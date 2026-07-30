L'oroscopo della settimana dal 3 al 9 agosto 2026 evidenzia un periodo ricco di eventi significativi che promettono grandi soddisfazioni. Al Toro la presenza della Luna nel segno, mercoledì 5 agosto, regala uno slancio meraviglioso, capace di concretizzare progetti rimasti in sospeso e di favorire un'intesa profonda con la persona amata. Un periodo interessante attende il Capricorno, dove la determinazione permette di gestire l'organizzazione domestica e gli impegni quotidiani con ammirevole pragmatismo. Più complessa la situazione per l'Acquario, che incontra qualche rallentamento nel lavoro e deve affrontare le sfide con la dovuta cautela.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. La presenza di un clima sociale vivace e dinamico caratterizza queste giornate, capaci di regalarvi spunti interessanti e occasioni di condivisione con le persone care. Con la giornata al top prevista per sabato 8 agosto, le risorse energetiche salgono alle stelle, permettendo di portare a termine impegni complessi senza avvertire eccessiva fatica. Nel settore professionale si avverte la necessità di organizzare al meglio la routine quotidiana, puntando su strategie concrete che assicurano stabilità nel lungo periodo. Questa ricerca di equilibrio si riflette positivamente nel dialogo con la persona amata, che diventa sempre più complice e aperta verso le esigenze comuni.

In casa le cose procedono senza scossoni, permettendo di ritagliarsi del tempo da dedicare alle proprie passioni. La determinazione non manca e consente di gestire ogni situazione con pragmatismo.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno sabato 8 agosto;

★★★★★ lunedì 3 e domenica 9;

★★★★ martedì 4 e venerdì 7;

★★★ mercoledì 5 agosto;

★★ giovedì 6 agosto.

♉ Toro: voto 10. La presenza della Luna nel segno mercoledì 5 agosto regala uno slancio meraviglioso che illumina l'intero periodo. Le energie disponibili permettono di concretizzare progetti rimasti a lungo in sospeso, trovando finalmente quel riconoscimento professionale che si attendeva da tempo. L'ambito lavorativo beneficia di intuizioni rapide e vincenti, capaci di sbloccare trattative importanti e di guidare verso traguardi davvero ambiziosi.

Questo clima di grande efficienza si riflette in modo armonioso anche nella sfera privata, dove la intesa sentimentale cresce giorno dopo giorno attraverso dialoghi sinceri e momenti di profonda complicità. Chi cerca risposte in amore trova adesso l'occasione perfetta per farsi avanti, mentre in famiglia si respira una bellissima aria di serenità condivisa che rafforza i legami affettivi. Si tratta di una settimana da vivere appieno, lasciandosi guidare da un entusiasmo travolgente.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno mercoledì 5 agosto (Luna in Toro);

★★★★★ martedì 4, giovedì 6 e sabato 8;

★★★★ lunedì 3, venerdì 7 e domenica 9.

♊ Gemelli: voto 8. L'energia cresce in modo costante lungo tutta la settimana, raggiungendo il suo punto massimo venerdì 7 agosto grazie al passaggio della Luna nel segno.

L'ambito professionale trae un enorme beneficio da questo momento di grazia, proponendo occasioni d'oro per mettersi in mostra e per stringere accordi commerciali vantaggiosi. Le spiccate doti comunicative aiutano a superare gli ostacoli con estrema disinvoltura, favorendo scambi proficui con colleghi e collaboratori di vecchia data. Questa ritrovata verve scivola poi naturalmente nella vita sentimentale, dove la passione torna a farsi sentire con prepotenza, regalandovi serate indimenticabili e un dialogo aperto con la persona amata. In famiglia non mancano le occasioni per festeggiare traguardi condivisi, creando un clima di allegria che contagia chiunque vi stia accanto. Tutto sembra scorrere con piacevole naturalezza, regalando grande soddisfazione interiore.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno venerdì 7 agosto (Luna in Gemelli);

★★★★★ giovedì 6 e sabato 8;

★★★★ martedì 4, mercoledì 5 e domenica 9;

★★★ lunedì 3 agosto.

♋ Cancro: voto 9. Un periodo decisamente brillante attende questo segno, supportato dalla Luna che fa il suo ingresso da regina domenica 9 agosto. Le questioni legate alla sfera affettiva occupano una posizione centrale, offrendo emozioni intense e la possibilità di chiarire vecchi malintesi per ritrovare la pace del cuore. Questo recupero emotivo influisce positivamente sulla creatività, che torna a splendere sul posto di lavoro regalando idee fresche e soluzioni brillanti a piccoli problemi di gestione. Gli impegni quotidiani diventano meno pesanti grazie a una ritrovata tranquillità interiore, favorendo collaborazioni proficue con colleghi e partner commerciali.

Anche la vita domestica trae enorme giovamento da questa stabilità, trasformando l'ambiente familiare in un rifugio accogliente dove ricaricare le pile. Si preannuncia una fase di grande crescita personale, ideale per pianificare con fiducia le mosse per il futuro.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno domenica 9 agosto (Luna in Cancro);

★★★★★ lunedì 3 e venerdì 7;

★★★★ martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e sabato 8.

♌ Leone: voto 6. L'arrivo di Mercurio nel segno sabato 8 agosto, giornata al top della settimana insieme alla domenica, porta una ventata di lucidità e brillantezza. Il lavoro e la gestione delle pratiche quotidiane beneficiano immediatamente di questo passaggio astrologico, rendendo le trattative più veloci e le conversazioni estremamente fluide.

Questa chiarezza d'intenti aiuta ad affrontare i sentimenti con maggior consapevolezza, favorendo il dialogo con la persona amata anche sui temi più delicati e complessi. La vita familiare trova un buon punto di equilibrio, a patto di mettere da parte un pizzico di orgoglio e di lasciar spazio all'ascolto reciproco. Le giornate iniziali richiedono un po' di pazienza per superare qualche momento di stanchezza, ma la ripresa sul finale è davvero notevole e carica di belle prospettive.

La valutazione della settimana;

★★★★★ sabato 8 e domenica 9 (Mercurio in Leone);

★★★★ mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7;

★★★ martedì 4 agosto;

★★ lunedì 3 agosto.

♍ Vergine: voto 6. La gestione della routine quotidiana richiede un pizzico di flessibilità in più per evitare di accumulare stanchezza o stress inutile.

Iniziando la settimana con buone stelle lunedì e mercoledì, la sfera professionale offre spunti interessanti per migliorare la produttività e per riorganizzare le mansioni con maggiore efficienza. La precisione abituale si rivela utile anche nell'ambiente domestico, dove qualche piccolo imprevisto richiede un intervento rapido per mantenere la serenità familiare. Nel settore sentimentale serve maggiore dolcezza, cercando di allentare il controllo per lasciar spazio al romanticismo e alla spontaneità con la persona amata. Un piccolo momento di calo si avverte verso il fine settimana, ma con un pizzico di prudenza si riesce a gestire ogni situazione senza particolari affanni. Mantenere la calma resta la scelta più saggia.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ lunedì 3 e mercoledì 5;

★★★★ martedì 4, giovedì 6 e domenica 9;

★★★ venerdì 7 agosto;

★★ sabato 8 agosto.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 8. Una settimana ricca di fascino e grandi soddisfazioni prende il via grazie al bellissimo transito di Venere nel segno giovedì 6 agosto. I sentimenti diventano così i veri protagonisti delle giornate, con storie d'amore che si rafforzano e nuovi incontri destinati a lasciare un segno profondo nel cuore. Questa grande armonia interiore, secondo l'oroscopo settimanale, si proietta inevitabilmente nella sfera lavorativa, dove la diplomazia e la capacità di mediazione permettono di risolvere controversie spinose e di conquistare la stima di colleghi e superiori.

Gli impegni quotidiani si affrontano con leggerezza e determinazione, mentre la vita di tutti i giorni si arricchisce di contatti sociali stimolanti e piacevoli uscite. Anche nei rapporti familiari si respira un'aria distesa e affettuosa, ottima per organizzare momenti di relax in compagnia. Una vera e propria rinascita che permette di guardare ai prossimi passi con serenità.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno giovedì 6 agosto (Venere in Bilancia);

★★★★★ mercoledì 5 e venerdì 7;

★★★★ lunedì 3, martedì 4 e sabato 8;

★★★ domenica 9 agosto.

♏ Scorpione: voto 6. Un andamento altalenante caratterizza queste giornate, che chiedono di dosare con cura la propria aggressività naturale.

La sfera affettiva offre i momenti migliori nei giorni di venerdì e domenica, regalando occasioni per riavvicinarsi al partner e per vivere la passione in modo più rilassato. L'ambito professionale chiede invece una certa cautela, specialmente nelle giornate centrali, dove conviene evitare sconti o discussioni sterili con colleghi e collaboratori. Concentrarsi sulla qualità del proprio operato senza farsi distrarre dalle provocazioni estive si rivela la scelta vincente per proteggere i traguardi già raggiunti. In famiglia è fondamentale dimostrarsi disponibili all'ascolto, mettendo al primo posto il benessere di tutti ed evitando di sollevare polemiche inutili. Con la giusta dose di diplomazia ogni ostacolo si supera agevolmente.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ venerdì 7 e domenica 9;

★★★★ lunedì 3, giovedì 6 e sabato 8;

★★★ mercoledì 5 agosto;

★★ martedì 4 agosto.

