alto in classifica.

Previsioni astrologiche settimanali 3-9 agosto sulla fortuna

Ariete☘️☘️La settimana richiederà prudenza e una buona dose di autocontrollo. Alcuni ostacoli potrebbero rallentare i vostri programmi e sarà importante non dare nulla per scontato.

Evitate di intervenire in discussioni che non vi riguardano direttamente o di prendere posizione in situazioni poco chiare. Se siete già in vacanza, scegliete ambienti tranquilli dove recuperare energie fisiche e mentali, lontano dalla confusione e dallo stress quotidiano. Chi ha figli adolescenti dovrà armarsi di pazienza, perché il dialogo potrebbe risultare più complicato del previsto. Con un atteggiamento equilibrato riuscirete comunque a superare ogni difficoltà.

Gemelli ☘️☘️☘️Il cielo della settimana appare piuttosto altalenante e vi chiederà di affrontare alcune situazioni con maggiore maturità. In famiglia qualcuno potrebbe avere bisogno del vostro sostegno oppure potrebbero emergere questioni rimaste irrisolte.

Settembre si preannuncia impegnativo e proprio per questo sarà importante sfruttare questi giorni per recuperare le energie. Evitate polemiche inutili su argomenti delicati e non cercate sempre di avere l'ultima parola. La vostra naturale socievolezza sarà un punto di forza, ma scegliete con attenzione le persone di cui fidarvi e non lasciatevi coinvolgere in conoscenze superficiali.

Toro ☘️☘️☘️L'estate entra finalmente nel vivo, ma non tutto sarà semplice come speravate. Se trascorrerete le vacanze in località molto affollate, potreste avvertire più stress che relax. La pazienza sarà fondamentale per evitare tensioni con parenti, vicini o compagni di viaggio. Chi è single dovrà fare attenzione a non lasciarsi trascinare in situazioni poco chiare o in rapporti destinati a creare più complicazioni che soddisfazioni.

Anche se la tentazione di mettere da parte gli impegni sarà forte, non dimenticate gli obiettivi a lungo termine. Le coppie di lunga data sentiranno il bisogno di ritrovare una collaborazione più equilibrata nella gestione della vita quotidiana.

Vergine ☘️☘️☘️Il desiderio di rallentare sarà molto forte e, se poteste scegliere liberamente, trascorrereste gran parte della settimana tra relax, letture e momenti di assoluta tranquillità. Chi lavorerà in proprio, però, dovrà continuare a impegnarsi senza poter staccare completamente la spina. Se deciderete di concedervi una giornata al mare, preferite luoghi meno affollati per evitare inutili stress. Curate con particolare attenzione il benessere fisico: bere molta acqua, alimentarsi in modo leggero e riposare a sufficienza sarà fondamentale per affrontare il caldo estivo.

Acquario ☘️☘️☘️☘️La settimana potrebbe iniziare con qualche spesa inattesa o con piccoli contrattempi che richiederanno una gestione attenta del budget. Il caldo e la stanchezza potrebbero aumentare l'irritabilità, rendendo più difficile mantenere la calma. Se siete in vacanza, evitate argomenti delicati durante le conversazioni e godetevi semplicemente la compagnia delle persone care. Chi ha iniziato una nuova storia d'amore vivrà invece emozioni intense e coinvolgenti. Dopo tanta fatica arriveranno finalmente alcune soddisfazioni, ma sarà importante concedersi anche il giusto riposo per recuperare serenità.

Scorpione ☘️☘️☘️☘️I prossimi giorni saranno ricchi di impegni e vi vedranno alle prese con diverse questioni familiari o organizzative in vista di Ferragosto.

Qualcuno potrebbe mettervi alla prova con atteggiamenti poco piacevoli, ma reagire con calma sarà la scelta migliore. Alcune amicizie si sono rivelate meno sincere del previsto, tuttavia agosto favorirà nuovi incontri destinati a lasciare un segno importante nella vostra vita. Chi non potrà andare in ferie riuscirà comunque a ritagliarsi momenti di relax. Proteggetevi dal sole e non sottovalutate il bisogno di recuperare energie.

