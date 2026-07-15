L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio 2026 evidenzia un periodo eccezionale per lo Scorpione, che grazie al magnifico transito della Luna nel segno vive passioni indimenticabili e successi straordinari. Il Leone risplende di energia grazie all'ingresso del Sole nel segno, conquistando la scena professionale con un carisma magnetico irresistibile. La Bilancia affronta invece giornate più complesse a causa di tensioni passeggere con le amicizie storiche, che richiedono diplomazia per essere superate senza danni.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. L'inizio della settimana si presenta straordinariamente radioso grazie a un lunedì celebrato come top del periodo e a un martedì scintillante a cinque stelle. Questa è la condizione ideale per lanciare iniziative audaci nell'attività quotidiana, facendosi valere senza temere rivalità. L'ondata di entusiasmo iniziale permette di superare agilmente anche i piccoli rallentamenti previsti per le giornate centrali. Mercoledì e giovedì una saggia gestione delle risorse consiglia di non affrettare i tempi e di ponderare bene ogni mossa economica. Nel fine settimana si avverte la necessità di un recupero energetico, specialmente nella giornata di domenica che invita al riposo assoluto per allentare le tensioni.

La sfera affettiva beneficia di questa calma domenicale, offrendo la possibilità di un dialogo sereno con le persone amate, mentre il benessere fisico ritrova il giusto equilibrio attraverso una sana routine rilassante.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno lunedì 20 luglio;

★★★★★ martedì 21 e giovedì 23;

★★★★ mercoledì 22 e venerdì 24;

★★★ sabato 25 luglio;

★★ domenica 26 luglio.

♉ Toro: voto 6. La stabilità finanziaria rappresenta il fulcro attorno a cui ruotano le prime giornate della settimana. Il periodo si rivela assai fortunato specialmente tra martedì e mercoledì, grazie a un cielo a cinque stelle che favorisce transazioni vantaggiose e accordi promettenti.

Questa sicurezza economica si riflette positivamente sull'umore generale, aiutando ad affrontare con filosofia la giornata di venerdì. Quest'ultima, caratterizzata da un calo energetico a due stelle, richiede prudenza e un temporaneo rallentamento per evitare fatiche eccessive. Fortunatamente, il fine settimana recupera smalto e riporta una piacevole armonia sia nei contatti sociali sia all'interno delle mura domestiche. Si riscopre così la bellezza della condivisione spontanea in famiglia, mentre la salute risente favorevolmente di questo clima disteso, mostrando un recupero eccezionale che permette di chiudere la settimana in perfetta efficienza fisica.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ martedì 21 e mercoledì 22;

★★★★ lunedì 20, giovedì 23 e domenica 26;

★★★ sabato 25 luglio;

★★ venerdì 24 luglio.

♊ Gemelli: voto 7.

Il benessere psicofisico richiede un'attenzione particolare all'inizio della settimana. La giornata di lunedì si presenta sottotono a causa di una configurazione a due stelle che suggerisce di non esagerare con gli sforzi fisici. Il panorama cambia radicalmente a partire da giovedì, eletto meritatamente top del periodo. Una sferzata di vitalità ed entusiasmo permette di primeggiare in società e di concludere trattative importanti rimaste a lungo in sospeso. Questa energia contagiosa si riversa positivamente anche nella vita di coppia, dove l'intesa si rafforza e si apre a nuovi stimoli intellettuali capaci di allontanare definitivamente la noia. Nel fine settimana si mantiene un ottimo livello di dinamismo, ideale per pianificare brevi gite o per dedicarsi a letture e passioni personali che arricchiscono lo spirito e ritemprano il corpo.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno giovedì 23 luglio;

★★★★★ mercoledì 22 e venerdì 24;

★★★★ sabato 25 e domenica 26;

★★★ martedì 21 luglio;

★★ lunedì 20 luglio.

♋ Cancro: voto 7. La sfera affettiva si tinge di sfumature intense e avvolgenti a partire da venerdì. Si inaugura un fine settimana che culmina nello splendido sabato celebrato come top del periodo, ideale per dare spazio ai sentimenti più sinceri. Questa dolcezza diffusa aiuta a compensare la freddezza avvertita nella giornata di martedì. A causa di una valutazione a due stelle, a metà settimana si richiede pazienza e assoluto autocontrollo per non cedere a provocazioni o a polemiche inutili nell'ambiente circostante.