♐ Sagittario: voto 7. Una partenza eccezionale caratterizza la settimana, guidata dalla giornata al top prevista subito per lunedì 3 agosto. L'attenzione si concentra principalmente sulle ambizioni personali e sulla voglia di emergere, fattori che spingono a dare il massimo nelle attività di tutti i giorni. I risultati concreti non tardano ad arrivare, confermando la bontà delle scelte fatte e regalandovi un grande senso di appagamento. Questa grinta contagiosa si riversa poi nella sfera affettiva, dove l'intesa con il partner si rinnova attraverso iniziative romantiche e progetti di coppia entusiasmanti.

Anche la gestione della casa beneficia di tanta operosità, rendendo facile la risoluzione di piccole pendenze burocratiche o domestiche. Mantenere questo ritmo sostenuto richiede qualche pausa strategica, ma il bilancio finale della settimana resta assolutamente positivo sotto ogni punto di vista.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno lunedì 3 agosto;

★★★★★ martedì 4 e domenica 9;

★★★★ mercoledì 5 e sabato 8;

★★★ giovedì 6 agosto;

★★ venerdì 7 agosto.

♑ Capricorno: voto 7. La determinazione d'acciaio è l'arma segreta di questi giorni, che vedono la giornata migliore piazzata martedì 4 agosto. L'organizzazione domestica e la cura delle relazioni famigliari occupano un posto di primo piano, spingendo a sistemare questioni sospese per garantire serenità a chi vi sta accanto. Questa solida base di tranquillità si rivela preziosa per affrontare gli impegni sul lavoro, dove la precisione e la costanza vengono premiate con ottimi risultati pratici. Il settore sentimentale vive di riflesso una fase di pacata armonia, fatta di gesti concreti e di una vicinanza sincera che scalda il cuore senza bisogno di troppe parole. Ogni piccolo passo avanti contribuisce a consolidare la sicurezza personale, permettendo di superare le giornate più noiose con estrema maturità. La costanza dimostrata riceverà presto il giusto riconoscimento.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno martedì 4 agosto;

★★★★★ mercoledì 5 e giovedì 6;

★★★★ lunedì 3 e venerdì 7;

★★★ sabato 8 agosto;

★★ domenica 9 agosto.

♒ Acquario: voto 5. Una settimana che richiede prudenza e tanta pazienza nell'affrontare le piccole sfide quotidiane. La sfera professionale presenta qualche rallentamento di troppo, rendendo necessarie modifiche ai programmi stabiliti per evitare incomprensioni con superiori o clienti. Questa sensazione di incertezza può riflettersi anche nella vita sentimentale, dove serve molta dolcezza per evitare che banali discussioni si trasformino in momenti di tensione con il partner. La giornata di sabato regala comunque una bellissima ripresa, ottima per ritrovare il sorriso e per dedicarsi al relax in compagnia delle persone più care. Anche all'interno dell'ambiente domestico conviene mantenere un atteggiamento morbido, ascoltando le esigenze degli altri prima di prendere decisioni affrettate. Con la giusta cautela, la settimana scivolerà via senza danni.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ sabato 8 agosto;

★★★★ lunedì 3, martedì 4, venerdì 7 e domenica 9;

★★★ giovedì 6 agosto;

★★ mercoledì 5 agosto.

♓ Pesci: voto 6. Le energie di questa settimana richiedono una gestione oculata, evitando di disperdere risorse in troppe attività contemporaneamente. L'ambito lavorativo richiede attenzione e concentrazione, specialmente all'inizio della settimana, per portare a termine le mansioni assegnate senza commettere errori di distrazione. Una volta superati i primi ostacoli, la situazione tende a stabilizzarsi verso il fine settimana, portando un bel clima disteso che favorisce anche la sfera amorosa. Il dialogo con la persona amata si fa più dolce e avvolgente, permettendo di ritrovare quell'intesa profonda che regala sicurezza e serenità. In ambito familiare è importante condividere i pensieri e cercare il sostegno dei cari per alleggerire il carico quotidiano. Procedere passo dopo passo rimane la strategia migliore per vivere giorni tranquilli.

La graduatoria settimanale con le stelle: