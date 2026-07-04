La seconda settimana di luglio entra nel vivo dell'estate e porta con sé un mix di energie intense, desiderio di cambiamento e occasioni da cogliere al volo. L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio favorisce soprattutto le relazioni, i nuovi incontri e la voglia di costruire progetti destinati a durare nel tempo.

Il pianeta Venere passerà nel segno della Vergine, portando dinamicità e nuovi stimoli nel segno di terra, mentre Marte sostiene i nativi Sagittario in nuove imprese professionali. Il Leone dimostrerà ancora ottimismo e voglia di amare, invece i nativi Pesci potrebbero assumere un atteggiamento difensivo in amore.

Previsioni oroscopo dal 6 al 12 luglio 2026 segno per segno

Ariete: le stelle di questa settimana assumeranno un assetto differente nei vostri confronti. Il rapporto con il partner sarà ancora piacevole da vivere, grazie anche alla Luna in buon aspetto, ma senza più il sostegno di Venere, fate attenzione al vostro modo di dire o fare. In ambito lavorativo meglio non essere precipitosi in quel che fate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Toro: l'arrivo di Venere nel segno amico della Vergine rappresenterà per voi una grande occasione per riuscire a costruire un rapporto più efficace. Per i single arrivano occasioni interessanti soprattutto durante il fine settimana. Nel lavoro la vostra intraprendenza sarà premiata.

Potrebbero arrivare conferme attese da tempo oppure proposte capaci di aprire nuove prospettive professionali. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in calo nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Il passaggio di Venere in quadratura potrebbe mettere in mostra alcune debolezze del vostro legame. Sul fronte professionale qualche piccolo rallentamento non deve scoraggiarvi. Marte in congiunzione vi aiuterà a reagire agli ostacoli. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali in crescita per quanto riguarda i sentimenti. L'atmosfera sentimentale migliora sensibilmente. Le coppie possono ritrovare complicità e serenità, mentre i cuori solitari approfitteranno delle serate estive per conoscere nuove persone.

Nel lavoro porterete avanti le vostre idee con grande impegno e convinzione grazie a Mercurio. Voto - 8️⃣

Leone: anche se Venere lascerà il vostro segno zodiacale, queste stelle vi permetteranno ancora di poter vivere un rapporto sereno. Attenzione soltanto a non prendervela più di tanto se ci sarà qualche piccola discussione. In ambito professionale fatevi apprezzare per le vostre idee, senza imporle con forza. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere entrare nel vostro segno zodiacale. Questa settimana promette emozioni importanti tra voi e il partner, ma non dovrete essere precipitosi nel dichiarare il vostro amore, soprattutto voi single. Nel lavoro farete buoni progressi grazie a Mercurio, ma con Marte in quadratura le energie non saranno moltissime.

Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà una settimana tutto sommato discreta per voi nativi del segno. Le emozioni non mancheranno tra voi e la persona che amate, soprattutto se riuscirete a esprimerle con sincerità. In ambito professionale Marte in trigono vi aiuterà a reagire, ma con Mercurio in quadratura non sarà facile trovare idee proficue per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: cielo del momento che sarà più favorevole nei vostri confronti. Con Venere in sestile dal segno della Vergine, aprirete gli occhi verso una relazione più matura e sincera. Se siete single non abbiate paura di stringere nuovi legami. In quanto al lavoro potrebbe essere un momento favorevole per mettere ordine nei progetti e definire strategie future.

Voto - 8️⃣

Sagittario: settimana che porta alla metà del mese che apre a qualche divergenza dal punto di vista sentimentale. Il passaggio di Venere in quadratura potrebbe rendervi un po’ più distaccati verso la persona che amate. In ambito professionale le ambizioni non mancheranno, ma attenzione a Marte in opposizione, che potrebbe ostacolare il vostro successo. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali in rialzo grazie a Venere in trigono. Fascino e magnetismo non passano inosservati, ma prima di tutto sarà importante gettare nuove basi verso un rapporto più maturo e concreto. In ambito professionale ci saranno ancora un po’ di cose da sistemare prima di poter ambire verso progetti più grandi.

Voto - 7️⃣

Acquario: sarà una settimana utile per recuperare equilibrio e intesa con il partner. Venere infatti smetterà di essere contraria, aprendo a nuove possibilità per il vostro rapporto. Sul posto di lavoro Marte vi spinge a dare il meglio di voi, ma non dovrete essere precipitosi in quel che fate. Voto - 8️⃣

Pesci: la posizione contraria di Venere potrebbe aprire un periodo di difficoltà per il vostro rapporto. Le relazioni richiedono dialogo e pazienza. Chi saprà ascoltare senza giudicare potrà risolvere incomprensioni che si trascinano da tempo. In ambito professionale La vostra precisione continua a essere un punto di forza. Tuttavia, cercate di non sovraccaricarvi di responsabilità, considerato Marte in quadratura. Voto - 6️⃣