La gestione delle finanze domestiche procede con regolarità per il resto della settimana, beneficiando di scelte oculate che garantiscono tranquillità a lungo termine. Questo permette qualche piccolo sfizio extra senza sensi di colpa, mentre la salute si mantiene solida e riceve un ottimo supporto dalle buone abitudini quotidiane.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 25 luglio;

★★★★★ venerdì 24 e domenica 26;

★★★★ lunedì 20 e giovedì 23;

★★★ mercoledì 22 luglio;

★★ martedì 21 luglio.

♌ Leone: voto 8. L'attività professionale riceve una spinta straordinaria mercoledì 22 luglio con l'ingresso del Sole nel segno. Questo transito eccezionale coincide con la giornata top del periodo, regalando un carisma magnetico capace di aprire porte insperate.

Si ottengono consensi immediati e si guida con successo ogni progetto complesso che richiede doti di leadership naturali. Anche l'amore risente di questo influsso benevolo, accendendosi di una passione travolgente che ravviva i legami storici e rende indimenticabili i nuovi incontri. Soltanto la giornata di domenica richiede un pizzico di prudenza a causa di una valutazione a tre stelle. Le stelle consigliano di dedicare le ore serali al relax assoluto in famiglia, un modo ideale per ricaricare la mente e godersi una meritata tregua.

La valutazione della settimana:

Top del giorno mercoledì 22 luglio (Sole in Leone);

★★★★★ lunedì 20 e giovedì 23;

★★★★ martedì 21, venerdì 24 e sabato 25;

★★★ domenica 26 luglio.

♍ Vergine: voto 6.

La gestione della vita domestica, secondo l'oroscopo settimanale, si fa particolarmente piacevole ed efficiente durante il weekend, grazie a un sabato e a una domenica splendidi a cinque stelle che favoriscono la perfetta intesa con i familiari e la risoluzione di vecchie questioni pratiche legate alla casa. Questo clima sereno contrasta con le nubi passeggere di mercoledì, una giornata valutata a due stelle che richiede di non forzare gli eventi e di evitare discussioni accese in ambito lavorativo, dove è preferibile mantenere un profilo basso e concentrarsi solo sui compiti ordinari. Le finanze godono di una discreta stabilità grazie a una condotta improntata al risparmio e alla prudenza, un atteggiamento saggio che mette al riparo da imprevisti e consente di guardare al futuro con assoluta serenità, mentre la salute beneficia di un recupero costante nel fine settimana.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ sabato 25 e domenica 26;

★★★★ lunedì 20, martedì 21 e venerdì 24;

★★★ giovedì 23 luglio;

★★ mercoledì 22 luglio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 5. La sfera delle relazioni amicali e sociali in generale regala grandi soddisfazioni nelle giornate di lunedì e sabato, entrambe valutate a cinque stelle, momenti perfetti per ritrovare persone care e per tessere contatti stimolanti che potrebbero rivelarsi preziosi anche in ambito lavorativo. Questa piacevole apertura verso l'esterno aiuta a superare la complessa giornata di giovedì, che valutata a due stelle impone la massima cautela nell'esprimere opinioni personali e suggerisce di evitare qualsiasi investimento finanziario azzardato o spesa superflua.

L'amore offre un rifugio sicuro e consolatorio a patto di non riversare sul partner le tensioni accumulate altrove, cercando invece di coltivare un dialogo intimo e costruttivo capace di dissipare ogni dubbio residuo, mentre il benessere fisico richiede una cura costante della postura e momenti di distensione mentale.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 20 e sabato 25;

★★★★ martedì 21, venerdì 24 e domenica 26;

★★★ mercoledì 22 luglio;

★★ giovedì 23 luglio.

♏ Scorpione: voto 10. L'amore risplende di una luce magica e straordinariamente intensa martedì 21 luglio grazie alla presenza della Luna nel segno, un transito magnifico che coincide con la giornata top del periodo e che favorisce incontri fatali o chiarimenti decisivi capaci di trasformare radicalmente la vita sentimentale.

Questa eccezionale configurazione celeste si estende a tutta la settimana, garantendo una fluidità straordinaria anche nelle attività professionali dove ogni iniziativa intrapresa riscuote un successo immediato e l'appoggio incondizionato di collaboratori e superiori. Le finanze beneficiano di questo periodo d'oro con entrate impreviste e transazioni commerciali estremamente vantaggiose, mentre la forma fisica si attesta su livelli eccellenti, regalando un'energia inesauribile e una sensazione di benessere profondo che accompagna costantemente ogni attività svolta fino a domenica.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno martedì 21 luglio (Luna in Scorpione);

★★★★★ mercoledì 22, venerdì 24 e domenica 26;

★★★★ lunedì 20, giovedì 23 e sabato 25.

♐ Sagittario: voto 9.

Le attività pratiche e intellettuali ricevono un impulso straordinario venerdì 24 luglio grazie alla presenza della Luna nel segno, una giornata celebrata come top del periodo che esalta l'intuito personale e rende estremamente facile superare esami, colloqui o complesse sfide professionali. Questo clima di grande successo stimola un profondo ottimismo che si riflette positivamente sulle relazioni familiari, dove regna un'atmosfera di gioiosa collaborazione e si riscopre il piacere di pianificare viaggi e avventure da vivere insieme nel tempo libero. Anche il bilancio economico si consolida grazie a scelte lungimiranti e a occasioni di guadagno che si presentano spontaneamente durante la settimana, mentre la salute risente di questa armonia diffusa regalando una forma fisica eccezionale, dinamica e pronta ad affrontare con slancio qualsiasi attività fisica.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno venerdì 24 luglio (Luna in Sagittario);

★★★★★ martedì 21 e giovedì 23;

★★★★ lunedì 20, mercoledì 22, sabato 25 e domenica 26.

♑ Capricorno: voto 8. Il benessere complessivo e la serenità interiore raggiungono il culmine domenica 26 luglio grazie alla splendida presenza della Luna nel segno, una giornata top del periodo che invita a dedicarsi interamente alla cura di sé e a godere dell'affetto sincero delle persone più care in un clima di perfetta armonia. Questo momento di grande pace giunge a coronamento di una settimana molto produttiva in cui l'efficienza lavorativa è stata massima, consentendo di ottenere risultati eccellenti e riconoscimenti formali da parte di figure di riferimento importanti. Anche le finanze beneficiano di questa condotta impeccabile, registrando una stabilità rassicurante che permette di guardare con ottimismo ai progetti futuri, mentre l'amore vive momenti di solida intesa e di complicità profonda, ideali per pianificare passi importanti e duraturi all'interno della coppia.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno domenica 26 luglio (Luna in Capricorno);

★★★★★ mercoledì 22 e sabato 25;

★★★★ martedì 21, giovedì 23 e venerdì 24;

★★★ lunedì 20 luglio.

♒ Acquario: voto 6. La pianificazione economica richiede grande attenzione e una condotta prudente fin dall'inizio della settimana, che si apre sotto ottimi auspici nelle giornate di lunedì e martedì grazie a una valutazione a cinque stelle, ideale per sbrigare pratiche e per definire accordi importanti. Questo slancio iniziale tende a ridursi nel fine settimana, raggiungendo il punto più basso nella giornata di sabato con una valutazione a due stelle che sconsiglia i grandi spostamenti e suggerisce di rimandare le decisioni affettive più delicate per evitare fraintendimenti con il partner. Fortunatamente, la giornata di domenica riporta una piacevole serenità e consente di recuperare l'armonia domestica, offrendo lo spazio ideale per un riposo rigenerante che aiuta a ritemprare il fisico e a liberare la mente dalle preoccupazioni accumulate nei giorni precedenti.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ lunedì 20 e martedì 21;

★★★★ mercoledì 22, giovedì 23 e domenica 26;

★★★ venerdì 24 luglio;

★★ sabato 25 luglio.

♓ Pesci: voto 6. La sfera delle relazioni sentimentali vive momenti di autentica magia all'inizio e alla fine della settimana. Un lunedì e una domenica splendidi, entrambi valutati a cinque stelle, favoriscono l'intesa di coppia e regalano serate intense e ricche di calore affettivo. Questa stabilità emotiva si rivela fondamentale per affrontare la giornata di giovedì. A causa di una valutazione a due stelle, si richiede la massima prudenza in ambito professionale, dove è consigliabile non forzare le situazioni e rimandare le discussioni importanti. Il bilancio economico si mantiene equilibrato grazie a una condotta saggia e priva di eccessi, mentre la salute risente positivamente di un fine settimana rigenerante. Dedicarsi al riposo e a attività rilassanti aiuta a scaricare le tensioni muscolari e mentali accumulate nei giorni precedenti.

La graduatoria settimanale con le stelle: