L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio si apre con energie nuove e una ritrovata voglia di mettersi in gioco. Il passaggio del Sole nel segno del Leone inaugura una fase caratterizzata da entusiasmo, creatività e desiderio di vivere pienamente le emozioni.

Il segno della Vergine potrà contare su una Venere favorevole, capace di regalare soddisfazioni sia in amore che nel lavoro. Il Sagittario vivrà una fase ricca di entusiasmo e nuove opportunità al lavoro, mentre il Cancro dovrà fare i conti con Mercurio retrogrado, che inviterà a riflettere prima di prendere decisioni importanti.

Previsioni oroscopo dal 20 al 26 luglio 2026 segno per segno

Ariete: sarà una settimana positiva secondo l'oroscopo. L'ingresso del Sole nel segno amico del Leone riporterà entusiasmo nella vostra vita sentimentale. Le coppie ritroveranno complicità, mentre i single avranno maggiori occasioni per fare incontri interessanti. In ambito professionale sarà importante portare avanti un progetto alla volta, senza disperdere energie preziose. Attenzione inoltre a Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali discrete durante questa settimana di luglio. Venere continua a proteggere la vostra sfera sentimentale, favorendo il dialogo e una maggiore sintonia con la persona amata. Se siete single potreste conoscere qualcuno con cui condividere interessi comuni.

Nel lavoro sarà necessario gestire con calma alcune questioni rimaste in sospeso. Mercurio retrogrado invita a rivedere dettagli e documenti prima di prendere decisioni definitive. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà una settimana dinamica per voi nativi del segno. Marte continua a regalarvi energia e voglia di fare, qualità che vi permetteranno di affrontare con determinazione gli impegni professionali. In amore il dialogo sarà il vostro punto di forza per cercare di contrastare Venere in cattivo aspetto. I single avranno occasione di ampliare le proprie conoscenze. Cercate soltanto di non affaticarvi troppo e di ritagliarvi qualche momento di relax. Voto - 7️⃣

Cancro: Mercurio retrogrado nel vostro segno richiederà prudenza durante questa settimana.

In amore il desiderio di chiarezza sarà più forte del solito e vi aiuterà a risolvere alcune incomprensioni con il partner. Evitate però di riaprire vecchie discussioni ormai superate. In ambito professionale potrebbero esserci piccoli rallentamenti o cambi di programma, ma con pazienza riuscirete a trovare la soluzione migliore. Voto - 8️⃣

Leone: sarà una delle settimane migliori di questo periodo per voi nativi del segno. L'ingresso del Sole, unito al sostegno di Giove, vi renderà protagonisti sia nella vita privata che sul lavoro. In amore il fascino sarà in crescita e le coppie vivranno momenti di grande complicità. I single avranno ottime possibilità di conquistare la persona che desiderano.

In ambito professionale sarà il momento giusto per mettersi in mostra e dare valore alle vostre capacità. Anche la fortuna sarà dalla vostra parte. Voto - 9️⃣

Vergine: quadro astrale particolarmente favorevole secondo l'oroscopo. Venere continua a sorridervi, rendendo questa settimana ideale per consolidare un rapporto o iniziare una nuova conoscenza. Sul lavoro sarete precisi, concreti e capaci di trovare soluzioni efficaci anche nelle situazioni più complicate. Le questioni economiche potranno regalarvi qualche soddisfazione, mentre il benessere generale sarà in costante crescita grazie a uno stile di vita più equilibrato. Voto - 9️⃣

Bilancia: settimana abbastanza tranquilla dal punto di vista sentimentale.

Il partner apprezzerà la vostra disponibilità e il desiderio di costruire un rapporto sempre più sincero. Chi è single potrebbe vivere un incontro interessante durante il fine settimana. In ambito professionale servirà maggiore organizzazione per rispettare tutte le scadenze. Voto - 7️⃣

Scorpione: la sfera sentimentale continuerà a regalarvi emozioni sincere. Sarà importante lasciarsi alle spalle le tensioni delle ultime settimane e guardare avanti con maggiore fiducia. In ambito professionale Mercurio favorirà le revisioni dei progetti già avviati, mentre sarà meno indicato iniziare qualcosa di completamente nuovo. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà una settimana ricca di entusiasmo per voi nativi del segno.

Il Sole in Leone porterà nuove motivazioni e il desiderio di guardare lontano. In amore vivrete momenti piacevoli con il partner, ma attenzione a Venere, che potrebbe causare qualche malinteso. Sul fronte professionale avrete idee brillanti e una buona capacità di adattarvi ai cambiamenti. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali tutto sommato positive durante questa settimana di luglio. Venere vi aiuterà a vivere il rapporto con il partner in maniera più serena e matura. Se siete single sarà importante non chiudervi troppo in voi stessi. Nel lavoro servirà pazienza perché alcuni risultati potrebbero richiedere più tempo del previsto. Le vostre capacità, però, saranno riconosciute da chi vi circonda.

Voto - 8️⃣

Acquario: il rapporto con il partner potrebbe richiedere qualche attenzione in più. Cercate di ascoltare le esigenze della persona amata senza voler avere sempre l'ultima parola. In ambito professionale potrebbero arrivare nuove responsabilità che, se affrontate con il giusto spirito, si riveleranno un'importante occasione di crescita. Voto - 6️⃣

Pesci: sarà una settimana discreta secondo l'oroscopo. In amore dovrete essere più sicuri di voi e cercare di vivere un rapporto più sincero. Nel lavoro potrete contare su una buona intuizione, utile per gestire al meglio i vostri progetti. Anche il benessere sarà in crescita e vi permetterà di affrontare gli impegni quotidiani con maggiore energia. Voto - 7️⃣