Pesci ☘️☘️☘️☘️La settimana vi incoraggerà a credere nei vostri progetti, ma senza assumervi più responsabilità di quante possiate realmente gestire. In amore potrebbero emergere alcune incomprensioni, soprattutto se il lavoro o altri impegni finiranno per occupare troppo spazio.

Prendetevi cura del vostro benessere, evitando di sottovalutare il caldo e concedendovi un riposo adeguato. Un'informazione inattesa o un pettegolezzo potrebbe sorprendervi e cambiare il vostro punto di vista su una situazione. Le giornate saranno ideali anche per una gita, una festa o un evento familiare capace di regalarvi emozioni sincere.

Bilancia ☘️☘️☘️☘️Le stelle favoriscono soprattutto la vita sentimentale. Le coppie avranno voglia di costruire nuovi progetti e ritrovare entusiasmo, mentre chi è solo dovrà vincere qualche insicurezza prima di lasciarsi andare. Alcune questioni familiari potrebbero creare un po' di nervosismo, ma con pazienza riuscirete a mantenere l'equilibrio. Dal punto di vista economico non mancheranno buone notizie, purché evitiate spese impulsive o acquisti poco utili.

Il dialogo sarà l'arma migliore per superare ogni piccolo malinteso.

Capricorno ☘️☘️☘️☘️☘️La settimana porterà incontri piacevoli e l'occasione di rivedere persone che non frequentavate da tempo. Chi resterà a casa anziché partire potrà dedicarsi a nuove letture, hobby creativi o corsi che stimoleranno la curiosità. Il rapporto con la famiglia diventerà ancora più importante e vi aiuterà a ritrovare serenità. Se avete attraversato un periodo difficile, concedetevi il tempo necessario per guarire dalle ferite emotive. Anche una semplice risata condivisa con chi amate potrà diventare una preziosa medicina per lo spirito.

Cancro ☘️☘️☘️☘️☘️Dopo settimane particolarmente faticose inizierete finalmente a intravedere uno spiraglio di luce.

Sul lavoro e nella vita personale arriveranno novità che, pur richiedendo ancora un po' di pazienza, segneranno l'inizio di una fase decisamente migliore. Lo stress accumulato negli ultimi mesi comincerà a diminuire e ritroverete fiducia nelle vostre capacità. Le questioni economiche richiederanno ancora attenzione, ma il periodo più difficile è ormai alle spalle. In amore il cielo sarà decisamente più generoso e offrirà emozioni profonde a chi saprà aprire il cuore.

Sagittario ☘️☘️☘️☘️☘️Una ventata di cambiamento renderà questa prima settimana di agosto particolarmente stimolante. In amore cresceranno la complicità e il desiderio di condividere nuovi progetti, mentre i single potranno contare su un fascino irresistibile che favorirà incontri interessanti.

Chi continuerà a lavorare potrebbe accusare un po' di stanchezza, ma una notizia inattesa saprà restituire entusiasmo e motivazione. Le trasformazioni che iniziano ora continueranno a svilupparsi nelle settimane successive, aprendo prospettive molto incoraggianti.

Leone ☘️☘️☘️☘️☘️☘️Sarà una delle settimane più promettenti dell'intero mese. Agosto vi regala energia, fiducia e la possibilità di avviare nuovi progetti con ottime prospettive di successo. Il vostro entusiasmo sarà contagioso e attirerà persone positive, pronte a sostenervi nei momenti importanti. Le amicizie si rafforzeranno e anche l'ambiente familiare offrirà serenità e soddisfazioni. Evitate soltanto di sovraccaricarvi di responsabilità e concedetevi qualche pausa per ricaricare le batterie. Il fine settimana, favorito dall'incontro tra Sole e Luna, potrebbe regalarvi una gioia speciale o un'occasione che aspettavate da tempo.